Центробанк снижает риски. Как вырастут ставки по потребкредитам

Уже с 1 апреля могут начать расти ставки по потребительским кредитам и повышаться требования к заёмщикам. Экономисты считают, что именно так банки отреагируют на новые нормы Центробанка, которые вступили в силу с этого месяца. Регулятор повысил надбавки к коэффициентам риска по потребкредитам на 30 процентных пунктов. Лайф разбирался, что это значит для заёмщиков и как отразится на ставках по займам.

За прошлый год число закредитованных россиян выросло на 12%. При этом более четверти из них имеют как минимум три открытых кредита. Это статистика Объединённого кредитного бюро (ОКБ) за прошлый год. Цифры настораживающие. Чтобы предотвратить дальнейший рост долговой нагрузки россиян, Центробанк решил повысить надбавки к коэффициентам риска по необеспеченным потребительским кредитам. Это кредиты, которые выдаются без залога и поручителя. Норма будет действовать для займов, предоставленных с 1 апреля, полная стоимость которых составляет от 10 до 30%.

Таким образом, получить кредиты станет сложнее. Для обеспечения выдаваемых займов банку потребуется больше капитала, чем раньше. В результате выдавать кредиты становится менее выгодно. Экономисты считают, что решение Центробанка может напрямую повлиять и на требования к заёмщикам, и на проценты по займам.

— Требования к заёмщикам могут ужесточиться, — считает заместитель директора информационно-аналитического центра "Альпари" Наталья Мильчакова. — На наш взгляд, это было бы правильно, так как население России слишком закредитовано. Около 35–40% месячного дохода у многих наших сограждан уходит на обслуживание долгов, среди которых львиную долю занимают необеспеченные потребительские кредиты.

Ещё одно вероятное последствие решения ЦБ — это курс на индивидуальный подход к заёмщикам, полагает эксперт Международного финансового центра Дмитрий Иногородский. Людям с небольшим доходом, часто менявшим работу, или с непростой кредитной историей оформить кредит станет сложнее. Одним словом, банки могут чаще отказывать именно тем заёмщикам, которые больше рискуют стать неплательщиками. В то же время они будут заинтересованы в привлечении платежеспособных клиентов. По словам эксперта, люди с хорошей кредитной историей смогут извлечь бонусы из этой ситуации. Конкуренция за них между банками увеличится, и они смогут не только выбирать лучшее предложение среди базовых, но и "торговаться" со своим банком за более выгодные условия.

Что касается ставок, то, по мнению Дмитрия Иногородского, они тоже будут меняться индивидуально. Для заёмщиков с хорошей историей и высоким доходом они могут даже снизиться. При этом люди с "чёрными пятнами" в прошлом, напротив, если и смогут получить кредит, то по существенно более высоким ставкам.

Решение ЦБ окажет умеренное влияние на итоговые процентные ставки по кредитам, считает аналитик инвестиционно-финансовой компании "Солид" Вадим Кравчук. Если они и повысятся, то не так существенно. Конечно, банкам потребуются дополнительные резервы, но полностью перекладывать на потребителей эти расходы они вряд ли будут. Тут дело и в большой конкуренции, и в ожиданиях клиентов, которые, напротив, рассчитывают на снижение ставок, пояснил аналитик. Он напомнил, что совсем недавно Центробанк заявил о своём намерении снизить ключевую ставку, что может повлечь за собой и снижение ставок по потребительским кредитам. Не исключено, что это произойдёт ближе к концу года, хотя ситуацию может изменить рост санкционных рисков.

— Действия Центробанка приведут к двум тенденциям — умеренному повышению ставок по потребительским кредитам в банках и увеличению спроса на услуги микрофинансовых организаций, — полагает аналитик ООО "Эксперт плюс" Кирилл Стариков. — Стоит ли дальше ограничивать доступ людей к необдуманным кредитам? Однозначно стоит — и обязательно путём ужесточения ценовых и неценовых условий кредитования. Многие клиенты просто не понимают своей ответственности перед банком, отсюда и рост просрочек по платежам. При этом банки подойдут к вопросу повышения ставок крайне сдержанно. Ставки повысятся не более чем на 1–1,5%.