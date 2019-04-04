Рубль падает. Что будет влиять на курс в ближайшее время

На этой неделе рубль упал. Курс перевалил за 65 рублей за один доллар и продолжает колебаться вокруг этой отметки. Ситуация для национальной валюты складывается тревожная. Сейчас сильное давление на неё оказывает целый ряд факторов. Лайф выяснил, почему ослабла российская валюта и каких сюрпризов можно ждать от курса рубля.

От 64 до 75 рублей за доллар. В этом коридоре национальная валюта будет колебаться вплоть до 2036 года. Такой долгосрочный прогноз на этой неделе дал Минфин. При этом многие аналитики опасаются, что опуститься до уровня худших ожиданий министерства рубль может уже этой весной.

Ведущий аналитик компании "Финист" Андрей Перекальский считает, что уже во втором квартале этого года курс может рухнуть до 75 рублей за доллар. Это произойдёт, если возникнут и совпадут три негативных фактора. Первый — США введут жёсткие санкции, которыми так давно пугают. Второй — цены на нефть марки WTI снизятся до 54–55 долларов за баррель, что может произойти под давлением избыточного предложения на фоне снижения спроса. Третий фактор — провал американо-китайских торговых переговоров, который приведёт к возобновлению с новой силой торговых войн. Их следствием, по мнению аналитика, может стать массовый отток капитала с развивающихся рынков.

— Рубль уверенно укреплялся с начала года, но сейчас началась смена тенденции, и она была ожидаема, — рассказал ведущий аналитик Forex Optimum Иван Капустянский. — Доллар стоит уже дороже 65 рублей. С точки зрения бюджета, текущего счёта платёжного баланса России и ряда других факторов у рубля сейчас есть большая поддержка. В то же время камнем преткновения остаются санкции со стороны США, которые достаточно больно могут ударить по экономике России. Как раз на эту неизвестную ситуацию и ориентируются в основном инвесторы в свете нового обострения санкционной риторики со стороны Штатов. Что касается среднесрочных перспектив, то рост валютной пары, скорее всего, продолжится. Ближайшей целью является отметка 67,10. В случае пробоя этого уровня курс рубля двинется дальше — к 70.

Давит на рубль и воинствующая риторика Дональда Трампа в отношении России и её политики по отношению к Венесуэле, считает директор департамента управления активами компании Erarium Group Денис Лисицын. По его словам, негативные факторы для рубля — это и угроза присутствия кораблей НАТО в Керченском проливе, и постоянное давление на проект "Северного потока". По прогнозам аналитика, курс российской валюты продолжит ослабевать и в ближайшей перспективе опустится до 68–70 рублей за доллар.

Впрочем, далеко не все экономисты настроены так пессимистично. Рубль имеет все возможности для роста, считает эксперт Академии управления финансами и инвестициями Геннадий Николаев. По его словам, сырьевые и развивающиеся валюты дорожают против доллара в расчёте на скорое заключение торгового соглашения между США и КНР. Слова экономического советника Дональда Трампа о желании "добиться большого прогресса" на ближайших переговорах внушили оптимизм инвесторам. Ситуация на нефтяном рынке также способствует укреплению рубля. Объёмы добычи нефти в ОПЕК упали до четырёхлетнего минимума благодаря усилиям Саудовской Аравии, пояснил аналитик.

— На этой неделе действительно началась тенденция к падению национальной валюты, даже несмотря на тот факт, что стоимость нефти на товарно-сырьевом рынке достигла уровня в 69,9 доллара за баррель, — отметил руководитель аналитического департамента Международного финансового центра Роман Блинов. — В то же время в сложившихся обстоятельствах прогнозировать дальнейшее движение курса крайне проблематично. Многое будет зависеть от курса американского доллара на международном валютном рынке. А положение его весьма неустойчивое. Так что пока лично я больше верю в слабое укрепление курса российской национальной валюты в первом полугодии.

По словам Геннадия Николаева, единственное, что сдерживает рубль от дальнейшего укрепления, — это угроза новых санкций. Если после публикации законопроекта окажется, что ограничения не коснутся госдолга и долларовых расчётов, то курс российской валюты вполне может вновь укрепиться до отметки 64 рубля за доллар. В противном случае, по прогнозам аналитика, рубль вполне может достаточно быстро подешеветь до уровня 69 рублей за доллар.

— Больше всего сейчас рублю мешает слабость рынка ОФЗ, потеря инвесторами интереса к долговым бумагам, — говорит заместитель председателя правления "Локо-банка" Андрей Люшин. — Ожидаемый уровень сейчас не 70, а 65–67 рублей за доллар, что напрямую будет зависеть от настроений на долговом рынке. В январе — феврале оно было очень благоприятным, но сейчас сменилось на осторожное из-за угроз введения дополнительных санкций.

Ситуация на рынке ОФЗ также оказывает поддержку рублю, отметил инвестиционный консультант "БКС брокер" Михаил Захаров. Он напомнил, что нерезиденты в марте лишь наращивали объём облигаций — в цифрах этот прирост составил 97 млрд. Это свидетельствует об уверенности иностранных инвесторов в российской валюте и отсутствии страха перед грядущими санкциями, делает вывод аналитик. Российский рынок действительно стал намного более устойчивым к точечным санкциям. По оценкам Михаила Захарова, к концу апреля доллар будет стоить 62–63 рубля.