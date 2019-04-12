Доплата за звёзды. Сколько зарабатывают космонавты?

Лайф выяснил, сколько космонавты получают на Земле и во время полётов и являются ли их зарплаты космическими.

Если сравнивать доходы космонавтов с зарплатами менеджеров больших корпораций или просто высоких чиновников, должностные оклады исследователей космоса могут показаться вполне скромными.

С другой стороны, если сравнивать их с остальными бюджетниками — а космонавты относятся именно к этой сфере, — их денежное содержание выглядит заоблачным.

Оклады космонавтов

До сих пор зарплаты членов отряда космонавтов регулируются Положением о материальном обеспечении космонавтов в Российской Федерации. Документ утверждён постановлением правительства 17 мая 1993-го, последний раз он менялся в конце 2012 года. Именно тогда были утверждены изменения денежного содержания исследователей космоса.

Кандидат в космонавты 60 900 рублей Фото: © РИА Новости

Космонавт 63 800 рублей Фото: © Flickr/NASA Johnson

Инструктор-космонавт 88 450 рублей Фото: © Flickr/NASA Johnson

Зарплата космонавта, совершившего полёт в космос 69 600 рублей Фото: © РИА Новости/Максим Блинов

Дополнительные выплаты

К окладу добавляются "выплаты компенсационного и стимулирующего характера":

— надбавка за добросовестное выполнение должностных обязанностей — 25% ежемесячно,

— надбавка за особые условия работы — 40% ежемесячно,

— надбавка за стаж — 10% процентов после двух лет службы. После 5 лет надбавка увеличивается на 5% каждую пятилетку и после 25 лет карьеры достигает 40%,

— премия по итогам года (13-я зарплата) — оклад в конце года. Но если космонавт имеет большой опыт — это и мировые рекорды, и эксперименты на борту космических кораблей, — руководитель Центра подготовки космонавтов сам назначает размер премий собственными распоряжениями,

— надбавка за учёные звания — 15–25% оклада.

Таким образом, средний оклад космонавта составляет чуть больше 120 тысяч рублей после уплаты налогов.

К этим цифрам нужно прибавить ежегодную индексацию для работников бюджетной сферы. В этом году она составит 4,3 процента.

После полётов космонавтам присваивают классы, которые тоже конвертируются в деньги. Так, космонавтам и инструкторам-космонавтам 3-го класса добавляют к зарплате 55% от оклада, 2-го класса — 75%, а первоклассные космонавты получают надбавку в 120%.

Российская космическая действительность такова, что по-настоящему хорошие деньги космонавт может заработать только во время полёта. В 2010 году, а с тех пор в российской космонавтике мало что изменилось, руководитель полётов российского сегмента МКС Владимир Соловьёв рассказал, что российский космонавт получает около $150 тысяч за полгода, проведённые на МКС.

А как у коллег?

В отличие от российских коллег, доход американских астронавтов более постоянный. За полёты они получают меньше, зато на Земле жаловаться на зарплату им не приходится.

В США существует две категории астронавтов: гражданские и военные. Первым фактически присваивается зарплата чиновников различных классов — в зависимости от опыта и достижений.

— Гражданские служащие получают категории GS-11 to GS-14, — отмечает в своём блоге Роберт Фрост , тренировавший астронавтов для полётов на МКС. — Это означает от $5300 до $ 11 790.

В данных американского управления по вопросам занятости приводятся такие цифры за 2018 год: от $ 53 062 (для категории GS-11) до $ 105 123 (для категории GS-14) в год.

— Военные офицеры обычно имеют категории от O-4 до O-6, — продолжает эксперт. — В зависимости от выслуги лет размер жалованья — от $6500 до $8650. Однако они также могут иметь право на получение продовольственных и жилищных пособий и на оплату авиабилетов. Компенсация затрат на еду может быть до $1100, на жильё — до $1600 в месяц, в зависимости от количества иждивенцев.

В 2019 году размер жалованья у таких астронавтов составляет от $6835 до $ 11 901 в месяц без надбавок.

По данным Фроста, европейские астронавты имеют ранг от A2 до A4. Несмотря на то что информация об их зарплате не предоставляется Европейским космическим агентством (ЕКА), данные можно найти на сайте НАТО.

В 2019 году астронавтам-новичкам из Европы (ранг А2) будут платить 5467 евро в месяц. Более опытным астронавтам, прошедшим базовую подготовку, заплатят 6746 евро в месяц. Астронавты, повидавшие космос, будут получать 7839,42 евро в месяц.