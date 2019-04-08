Проблема парковки актуальна для большинства автомобилистов крупных городов. Перед водителями часто встает серьёзный вопрос, куда ставить свою машину. Лайф разбирался, что выгоднее — купить машино-место или арендовать.

— Машино-место 700 тысяч рублей. Срочная продажа от собственника, — так выглядит типичное объявление о продаже места на автостоянке. В том же самом паркинге в крупном подмосковном городе можно арендовать место за три–пять тысяч рублей в месяц. Как только построили паркинг, местные жители задумались, что выгоднее — купить или арендовать машино-место.

С аналогичной проблемой сталкиваются автомобилисты в городах с плотной застройкой по всей стране. Парковочных мест во дворах многоэтажек хронически не хватает. Многим приходится оставлять машину на соседних улицах и часами кружить вечером по дворам в поисках свободного местечка. В такой ситуации, чтобы сэкономить время и нервы, многие хотят иметь своё машино-место. Правда, цены на покупку и аренду различаются в разы — в зависимости от размера и места, где размещается паркинг.

Эксперт Международного финансового центра Дмитрий Иногородский рекомендует подходить к этому вопросу с точки зрения не только финансов, но и удобства. Например, если у автовладельца есть собственная квартира в городе и он никуда не собирается переезжать, то имеет смысл купить гараж или машино-место. Но если речь идёт о машино-месте возле работы, эксперт советует выбирать только аренду.

— Во-первых, очевиден вариант смены работы — продажа машино-места может оказаться сложной задачей. Во-вторых, возьмём фактический пример расчёта аренды и покупки машино-места в крупном престижном комплексе. Аренда там от 35 тысяч рублей в месяц, покупка — от 3,5 миллиона рублей. Путём нехитрых расчётов получаем, что окупаемость — 100 месяцев, или более восьми лет. Да и рынок довольно узкий — за восемь лет многое может измениться. Данный расчёт актуален почти для любого престижного бизнес-центра, находящегося в пределах Третьего транспортного кольца, — рассказал Лайфу Дмитрий Иногородский.

Среди плюсов аренды машино-места юрист Европейской юридической службы Юлия Кислякова отметила заключение договора на необходимый срок для заёмщика. Такой вариант выгоден — снимать помещение, а не иметь его в собственности.

Также из плюсов юрист отметила невысокую стоимость аренды машино-места. Кроме того, налоги и взносы за обслуживание машино-места лежат на арендодателе.

Среди минусов Юлия Кислякова назвала расторжение договора аренды собственником по его инициативе либо лишение права пользования машино-местом при каких-либо спорах или конфликтах. В этом случае защита права возможна только в судебном порядке.

Что касается покупки парковочного места, то единственным плюсом здесь является личное право на распоряжение имуществом. Но стоит учитывать, что владение собственностью потребует и немалых затрат — помимо покупки. Владелец должен будет уплачивать налог на имущество, а также взносы на обслуживание, если они установлены.

— Если автовладелец собирается покупать машино-место, необходимо проверить, что продажу осуществляет собственник или уполномоченное им лицо. Важно, чтобы на данный объект недвижимости не были наложены обременения, а также следует принять имущество по акту приёма-передачи, получить подтверждение получения покупателем денежных средств, — дала рекомендации юрист Юлия Кислякова.