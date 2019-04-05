Последний рубеж. Цены на бензин могут преподнести сюрприз

Правительство и нефтяные компании официально так и не подписали соглашение о продлении заморозки цен на бензин. Ранее действующие договорённости прекратили действовать с 1 апреля. При этом в Госдуме на этой неделе не приняли в первом чтении сразу два законопроекта, регулирующие стоимость топлива. Формально контроль за рынком ослабевает, и экономисты опасаются, что это обернётся резким скачком цен. Насколько подорожает бензин?

В марте стремительно нарастало напряжение на топливном рынке. Нефтяники говорили об огромном ущербе, который нанесло им соглашение о заморозке цен на топливо. С начала года компании недополучили более 50 млрд рублей. В правительстве говорили, что соглашение продлевать не будут. Соответственно, были все основания полагать, что уже с 1 апреля нефтяники отпустят цены и наверстают упущенное. На этом фоне в конце марта совершенно неожиданно прозвучало заявление вице-премьера Дмитрия Козака о том, что правительство решило продлить соглашение с нефтяниками. После этого страсти на топливном рынке поутихли.

Впрочем, уже в первую неделю апреля стало известно, что конкретных документов с нефтяными компаниями ещё не подписано. Это особенно настораживало, если учесть, что планировалось не просто автоматически продлить соглашение, а несколько изменить его условия. Переговоры об условиях регулирования цен на топливном рынке между правительством и нефтяниками в последнее время шли весьма напряжённые, и ещё неизвестно, чем они закончились. В такой ситуации ценники на заправках могут начать расти уже в апреле.

— В целом по году я жду роста цен на бензин в пределах 10%, — говорит старший аналитик информационно-аналитического центра "Альпари" Анна Бодрова. — Изначально так и предполагалось, что в апреле — начале мая топливо начнёт дорожать. Сейчас между властями и нефтяными компаниями есть устные соглашения, но никаких документов, действительно, не подписано. Их может и не быть вообще. Вопрос в том, кому и что сейчас от рынка нужно. Есть мнение, что в ближайшие несколько месяцев рынок не очень качественного топлива — АЗС, работающие без брендов или по франшизе, мелкие заправки — будут тщательно вычищать. Это сделает крупные сети АЗС ещё сильнее и позволит им диктовать те цены, которые интересны. И вот здесь может быть интрига, чьи интересы перевесят, нефтяников или государства, которое отлично понимает, что искусственно держать цены долго не сможет.

Впрочем, даже если соглашение будет подписано, то это ещё не гарантирует стабилизации цен. Как показала история прошлых месяцев, ранее действующие договорённости о заморозке цен не дали ожидаемого эффекта, говорит эксперт Международного финансового центра Гайдар Гасанов. Цены хоть и не так быстро, как в начале прошлого года, но всё равно продолжили расти. Сейчас стало ясно, что смысла в дальнейшей заморозке цен на топливо нет, считает эксперт. На фоне роста глобальных цен на нефть отечественным нефтяным компаниям просто не выгодно поставлять на внутренний рынок большие объёмы топлива.

По словам Гайдара Гасанова, сейчас на топливном рынке временная пауза, но скоро она закончится и топливо ощутимо взлетит в цене. Как отмечает аналитик компании "Финист" Ирина Ланис, к концу этого квартала цены на бензин могут сразу вырасти на 5%. Это связано с тем, что продолжается политика по ужесточению налогообложения. При этом именно налоги играют сейчас доминирующую роль при формировании цен на бензин.

— Нефтяные цены снова растут, — рассказывает руководитель департамента образования Института трейдинга и инвестиций "Феникс" Евгений Удилов. — И вновь обсуждается вопрос о продлении соглашения. Участники не успели сделать этого из-за противоречий между различными ведомствами (Минфин, Минэнерго, ФАС) и нефтяниками. Как обычно, основной вопрос — денежный. С одной стороны, нефтяные компании претендуют на то, чтобы им компенсировали потери от поставок нефтепродуктов на внутренний рынок в противовес их экспорту при растущих мировых ценах. С другой, при таких выплатах нефтяникам вырастут расходы бюджета, и поэтому уже Минфин требует компенсаций за компенсации… Их размер, по расчётам Минфина, должен составить 120–190 млрд рублей в год.

Правда, острота угрозы нового взлёта цен на АЗС, резкого раздражения населения, увеличения затрат транспортников, аграриев в разгар весенних сельхозработ — всё это наверняка выльется в некий компромисс, говорит Евгений Удилов. Значимого увеличения цен всё же не произойдёт. Подорожание бензина, по оценкам аналитика, будет примерно на уровне инфляции и не превысит 5–6% в течение года.

Ряд экономистов считают, что цены на бензин и вовсе останутся примерно на прежнем уровне. В любом случае с нефтяниками у правительства есть устная договорённость о сдерживании цен, которую они вряд ли осмелятся нарушить. Такое мнение высказывает директор департамента управления активами компании ERARIUM Group Денис Лисицын. По его оценкам, до конца апреля если и будут колебания цен на бензин, то совсем незначительные. Такого же мнения придерживается и ведущий аналитик Forex Optimum Иван Капустянский. Он считает, что резкого роста цен на бензин в апреле не будет. Впрочем, не исключает, что в дальнейшем топливо продолжит плавно дорожать. Нефтяники не будут работать себе в убыток.