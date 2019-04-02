В отпуск без чемодана. Почему авиакомпании меняют тарифы на багаж

Перевозчики маскируют под введением безбагажного тарифа рост цен на пассажирские авиаперевозки. Лайф узнал, насколько подорожают билеты к лету.

Со 2 апреля "Аэрофлот" и "Россия" начали продажу билетов без багажа. Авиаперевозчик обещает, что они будут стоить на 30% дешевле и продаваться в категории "эконом". Другие авиакомпании также скорректировали свои цены на грядущий весенне-летний сезон. Лайф выяснил, как изменились правила провоза багажа и ручной клади, на каких направлениях и сколько теперь стоит билет без багажа и с ним?

По подсчётам авиаэкспертов , из-за роста цен на топливо и услуги в аэропорту стоимость билетов с провозом багажа с начала года выросла на 15%. На 5% подорожали и безбагажные билеты. Перевозчики, пытаясь не упустить свою выгоду и не снизить пассажиропоток, в преддверии отпусков вводят новые правила для путешествующих налегке. "Аэрофлот" и "Россия" заменили тариф "Эконом" (с багажом) на "Лайт" (без багажа), другие авиакомпании также вводят свои "конструкторы цен" для пассажиров.

Что изменилось?

До сих пор пассажиры самых востребованных направлений (до шести тысяч километров) без багажа, по сути, оплачивали его по тарифу "Эконом", не занимая при этом места в багажном отсеке. Со 2 апреля "Аэрофлот" и "Россия" заменили невыгодный "безбагажникам" экономный тариф на новый — "Лайт".

Представители авиакомпании обещают, что за счёт этого цены на билеты без багажа в Германию и Италию снизятся на 30%. Другие авиаперевозчики также вводят новые тарифы, чтобы хоть как-то компенсировать издержки за счёт увеличения числа путешествующих без багажа. Лайф выяснил, как изменились правила и цены бюджетных тарифов.

1. "Аэрофлот": налегке в Германию и Италию Вместо экономварианта с багажом более дешёвый вариант будет включать ручную кладь 55х40х25 сантиметров Фото: © Pixabay

"Аэрофлот" заменил бюджетный тариф "Эконом" с включённым багажом до 10 килограммов на новый — "Лайт" без багажа. Тариф действует на востребованных направлениях по маршрутам от двух с половиной тысяч до шести тысяч километров. Например, в Берлин, Франкфурт, Дюссельдорф, Мюнхен, Гамбург, Штутгарт, Ганновер, Дрезден, Рим, Милан, Венецию, Болонью, Неаполь и Верону.

2. "Рэд вингз" Оператор ограничил вес по тарифам с багажом и без — до 5 килограммов; без багажа —ручная кладь сократилась до 40х30х20 Фото: © РИА Новости/Александр Кряжев

3. "Азимут" На все рейсы с вылетом 1 июня вводится норма 5 кг. Фото: © Shutterstock

— Норма вводится для всех перевозок, оформленных после 12 марта по тарифам с кодами T, U (группа тарифов "Лёгкий", безбагажные), — заявляют представители авиаперевозчика.

4. Nordwind С 1 мая на регулярных и чартерных рейсах вес багажа уменьшат с 20 до 15 килограммов Фото: © РИА Новости/Виталий Аньков

Прежнюю норму оставят только для рейсов из России в Узбекистан, Таджикистан, Армению и Азербайджан.

5. Лоукостер "Победа" С 18 февраля разрешает брать ручную кладь весом до 10 кг и габаритами 36х30х4 см Фото: © РИА Новости/Максим Блинов

Тариф без багажа с начала этого года запустили в "Уральских авиалиниях". Аналогичные тарифы на авиабилеты также появились у S7, и "Ютэйр".

Тарифы на билеты с багажом подрастут

Авиакомпании рассчитывают, что рост продаж безбагажных билетов позволит удешевить их стоимость за счёт экономии времени "на земле": пассажиры перестанут задерживаться в проходах, размещая вещи, что снижает вероятность задержки вылета.

— Снижения цен на авиабилеты точно не будет, они будут только дорожать. К концу лета стоит ждать роста цен минимум на 20%, — отметил в ходе беседы с Лайфом заслуженный пилот России, член Комиссии при Президенте России по развитию авиации общего назначения Юрий Сытник.

По его мнению, к концу года нас ждёт дополнительный уже послеотпускной рост цен на 10%.