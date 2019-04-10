Дом для машины. Как заработать на аренде гаража

Гараж может служить не только стоянкой для автомобиля, но и источником хорошего заработка. Лайф разбирался, сколько стоит гараж в зависимости от места и как на нём можно зарабатывать.

Владельцы гаражей не всегда используют их по прямому назначению. Очень часто там хранят сезонные вещи, которые в квартире занимают много места. Однако те, у кого машины нет, но есть гараж, могут на нём неплохо подзаработать.

Одним из популярных способов заработка является сдача гаража в аренду. Успешность этой идеи зависит в первую очередь от местоположения недвижимости. На стоимость также влияет метраж. Снять на месяц гараж размером 30 квадратных метров в северо-восточном округе Москвы можно за 20 000 рублей, а за МКАД — 15 000 рублей. На западе столицы арендовать гараж площадью 18–20 квадратных метров можно за 7000 — 10 000 рублей. В ЮВАО средняя цена начинается от 5500 рублей.

— Где-то гараж для покупки будет стоить 800 000 рублей, а где-то — 80 000 рублей. То же касается и сдачи в аренду. В каких-то районах города можно сдавать гараж за 5000 — 10 000 рублей в месяц, а в каких-то отдалённых районах на гараж не найдётся арендатора и за 1000 рублей. В среднем при удачном расположении гаража на его аренде можно зарабатывать от 20% в год от его первоначальной стоимости, — рассказали Лайфу в пресс-службе ГК "Автоспеццентр".

Немало и тех, кто желает снять гараж не для стоянки собственного автомобиля, а в других целях. Заманчиво звучит предложение водителям хранить их сезонные шины и колёса в гараже. С одного автовладельца можно получить 1500 рублей за четыре месяца. А желающих может быть и несколько.

В гараже можно также хранить велосипеды, мотоциклы и квадроциклы. Велосипеды должны храниться при плюсовой температуре и с подвешенными к потолку колесами. Так, в типовой гараж можно уместить до 70 штук, а оплата за хранение с каждого может начинаться от 300–500 рублей в месяц. Хранение мотоцикла и прочей техники будет стоить, соответственно, дороже, так как они занимают больше места.

Если гараж оснащён смотровой ямой или автомобильным ножничным подъёмником, его можно сдавать в аренду посуточно. Достаточно большое число автолюбителей готовы сами ремонтировать свой автомобиль, менять масло и прочее. С учётом бытовых расходов аренда гаража стоит от 600–700 рублей в сутки.

Также арендодатель, обладая определёнными навыками, может и сам оказывать мелкие услуги по ремонту автомобилей. Тонирование стёкол, установка сигнализации или автомагнитолы — все эти услуги пользуются популярностью и неплохо оплачиваются.

— Из оптимальных вариантов гаражной деятельности можно отметить создание какой-либо мастерской (например, по резке и обработке стекла, дерева, пенопласта, а также по покраске автомобильных деталей и не только), шиномонтажа, автомойки. В гараже можно заниматься изготовлением рекламных вывесок, дворовых табличек, торгового оборудования, памятников, систем полива, керамических изделий и так далее, — рассказали в пресс-службе ГК "Автоспеццентр".

Однако, по словам экспертов, не рекомендуется заниматься в гараже деятельностью, связанной с пищевым производством. Это возможно только в том случае, если гараж дополнительно оборудован необходимыми коммуникациями: светом, водой, хорошей вытяжкой.

Также следует не забывать, что при определённом производстве помещение должно соответствовать тем или иным нормам пожарной безопасности и санитарных правил, нарушение которых может привести к печальным последствиям.