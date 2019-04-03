Иллюзия скидки. Как через бонусные карты исчезают реальные деньги

Сейчас практически каждый магазин предлагает бонусные и скидочные карты. Покупатели оформляют их без раздумий, ведь кажется, что никаких проблем тут быть не может. На самом деле обещанные скидки могут обернуться потерей денег и времени. Лайф выяснил, как в магазинах манипулируют скидочными картами, кто ворует бонусы и как не попасться на уловки продавцов.

— У вас на карте 1500 бонусных рублей, — обрадовала Александра продавец магазина электроники. Правда, оказалось, что воспользоваться бонусами при покупке холодильника мужчина не может. Нужно купить что-то ещё — "всего" на 2000 рублей. В результате скидку мужчина получил, но к холодильнику пришлось купить ещё блютус-колонку, которой он после покупки почти не пользовался.

Это самая распространённая схема манипуляций с так называемыми картами лояльности. Они позволяют покупать товары и услуги со скидками, дают дисконт или бонусы на следующую покупку. Вроде бы сплошная выгода. Только на практике оказывается, что человек получает не скидку на товар в 50%, а покупает больше и тратит в два раза больше, чем планировал. В итоге за месяц пользователь скидочных карт может оставить в магазине 10–20 тысяч "лишних" рублей.

— С бонусными и скидочными картами не всё так просто, как кажется, — рассказывает маркетолог, генеральный директор группы компаний TDI Наталья Орлова. — Сейчас практически каждая торговая точка предлагает своим клиентам программу лояльности. Ни один магазин не будет работать себе в убыток, поэтому на реальные скидки рассчитывать можно, но чаще всего они будут совершенно не в тех объёмах, о которых думает потребитель. Как правило, в акционных программах скидки не суммируются. Это значит, что товар по акции не проходит по скидочной или бонусной карте, то есть её наличие или отсутствие никак не скажется на стоимости покупки.

Другая распространённая схема — за покупку держателю карты дают скидочный купон на следующую. Но, во-первых, его можно использовать лишь для частичной оплаты товара, а во-вторых, есть ограничения на сумму чека для реализации купона. К примеру, вы приходите в магазин и тратите там 1000 рублей. Вам дают скидочный купон на 200 рублей, который необходимо реализовать в течение двух-трёх дней при покупке от 1500 рублей. Если действовать по схеме, предложенной продавцом, никакой экономии для потребителя не получится. Более того, в погоне за скидкой в 200 рублей он потеряет 500–800 рублей, потратив их на те товары, которые не планировал приобретать, и останется в минусе.

По такому же принципу работает большинство бонусных карт: виртуальные баллы есть, но реализовать их можно лишь на определённых условиях, заведомо невыгодных для потребителя. К тому же бонусы, баллы и скидки зачастую имеют определённый срок действия. Срок истекает, и они попросту сгорают. Нередки случаи, когда в последний день действия бонусов потребители идут в магазин и приобретают ненужные товары, лишь бы не сгорела мнимая выгода. Таким образом магазины реализуют программу лояльности, а покупатель думает, что находится в выигрыше.

— Нужно всегда оценивать, действительно ли вам необходим этот товар в предложенном объёме, — советует Наталья Орлова. — Если это не так, то для потребителя гораздо выгоднее будет отказаться от скидки и купить товар за полную цену, чем воспользоваться бонусом и переплатить за ненужные вещи. Это единственный ключ к экономии.

Справедливости ради стоит сказать, что скидочные и бонусные карты действительно помогают экономить. Но обычно в том случае, когда вы являетесь постоянным клиентом торговой точки и совершаете покупки там примерно через день на суммы, превышающие 1000 рублей за один раз, уточняет Наталья Орлова. К примеру, пользуясь в таком режиме бонусной картой известной сети продуктовых супермаркетов, примерно раз в пять-шесть месяцев можно получить возможность сходить туда бесплатно.

Ещё один риск карт лояльности — бонусы просто могут украсть. С такой проблемой сталкиваются покупатели по всей стране. Например, москвичка Ирина жалуется, что 20 лет не была в Самаре, но именно там с её карты вдруг неожиданно списались бонусы. Доказать свою правоту в магазине ей так и не удалось. Как и Наталии из Перми, чьи бонусы благополучно списались в Москве. Женщина в это время в столицу не приезжала. На практике возвращение скидочных баллов в такой ситуации обычно зависит от продавца. Доказывать свою правоту в суде пострадавшие не хотят — слишком незначительны потери. Если магазин идёт навстречу, то баллы возвращают, если нет — клиенту ничего не остаётся, как смириться.

— Степень защиты бонусных карт нельзя сравнить со степенью защиты банковских продуктов, — поясняет руководитель коммерческой практики юридической компании BMS Law Firm Денис Фролов. — Но и необходимости такой нет — на этих картах не хранятся деньги, а случаи хищения баллов встречаются всё же не так часто. В большинстве случаев речь идёт о списании баллов самим магазином из-за истечения их срока действия, но предъявлять претензии в этом случае бессмысленно — продавец имеет полное право определять условия своих программ.

Если баллы всё-таки исчезли неправомерно, то в большинстве случаев выясняется, что махинации со скидочными картами проводили сотрудники магазина. Впрочем, воруют бонусы и хакеры. Так, прошлым летом киберполиция задержала преступников, которые взломали около 500 тысяч учётных записей покупателей крупной торговой сети и интернет-магазинов. Хакеры опустошали их бонусные карты.

Бытующее зачастую мнение о том, что на бонусах много не украдёшь, ошибочное, отмечает адвокат, управляющий партнёр юридического бюро U&Partners Андрей Андреев. Лидером по таким преступлениям являются США, где бонусные программы лояльности действуют уже несколько десятилетий. Кстати, Америке принадлежит и рекорд по самой крупной краже. Адвокат вспоминает, как в 2009 году преступники с помощью программы лояльности украли 1,4 миллиарда долларов.

Но что делать, если вы стали жертвой бонусных мошенников? Позвоните на горячую линию компании, держателем бонусной карты которой вы являетесь. Параллельно стоит написать претензию на сайте.

Если никакой обратной связи вы не получите, отправьте претензию заказным письмом, советует Андрей Андреев. В этом случае компания увидит серьёзность намерений пострадавшего и может быстрее решить вопрос, чтобы избежать дальнейших разбирательств. По словам адвоката, практика показывает, что подобные ситуации чаще всего решаются в пользу потерпевших клиентов, украденные бонусы им возвращают.