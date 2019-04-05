Ключ от пенсии. Чем опасны электронные СНИЛС

Страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования (СНИЛС) станет электронным. Бумажные "зелёные карточки" выдавать больше не будут. Об этом сообщили в Пенсионном фонде. Лайф разбирался, в чём плюсы и минусы нововведения.

Привычного бумажного СНИЛС больше не будет. Как пояснили в Пенсионном фонде РФ, теперь информация о застрахованных будет храниться только в электронном виде. Тем, у кого есть СНИЛС, специально делать ничего не надо — их "зелёные карточки" действительны. Правда, в случае утери новые уже не выдадут, а просто распечатают номер индивидуального лицевого счёта в пенсионной системе. Вновь регистрирующимся — детям, иностранцам — сразу будут выдавать номер, а документ станет только электронным. Нововведение направлено на систематизацию и оптимизацию процесса регистрации граждан в пенсионной системе, уточнили в Пенсионном фонде.

— Электронное свидетельство (СНИЛС) — это удобно, не придётся носить с собой карточку, чтобы попасть на приём к врачу или получить ту или иную госуслугу, — считает гендиректор финансового маркета "Юником.24" Юрий Кудряков.

Электронный СНИЛС не потеряешь, да и в целом бумажной волокиты меньше, считает заместитель директора информационно-аналитического центра "Альпари" Наталья Мильчакова.

— СНИЛС уже давно не нужен как физический документ, поскольку никакой дополнительной информации, кроме цифр и Ф.И.О. гражданина, это свидетельство не содержит, — заявил директор по развитию бизнеса "БКС Премьер" Антон Граборов. — Да, это уникальный номер, необходимый каждому гражданину, но от наличия или отсутствия его на бумаге роль документа не меняется. Раньше это свидетельство было нужно, так как для получения какой-либо госуслуги требовалось личное присутствие гражданина в той или иной госструктуре, а также было необходимо собрать и предоставить различные бумаги, включая СНИЛС.

Отмена бумажного СНИЛС вписывается в общий тренд на цифровизацию. Впрочем, у нововведения есть и минусы. В базу данных СНИЛС могут проникнуть ошибки.

— Не исключён человеческий фактор при заполнении базы данных, — считает гендиректор "Юником.24". — Соответственно, могут быть неточности. И в таком случае клиент, у которого окажется "неверный" СНИЛС, не сможет рассчитывать на обслуживание.

Кроме того, мошенники могут взломать базу данных СНИЛС и украсть ваш номер. Стандартная схема взлома баз данных — с помощью социальной инженерии, пояснил Юрий Кудряков. Сотрудникам Пенсионного фонда могут прислать на электронную почту письма с трояном, который захватит доступ к базам данных. Получив его, злоумышленники могут похитить СНИЛС.

Существует также риск утечки данных. Из единой базы данных, к которой будут подключены работодатели или, допустим, медицинские учреждения, конкретная информация может быть утеряна просто потому, что станет доступна определённому числу пользователей, в том числе и нежелательных лично для вас.

— Значит, к вам будут поступать какие-то коммерческие предложения, например записаться на приём к врачу в платный медицинский центр, — пояснила Наталья Мильчакова. — Кроме того, нельзя рассчитывать на абсолютную добросовестность всех чиновников и сотрудников Пенсионного фонда. Возможность утечки персональных данных имеется и без всяких взломщиков, и неизвестно, кто и с какой целью сможет потом воспользоваться полученными данными.