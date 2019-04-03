Рассрочка с засадой. Чем опасен беспроцентный кредит

Консультанты во многих магазинах наперебой предлагают купить товар в рассрочку. Это удобно, но есть риск серьёзно переплатить. В чём плюсы и минусы рассрочки? На что обращать внимание при заключении договора?

Наверняка многие сталкивались с такой ситуацией, когда захотелось купить какую-то вещь, а денег в кошельке нет. В этот момент тут как тут появляется продавец-консультант, который предлагает купить дорогую вещь в рассрочку. Вам предлагают в течение оговоренного времени оплатить стоимость товара равными частями без дополнительных процентов и переплат. Удобно? Да. Только в некоторых случаях под рассрочкой может прятаться кредит с неожиданными выплатами.

Как пояснил Лайфу инвестиционный стратег "БКС премьер" Александр Бахтин, программы рассрочки построены на том, что продавец предоставляет покупателю скидку, которая должна компенсировать проценты банку. Вдобавок продавцы навязывают клиенту страховку и прочие дополнительные услуги, которые также очень выгодны банкам. Финансовые организации, по его словам, получают за продажу этих услуг комиссию от партнёрских страховых компаний.

— При оформлении рассрочки поинтересуйтесь, отсутствуют ли какие-либо дополнительные услуги в рамках договора. Вам может и не понадобится никакая страховка, тем более что подобные займы обычно оформляются на небольшой срок — год-два. Также стоит уточнять, не оформляет ли магазин дополнительную гарантию на товар при рассрочке. Эта гарантия вам также может быть не нужна, поскольку и так действует заводская, — поделился с Лайфом Александр Бахтин.

Эксперт также поведал, что целью рассрочек для продавца прежде всего является увеличение продаж и повышение оборотов. Однако и здесь могут скрываться подводные камни.

— Менеджеры магазина могут быть проинструктированы руководством таким образом, чтобы рекомендовать покупателям, оформляющим рассрочку, максимально дорогой товар. Кроме того, призывать купить ещё какие-либо сопутствующие товары, которые вам не особенно нужны. В итоге может получиться, что покупатель якобы и не платит по факту проценты, однако он мог бы без каких-либо рассрочек купить сопоставимый по качеству и параметрам товар (скажем, телевизор), но другой фирмы и намного дешевле, — пояснил эксперт.

Инвестиционный консультант "БКС брокер" Михаил Захаров считает оформление рассрочки вполне выгодным предложением. К плюсам он отнёс отсутствие первоначального взноса, а также создание хорошей кредитной истории наперёд и наличие товара на руках.

Минусами такой сделки эксперт считает навязанные дополнительные услуги. В частности, страховки. Также при оформлении рассрочки зачастую придётся общаться и с банковскими сотрудниками, которые предлагают оформить дополнительные банковские продукты из разряда кредитной карты.

— От этого можно отказываться, если вам не нужны эти продукты. На одобрение рассрочки влияния никакого не будет оказано, — дополнил Михаил Захаров.

Первый вице президент "Опоры России" Павел Сигал отметил, что в рассрочку, как правило, предлагается товар с пониженным спросом, на который также не действуют скидки или акции. Магазин уже сделал на товар скидку, которая будет в итоге выплачиваться банку, участвующему в оформлении рассрочки, в виде процентов. По его словам, 95% оформленных рассрочек — это тот же целевой заём через банк, представленный в форме акции самого магазина.

Чтобы в итоге не переплатить за и так уже дорогой товар, Михаил Захаров рекомендует внимательно изучать договор и обсуждать все нюансы с консультирующим лицом. Перед покупкой в рассрочку стоит заранее мониторить цены на интересующий продукт. Если цена при предложении рассрочки завышена по сравнению с рыночной — переплата очевидна.

— Бывает, разрекламированная рассрочка действует лишь на часть товаров, а не на тот, который интересен вам. Перед походом в магазин необходимо изучить эту информацию. Плюс ко всему бывают случаи, когда рассрочка действует только в ограниченном количестве банков-партнёров магазина. Если вам в ней откажут, то предлагать купить продукт в кредит вам будет предложено с существенными переплатами, — предостерёг эксперт.