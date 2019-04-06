Ботинки секонд-хенд. Продажи б/у обуви выросли на четверть

Треть россиян не может купить новую обувь для каждого члена семьи, утверждает Росстат. Причина тому — слишком высокая цена на товар. Однако за последний год выросли продажи б/у обуви. Лайф узнал, насколько увеличился спрос и какую обувь покупали чаще всего.

В недавнем исследовании Росстата эксперты выяснили, что у трети россиян не хватает денег на покупку обуви для каждого члена семьи. Из-за кризиса и повышения налогов в магазинах подорожало всё. Пара кожаных ботинок в среднем стоит от 4–5 тысяч рублей, но купить такую же пару с рук можно в два, а то и в три раза дешевле. Причём совсем не обязательно, что обувь будет ношеной. Бывает так, что человек купил обувь, она не подошла, а срок возврата в магазин прошёл. Ничего не остаётся, кроме как разместить объявление о продаже. Кстати, продажи "бэушной" обуви выросли на 25% начиная с прошлого года. Об этом свидетельствует статистика, приведённая экспертами сайта объявлений Avito.

В первом квартале — с января по март 2018 года — средняя цена на обувь составляла 1396 рублей, а минимальная цена была зафиксирована в весенне-летний период — 1141 рублей. Самый пик пришёлся на октябрь — декабрь 2018 года. Тогда средняя цена на обувь составила 1408 рублей. При этом в первом квартале 2019 года обувь стоила на шесть рублей дороже по сравнению с тем же периодом прошлого года.

Эксперты Avito отметили, что 51% продаж с января 2018-го по март 2019-го пришлись на обувь для мужчин. Цена за пару в среднем составила 2576 рублей. Около 18% продаж составила женская обувь стоимостью в среднем 1643 рубля. И чуть меньше россияне покупали детскую обувь. Причём ботинки для мальчиков стоили дороже (754 рубля), чем для девочек (723 рубля).

Чаще всего на сайте объявлений россияне искали ботинки — почти 10,8 миллиона раз, сапоги — 9,6 миллиона раз, кроссовки — около 9 миллионов раз, а просто обувь — 7,5 миллиона раз.

— В первом квартале 2019 года число запросов на 73% выше, чем в первом квартале 2018 года. А пик пришёлся на четвёртый квартал 2018 года (совпал с пиком продаж и средней цены), он выше значения за первый квартал 2018 года на 97%, — пояснили аналитики в своём исследовании.