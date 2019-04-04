В одно касание. Скрытые угрозы бесконтактных карт

Международные платёжные системы Visa и MasterCard обяжут российские банки выпускать только бесконтактные карты, которые позволяют оплачивать покупки в одно касание. Лайф разбирался, в чём их плюсы и минусы.

Visa и MasterCard направили российским банкам сообщение, согласно которому все кредитные организации должны выпускать только бесконтактные карты. В них используется NFC-технология, позволяющая оплачивать покупки в один клик: "пластик" подносится к POS-терминалу, и сумма приобретения списывается с него. Visa вводит новые правила с 13 апреля 2019 года, MasterCard — с 12 апреля 2021 года. В Visa не комментируют нововведение. В пресс-службе MasterCard подтвердили, что новые требования вступят в силу через два года.

— С апреля 2021 года все вновь выпускаемые в России карты должны быть с бесконтактной технологией, — отметили официальные представители MasterCard.

Платёжная система "Мир" не планирует обязывать банки выпускать "пластик" только с NFC-технологией. Центробанк не требует выпускать бесконтактные карты, но есть требование оснащать карты чипами, поэтому банки выпускают как обычные карты, так и карты с NFC-технологией.

— Бесконтактные карты удобны для клиентов: они позволяют быстро и в одно касание совершить покупку, — указал гендиректор финансового маркета Юником.24 Юрий Кудряков. — А вводить ПИН-код при небольших платежах не требуется (Visa недавно увеличила порог с 1 тыс. до 3 тыс. рублей).

При бесконтактной оплате вы не отдаёте карту курьерам, продавцам, официантам, за счёт этого снижается риск копирования данных "пластика", добавила старший аналитик BCS Global Markets Елена Царёва. По её словам, также подобный способ оплаты отличает большая скорость. К тому же если привязать карту к гаджету с NFC, то её можно не носить с собой.

Впрочем, у бесконтактных карт есть и минусы. Упрощение процесса покупки подвигает граждан на спонтанные и эмоциональные приобретения, а комиссии за них получают платёжные системы, констатировал Юрий Кудряков. По данным MasterCard, в России бесконтактные оплаты картами или смартфонами превысили 50% от всех операций.

— К условному минусу бесконтактной оплаты (как картой, так и смартфоном) можно отнести следующий фактор: чем проще платить, тем больше человек может тратить, не считая при этом деньги, — подтвердил директор по развитию бизнеса "БКС премьер" Антон Граборов. — Конечно, это больше психологический момент, который не означает, что прогресс должен стоять на месте. Однако при ведении семейного бюджета мы рекомендуем этот нюанс учитывать, делать анализ трат (он также зачастую доступен в банковских приложениях) и не поддаваться соблазнам импульсивных покупок.

Осенью 2018 года Visa сообщала, что Россия находится в тройке стран-лидеров по количеству бесконтактных платежей, которые совершаются как с помощью бесконтактных карт, так и с помощью смартфонов.

— При утере или краже бесконтактной карты ею могут воспользоваться мошенники, поскольку ПИН-код не запрашивается при оплате покупок на сумму до 3 тыс. рублей, в зависимости от платёжной системы, — отметил Антон Граборов. — Соответственно, если вы потеряли бесконтактную карту, необходимо максимально быстро её заблокировать. Также мы не рекомендуем держать на бесконтактных картах серьёзные суммы — например, всю зарплату, а уж тем более копить на этой карте деньги.

Даже если у вас бесконтактная зарплатная карта, вы легко можете переводить с неё деньги через интернет-банк или мобильное приложение на накопительный счёт, поясняет Антон Грабаров. В этом случае ваши средства будут в сохранности, при этом за счёт начисления процентов вы ещё и получите дополнительный доход. Если вы не пользуетесь накопительным счётом, аналитик рекомендует выпустить для ежедневных расчётов другую карту с отдельным счётом.

На самой карте достаточно держать столько денег, сколько вам хватает для повседневных трат — например, на неделю, считает Антон Граборов. Если на карте кончатся деньги, вы легко сможете её пополнить в режиме онлайн, добавил он.

Кроме того, мошенники могут красть деньги с бесконтактных карт с помощью специальных устройств — считывателей, указал Юрий Кудряков. Злоумышленники орудуют в толкучке, подносят считыватель к вашей карте, и происходит списание. Чтобы схема сработала, мошеннику нужно поднести аппарат ближе чем на 5–10 см к "пластику" жертвы, указал Юрий Кудряков. Как правило, это происходит незаметно. Впрочем, чтобы план злоумышленника удался, нужно, чтобы карта была "на виду" (то есть с "пластиком", который лежит в сумке или рюкзаке, такую операцию не провернёшь). Потерять деньги можно в тот момент, когда человек прикладывает её к терминалу в переполненном магазине или оплачивает проезд в метро или автобусе.

По словам Юрия Кудрякова, мошенники за раз смогут списать не более одной-трёх тысяч рублей. Именно такой лимит устанавливают банки на транзакции, которые совершаются без ПИН-кода. Впрочем, злоумышленники могут произвести несколько подобных списаний, и тогда сумма потерь будет значительной.

— Несмотря на то что обычно для бесконтактных платежей расстояние до ридера должно быть не больше пары сантиметров, уже известны случаи, когда исследователи информационной безопасности (к примеру, из британского Университета Суррей) изготавливали нестандартный считыватель, способный считывать данные на расстоянии до 80 см, — рассказал гендиректор представительства Bitdefender в России Денис Елисеев. — Небольшое устройство способно сканировать бесконтактные карты в транспорте, торговых центрах и других общественных местах.

Если с вашей карты несанкционированно сняли деньги, необходимо обращаться в банк, советует Юрий Кудряков. По его словам, кредитная организация проведёт расследование и, возможно, вернёт вам деньги. Но только в том случае, если вы не нарушали правил безопасности, то есть не сообщали ПИН-код или другую финансовую информацию третьим лицам. В противном случае банк сочтёт, что вы нарушили правила безопасности, и не вернёт вам деньги.