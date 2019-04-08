Опасный манёвр. Когда рухнет курс биткоина

В начале апреля биткоин преодолел отметку в 5000 долларов за единицу. Этого события на крипторынке ждали с осени. Правда, эйфория оптимистов длилась недолго. Выше биткоин не двинулся, а скептики обратили внимание: спекулянты начали распродавать монету. В результате появились опасения, что курсом манипулируют крупные игроки. По мнению скептиков, вслед за неожиданным взлётом крипту ждёт сокрушительное падение. Лайф разбирался, в каком направлении движется курс биткоина.

Апрель обещает быть одним из самых жарких месяцев на крипторынке. Впервые с начала осени здесь началось нешуточное оживление. Биткоин, который стремительно падал в конце прошлого года и никак не мог укрепиться выше 4000, вдруг совершил поистине фантастический рывок. В начале апреля монета преодолела важную психологическую отметку — 5000 долларов. Радости оптимистов не было предела, они уже стали ждать новых вершин. Сразу вспомнились смелые прогнозы криптоэнтузиастов, которые надеялись увидеть биткоин по 10 000 долларов уже в этом году. Правда, скептики сразу заподозрили происки спекулянтов.

— Взлёт произошёл за счёт вливания большого объёма денег в рынок — это верно, — подтвердил вице-президент РАКИБ по трейдингу и глава представительства Huobi в России Андрей Грачёв. — Но это не цель для распродажи крупных игроков. Это импульс для привлечения внимания и смены общего настроя на позитивный. Я жду курс в ближайшее время в диапазоне от 4700 до 6000 долларов.

Биткоин по-прежнему остаётся чисто спекулятивным инструментом и является одним из элементов теневой экономики, утверждает ведущий аналитик Forex Optimum Иван Капустянский. Он отметил, что в такой ситуации все версии, связанные с манипулированием рынком, имеют право на существование. При этом, если смотреть на технику торгов, криптовалюта вышла из диапазона 4488–3215 долларов, который формировался с ноября 2018 года. Таким образом, заключает аналитик, в рамках техники биткоину открыта дорога в диапазон 5700–8500.

Правда, не все экономисты настроены так оптимистично. Трейдер-аналитик компании Erarium Group Григорий Мелкумян считает, что вероятная картина к концу месяца — это биткоин по 4210–4475. Он не ждёт резкого роста курса монеты, но не прогнозирует и значительного падения, для которого сейчас нет никаких предпосылок.

Такого же мнения придерживается и эксперт Академии управления финансами и инвестициями Геннадий Николаев. По его оценкам уже в ближайшее время биткоин вернётся к отметке 4200.

Об этом свидетельствует то, что после основного роста котировок во вторник-среду каких-либо кардинальных изменений в торговле не происходило. Биткоин продолжает колебаться вокруг 5000. При этом, обращает внимание Геннадий Николаев, торговые объёмы постепенно снижаются, несмотря на увеличение количества поисковых запросов в Google. Всё это может сигнализировать об отсутствии серьёзного интереса к активу. Резкий скачок цены привлёк внимание сторонних наблюдателей, однако совершенно не мотивировал их принять участие в покупках. Причиной недавнего взлёта котировок, скорее всего, является вход крупного фонда или розничного инвестора. В условиях "тонкого" рынка любая мало-мальски серьёзная сделка на покупку могла спровоцировать бурную реакцию, заключает аналитик.

— После того как курс биткоина достиг отметки в 5000 долларов, многие участники рынка начали предрекать новый виток роста криптовалюты, как это было в 2017 году, — говорит эксперт Международного финансового центра Гайдар Гасанов. — На самом деле поводов для стремительного роста у биткоина нет. Я считаю, что рост биткоина основан на слухах и манипуляциях на рынке в виде выставления крупных ордеров на покупку с целью привлечения мелких и средних инвесторов, чтобы как раз заработать за счёт их активности. И когда все это поймут, стоимость криптовалюты может значительно снизиться — вплоть до 2000 долларов за считанные часы.