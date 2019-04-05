Вернуть бы своё. Как заставить страховую расплатиться по ОСАГО

В 2018 году средняя выплата по ОСАГО через суд выросла на 21%. Такова статистика Российского союза автостраховщиков. Действительно, не всегда автовладельцам удаётся мирно договориться со страховой. В случае ДТП получить страховку, да ещё и в полном размере, удаётся далеко не всем. Лайф разбирался, как страховщики занижают выплаты по ОСАГО и как правильно заставить их отдавать деньги.

По закону каждый водитель обязан приобрести договор ОСАГО. Эта страховка предназначена, чтобы покрыть расходы виновной стороны в ДТП. Иногда при оценке нанесённого ущерба страховая компания занижает выплаты. Нередко клиенту ничего не остаётся, кроме как добиваться справедливости через суд.

Для сокращения выплат по ОСАГО может быть несколько причин, рассказал Лайфу партнёр юридической компании Atrium Consult Group, общественный деятель Сергей Веремеев. Самыми распространёнными, по его словам, являются износ деталей, а также неучёт потери товарной стоимости автомобиля (действует в течение пяти лет с момента выпуска транспортного средства).

— В первом случае страховщики уменьшают стоимость деталей в соответствии с их состоянием на момент ДТП. Однако надо помнить: по постановлению ЦБ, с 2014 года максимальное снижение стоимости не может превышать 50% рыночной стоимости детали, — пояснил Сергей Веремеев. — Что касается утраты товарной стоимости (УТС) транспортного средства, то она вообще может быть не включена в страховку. Однако если УТС всё же входит в страховое покрытие, то получить компенсацию не сложно. Главное — верно заполнить документы и не злоупотреблять назначением суммы компенсации. В случае серьёзных повреждений сумма может превышать 10% рыночной стоимости автомобиля.

Кроме того, далеко не все специалисты могут разглядеть и учесть некоторые повреждения. Зачастую осмотр транспортного средства производится на глаз, поэтому лучше предоставлять машину специалисту в чистом виде и в светлое время суток.

Сооснователь сервиса Strahovkaru.ru Валерий Коляда пояснил, что расчёт денежного возмещения или стоимости ремонта осуществляется на основе справочников деталей, составляемых Российским союзом автостраховщиков (РСА). По решению Верховного суда, в конце 2018 года размер выплаты страхового возмещения был увеличен на 6,5%, чтобы нивелировать противоречия между страховой выплатой и действительной рыночной стоимостью. Автосервисы просто были не в состоянии найти необходимые автозапчасти по таким ценам и были вынуждены экономить на качестве ремонта.

— По мнению профессионального сообщества, инфляция и падение курса рубля сделали то увеличение незаметным, поэтому качество ремонта по ОСАГО по-прежнему остаётся сомнительным. Если ремонт не удовлетворил потерпевшего, он должен обратиться в страховую компанию, написать претензию и потребовать исправить недочёты или возместить убытки. Если страховая откажет, нужно обязательно провести повторную независимую экспертизу и затем обратиться в суд, — рассказал Лайфу эксперт.

По его словам, страховая компания должна выдать направление на ремонт в течение двадцати дней после приёма вашего заявления. Автосервис выдаёт акт приёмки и заказ-наряд, однако не приступает к ремонту, поскольку не получил деньги из страховой компании.

— Пострадавший водитель не должен озадачиваться таким вопросом, так как денежные расчёты между страховой компанией и автосервисом — исключительно их дело. Кроме того, потерпевшему необходимо также пригласить независимого эксперта и уже с оценкой и документами, подтверждающими задержку (акт приёмки) ремонта, обращаться в суд, — сказал Валерий Коляда.

Помимо результатов независимой экспертизы, Сергей Веремеев советует истцу при обращении в суд в качестве доказательств предоставить описание повреждений при ДТП, фотографии, документы, подтверждающие стоимость ремонта. Суд учитывает эти данные при рассмотрении дела и вынесении решения. Не исключено также, что суд решит назначить ещё одну экспертизу.

— Решение о дополнительной судебной экспертизе может быть принято, например, при большой разнице между суммой, указанной страховой, и суммой независимой экспертизы. В случае решения в пользу истца все расходы на дополнительные экспертизы и юридические услуги ложатся на страховую компанию, — говорит эксперт.

В любом случае, по словам Валерия Коляды, лучше заранее ознакомиться со списком СТОА (станция технического обслуживания автомобилей) на сайте страховых компаний. Возможно, перед покупкой полиса стоит найти сервисный центр, которому вы доверяете, и узнать, с какой страховой компанией он работает. При любом нарушении своих прав или подозрениях в махинациях эксперт советует не ждать и не надеяться на страховщика, а с результатами независимой экспертизы обращаться в суд — зачастую он принимает сторону потерпевшего.