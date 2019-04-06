Под стук колёс. Самые популярные темы разговоров в поездах

Примерно половина россиян с удовольствием общается с попутчиками. Почти 10% любят не только поговорить, но и выпить-закусить с соседями по купе. Лайф выяснил, о чём чаще всего болтают попутчики.

Разговорчивые соседи раздражают многих пассажиров. Действительно, многим хотелось бы отдохнуть в поезде в тишине, нарушаемой только стуком колёс. Как показал опрос сервиса "Туту.ру", 18% пассажиров в принципе не хотят разговаривать с попутчиками и раздражаются, когда к ним лезут с разговорами.

Еще 28% могут перекинуться с соседями парой фраз, но только по делу. Впрочем, половина пассажиров не прочь поговорить. Хорошо, когда разговорчивые попутчики попадают в одно купе. Правда, как оказалось, большинство общительных пассажиров если и готовы общаться, то не на все темы.

Самыми популярными темами оказались путешествия и рассказы о себе, семье или знакомых. Эти две темы готовы обсуждать 8% и 9% респондентов соответственно. 7% готовы поддержать разговор о каких-то мелочах.

Правда, есть и любители поговорить о серьёзном. Так, 3% путешественников готовы поразмышлять с попутчиками о смысле жизни. Чуть меньше любят порассуждать о политике и искусстве, обсудить цены и финансовые проблемы.