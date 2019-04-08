Человек, которому дают. Лайфхаки, как поправить кредитную историю

Несколько способов, с помощью которых получить кредит будет проще, а банку — сложнее вам отказать.

Плохая кредитная история — основная причина отказа в крупном займе, считают эксперты по финансам. Получить ипотеку, имея просрочки по выплатам и огромное количество незакрытых кредитных карт, очень сложно. Но есть лайфхаки, которые помогут улучшить собственную репутацию.

Всем известно, что получить одобрение банка на заём помогает "белая" (легальная) зарплата, стабильная работа, созаёмщик, страховка и история без просрочек по выплатам.

По словам вице-президента Международной академии ипотеки и недвижимости Ирины Радченко, банк обращает внимание и на образование заёмщика, причём не обязательно высшее. Оно показывает, насколько востребована ваша специальность, а также помогает убедить банк, что у заёмщика хорошие шансы трудоустроиться в случае потери работы.

При этом вовсе не обязательно перед подачей заявки на ипотеку досрочно закрывать все свои кредиты, отмечают эксперты. Достаточно выполнять необходимые условия.

— Нужно смотреть конкретные условия банка и стремиться их выполнить. Важно, чтобы вы выполняли условия банка, а не выставляли свои, — объяснил руководитель департамента страхования и экономики социальной сферы финансового университета Александр Цыганов.

Как не получить отказ в банке

"Нулевая" история — не всегда хорошо В отсутствие кредитной истории банк не может судить о вашей платёжеспособности. Возьмите хотя бы маленький кредит Фото: © Википедия

Если ваша кредитная история — "чистый лист", возьмите небольшой заём на короткий срок и выплачивайте его вовремя, чтобы зарекомендовать себя благонадёжным и ответственным заёмщиком. В США распространена практика: перед покупкой жилья приобрести в будущую квартиру, например, холодильник, чтобы открыть кредитную историю.

Соблюдайте сроки Небольшие кредиты лучше погашать в срок, соблюдая условия банка Фото: © Pixabay

Плохо, когда маленьких кредитов много. Это свидетельствует о неумении заёмщика жить по средствам и показывает банкирам, что человеку постоянно не хватает денег. Даже досрочное погашение мелких займов не поможет улучшить кредитную историю.

Нужна стабильность Банку важнее стабильность выплат, нежели ваши премии, гонорары и дополнительный доход Фото: © Public Domain Pictures

Если вы неизвестный художник и у вас нерегулярный доход, устройтесь на работу хотя бы временно, чтобы продемонстрировать банку стабильный источник дохода для погашения кредита. Основную профессию с непостоянным доходом укажите в разделе о дополнительных источниках заработка.

Профессии, связанные с риском для жизни, способствуют отказу в получении кредита Банки часто отказывают пожарным, каскадёрам, спасателям и другим представителям опасных профессий Фото: © PxHere

Представители особо опасных профессий, связанных с риском для жизни, не могут рассчитывать на стопроцентное одобрение запроса на ипотеку. Однако здесь может помочь страхование жизни или созаёмщик.

До брака или после? Семейным парам скорее одобрят кредит, чем "сожителям" и одиночкам Фото: © Pixabay

Если брать ипотеку, будучи холостым, супруг не оттяпает долю при разводе. Но супруг или другой родственник может выступить в роли созаёмщика, и тогда шансы на одобрение заявки на ипотеку повышаются.

Клиенты "быстрых денег" не подходят Микрофинансовые организации подпортят вам кредитную историю Фото: © L!FE

Любители "быстрых займов" под дикий процент, как правило, — в чёрных списках у нормальных банков. Долг для кредиторов красен не только фактом платежа, но также стабильностью выплат и уверенностью банка в заёмщике.