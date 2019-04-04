Закладные машины. Как не купить автомобиль в заёме

Треть россиян, пользующихся услугами автозаймов, закладывают свои машины по несколько раз в год. При этом кредиты под залог автомобиля чаще всего берут молодые москвичи. Лайф выяснил, на что обращать внимание при покупке машины, чтобы не нарваться на такой залог.

За прошлый год 39% клиентов от 25 до 35 лет брали деньги под залог автомобиля несколько раз в год. Таковы результаты исследования онлайн-сервиса автозаймов CarMoney. Автомобилисты этой же возрастной группы лидируют и среди самых активных клиентов компании. 16% молодых людей закладывали свою машину три раза в год и даже больше.

Большая часть тех, кто закладывает свои автомобили более одного раза в год, проживает в Москве — 22%. На втором месте по количеству любителей повторных займов — Санкт-Петербург (6%). В остальных городах повторные займы не пользуются ощутимым спросом.

— Среди москвичей много молодых предпринимателей, которым срочно нужны деньги для того, чтобы начать свой первый бизнес или, например, покрыть кассовые разрывы в текущем деле. Как правило, это москвичи до 30 лет, имеющие высшее образование, которые пока не привлекли инвестиций. Часто речь идёт также и о сезонных продажах. В этом случае клиент обращается за займом и, заработав, быстро его отдаёт, — рассказала Лайфу Анна Калугина, директор по продажам и развитию партнёрской сети CarMoney.

Аналитики сервиса учитывали статистику по добросовестным заёмщикам. Люди берут деньги под залог автомобиля, выплачивают сумму займа, забирают машину и потом через определённое время повторяют процедуру. При этом на рынке подержанных машин периодически оказываются залоговые авто. Ничего не подозревающий покупатель оплачивает покупку машины, а неприятный сюрприз вскрывается позже.

Чтобы не купить залоговое авто, покупателю лучше пробить автомобиль через сайты ГИБДД и реестр залогов. Владельца авто можно проверить через сайт Федеральной службы судебных приставов (ФССП).

— Но даже если ни за транспортным средством, ни за владельцем никаких сумм не числится, это не даёт вам стопроцентную гарантию, поскольку данные ФССП попадают в базу ГИБДД с опозданием, — пояснил партнёр юридической компании Atrium Consult Group Сергей Еремеев.

Также, по его словам, согласно статье 460 Гражданского кодекса РФ, продавец обязан передать покупателю товар, не обременённый правами третьих лиц, кроме случаев, когда покупатель в курсе таких прав и соглашается на сделку.

Эксперт рекомендует оформить справку об отсутствии залогов у нотариуса в день покупки. Он отметил, что такую справку может получить только владелец автомобиля по ПТС. Нотариус проверяет на наличие залогов и авто, и собственника. Если же после покупки выясняется, что автомобиль всё-таки находится в залоге, решать конфликт с банком придётся через суд.

— Чтобы сохранить за собой машину, необходимо, во-первых, доказать свою добросовестность. Во-вторых, надо предоставить нотариально заверенную справку об отсутствии залога, оформленную в день покупки авто, — отметил Сергей Еремеев.