Стройка только началась. Как купить квартиру в новом доме и не потерять деньги

С 1 апреля целый ряд застройщиков заявили о повышении цен. При этом спрос на новостройки довольно высок — в первую очередь из-за относительно низкой стоимости на стадии строительства. На что обращать внимание при покупке квартиры в новостройке? Чем хороша такая покупка и чем может рисковать покупатель?

Аналитики федерального портала недвижимости "Мир квартир" отметили рост цен на новостройки в первом квартале 2019 года. Так, стоимость квадратного метра в России выросла на 2,2%, а общий бюджет покупки увеличился на 2,9%. Плюс ко всему девелоперы Санкт-Петербурга и Ленобласти сообщили о повышении с 1 апреля цен на квартиры в своих строящихся объектах. Аналогичная ситуация складывается и в ряде других регионов. Подорожание было вполне ожидаемым, говорит адвокат, управляющий партнёр юридического бюро U&Partners Андрей Андреев.

— С 1 июля 2018 года вступили в силу изменения в Федеральном законе № 214 "Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации". Согласно этим изменениям, теперь личные средства компаний, занимающихся долевым строительством, должны составлять не менее 10% от проектной стоимости. Либо у них должен быть банковский целевой кредит, — рассказал Лайфу адвокат.

Он также отметил, что сумма должна составлять не менее 40% от планируемой стоимости строительства, указанной в декларации.

Вообще, сама по себе покупка жилья в строящемся доме имеет свои плюсы и риски. К преимуществам можно отнести низкую стоимость такого жилья и возможность выплаты всей суммы в рассрочку. Кроме того, приобретая квартиру в новостройке в новом районе, покупатель может рассчитывать на современную инфраструктуру. В таких местах обычно строят новые детские сады, школы, поликлиники, магазины — минус только в том, что на их постройку нужно время.

В новостройках нет необходимости проводить демонтаж старых конструкций, который стоит недёшево. Также у собственника будет достаточно времени, чтобы поразмыслить над дизайном интерьера будущей квартиры. Ещё жилье в новых домах не имеет юридической истории и обременений.

Однако неправильное оформление документов или нарушение процедуры купли-продажи чревато печальными последствиями для собственника. Например, недобросовестный застройщик, собрав деньги с потенциальных покупателей, так и не доведёт проект до конца. Можно столкнуться с неудовлетворительной работой инженерных коммуникаций — первое время, возможно, придётся пожить без воды, отопления, света и прочих удобств.

По словам генерального директора компании "Релайт-недвижимость" Константина Барсукова, большинство людей склонны недооценивать затраты на ремонтные работы. Особенно в ситуации, когда эти работы нужно проводить с нуля, начиная с черновой подготовки.

— Многие не учитывают, что новостройка — даже на высокой стадии готовности — это около года до вселения в неё. И это без учёта времени на ремонт. Что касается затрат на ремонт — очень редко для оценки всех затрат покупатели новостроек перед сделкой заказывают смету. В основном они оперируют приблизительными цифрами, — пояснил эксперт.

Чтобы не остаться обманутыми, при покупке квартиры в новостройке в первую очередь нужно обращать внимание на наличие у застройщика разрешения на строительство, говорит адвокат Андрей Андреев. Кроме того, покупателю стоит проверить всю возможную информацию о застройщике.

— Сейчас это сделать просто: в Интернете есть специализированные ресурсы, такие как Единый реестр застройщиков, где можно найти всю информацию о компании-застройщике, — объяснил Андрей Андреев.

В свою очередь, Константин Барсуков рекомендует внимательно отнестись к сравнению новостроек со вторичным жильём. Он отметил, что разница между покупкой жилья на стадии котлована и на стадии полной готовности уже не такая большая, как раньше. Лет 10 назад она составляла 40–50% без учёта рыночного роста цены, а сейчас — 10–20%.