Закладные машины. Как не купить автомобиль в заёме

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Закладные машины. Как не купить автомобиль в заёме

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Фото: © Shutterstock

Треть россиян, пользующихся услугами автозаймов, закладывают свои машины по несколько раз в год. При этом кредиты под залог автомобиля чаще всего берут молодые москвичи. Лайф выяснил, на что обращать внимание при покупке машины, чтобы не нарваться на такой залог.

За прошлый год 39% клиентов от 25 до 35 лет брали деньги под залог автомобиля несколько раз в год. Таковы результаты исследования онлайн-сервиса автозаймов CarMoney. Автомобилисты этой же возрастной группы лидируют и среди самых активных клиентов компании. 16% молодых людей закладывали свою машину три раза в год и даже больше.

Большая часть тех, кто закладывает свои автомобили более одного раза в год, проживает в Москве — 22%. На втором месте по количеству любителей повторных займов — Санкт-Петербург (6%). В остальных городах повторные займы не пользуются ощутимым спросом.

— Среди москвичей много молодых предпринимателей, которым срочно нужны деньги для того, чтобы начать свой первый бизнес или, например, покрыть кассовые разрывы в текущем деле. Как правило, это москвичи до 30 лет, имеющие высшее образование, которые пока не привлекли инвестиций. Часто речь идёт также и о сезонных продажах. В этом случае клиент обращается за займом и, заработав, быстро его отдаёт, — рассказала Лайфу Анна Калугина, директор по продажам и развитию партнёрской сети CarMoney.

<p>Инфографика: © L!FE</p>

Аналитики сервиса учитывали статистику по добросовестным заёмщикам. Люди берут деньги под залог автомобиля, выплачивают сумму займа, забирают машину и потом через определённое время повторяют процедуру. При этом на рынке подержанных машин периодически оказываются залоговые авто. Ничего не подозревающий покупатель оплачивает покупку машины, а неприятный сюрприз вскрывается позже.

Чтобы не купить залоговое авто, покупателю лучше пробить автомобиль через сайты ГИБДД и реестр залогов. Владельца авто можно проверить через сайт Федеральной службы судебных приставов (ФССП).

— Но даже если ни за транспортным средством, ни за владельцем никаких сумм не числится, это не даёт вам стопроцентную гарантию, поскольку данные ФССП попадают в базу ГИБДД с опозданием, — пояснил партнёр юридической компании Atrium Consult Group Сергей Еремеев.

<p>Инфографика: © L!FE</p>

Также, по его словам, согласно статье 460 Гражданского кодекса РФ, продавец обязан передать покупателю товар, не обременённый правами третьих лиц, кроме случаев, когда покупатель в курсе таких прав и соглашается на сделку.

Эксперт рекомендует оформить справку об отсутствии залогов у нотариуса в день покупки. Он отметил, что такую справку может получить только владелец автомобиля по ПТС. Нотариус проверяет на наличие залогов и авто, и собственника. Если же после покупки выясняется, что автомобиль всё-таки находится в залоге, решать конфликт с банком придётся через суд.

— Чтобы сохранить за собой машину, необходимо, во-первых, доказать свою добросовестность. Во-вторых, надо предоставить нотариально заверенную справку об отсутствии залога, оформленную в день покупки авто, — отметил Сергей Еремеев.

Автор:
ЯН
Яна Недомолкина
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