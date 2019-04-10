Доллар или евро? Куда лучше вложить сбережения

На этой неделе доллар и евро уверенно падают. Обладатели валютных сбережений нервничают и задаются вопросом, как спасти свои накопления. Лайф выяснил, в чём выгоднее хранить свои деньги и что ждёт курс доллара и евро.

На 10 апреля Центробанк снизил официальный курс доллара сразу на 57 копеек — до 64,7 рубля. Евро подешевел меньше — на 39 копеек, до 72,9. Многие россияне по совету финансистов старались делить свои накопления на три группы. Часть денег хранили в рублях, часть — в долларах и евро. Причём желающих сделать валютные накопления в последнее время становится всё больше. Угроза санкций со стороны США не исчезла, а если они будут приняты, то есть риск падения курса рубля. Тем не менее санкции ещё не приняты, а курс рубля демонстрирует неожиданную устойчивость. Возникает вопрос: какая валюта чувствует себя более устойчиво и во что лучше вложиться — в доллары или евро?

— Евро проявляет относительную стабильность по сравнению с курсом доллара к рублю, — отметил заместитель председателя правления "Локо-банка" Андрей Люшин. — Несмотря на давление со стороны Брексита, евро продолжает укрепляться и сейчас представляется более выгодным активом, нежели доллар. Плохо влияет на доллар и дорожающая нефть, и рост спроса на рисковые активы, торгующиеся с ним в паре. Среди них и рубль. Евро, в свою очередь, поддерживают благоприятные данные со стороны Германии. Промышленная активность там оказалась выше, чем прогнозировалось. Сейчас выгоднее будет хранить валюту в евро до разрешения ситуации с ростом нефтяных цен и соответствующей ей динамикой доллара.

Таким образом, вложения в евро могут быть более выгодными в краткосрочной перспективе. Если же речь идёт об обстоятельных вложениях на длительный срок, то большинство экспертов советуют присмотреться к доллару. В среднесрочной перспективе он может вырасти до 67 рублей, считает аналитик компании "Финист" Ирина Ланис. Более того, курс доллара, по её оценкам, может обновить максимумы прошлого года, когда он доходил до 70,5 рубля. При этом, если посмотреть на динамику за год, с прошлого апреля, можно заметить: евро по отношению к доллару потерял 10,7%. Курс упал с 1,24 до 1,12 доллара за единицу европейской валюты, уточнила Ирина Ланис.

— Если выбирать между долларом и евро, то фундаментально более сильно будет выглядеть американская валюта, — считает аналитик ИФК "Солид" Вадим Кравчук. — Экономика США выглядит лучше, а Европу в дополнение к неубедительной монетарной политике ЕЦБ беспокоят политические противоречия.

Сейчас трудно оценить последствия для евро после неконтролируемого выхода Великобритании из ЕС, полагает старший инвестиционный консультант "БКС брокер" Максим Ковязин. В такой ситуации доллар выглядит более надёжным вложением. Правда, по оценкам аналитика, обе валютные пары будут укрепляться и дальше, как минимум до середины мая. Дело в том, что у доллара и евро ограниченный потенциал для снижения (3–4%). Максим Ковязин считает, что Центробанк не допустит сильного укрепления рубля, так как это слишком невыгодно экспортёрам.

По валютным вкладам проценты сейчас очень низкие. С этой позиции евро и доллар выглядят одинаково непривлекательно. Однако, если рассматривать валюты с точки зрения заработка на курсовой разнице, лучше, конечно, доллар, уверен ведущий аналитик Forex Optimum Иван Капустянский. По его оценкам, американская валюта имеет больше шансов укрепиться, в частности из-за роста американской экономики, которая — единственная из развитых — демонстрирует значимый рост. В годовом выражении темпы роста ВВП США составили 3%, в то время как экономика ЕС в целом выросла на 1,1%, японская — на 0,3%, немецкая — на 0,6%, объяснил аналитик.

Иван Капустянский считает, что ближе ко второму полугодию рубль, вероятно, будет слабеть, а доллар подберётся к отметке 67. Тема санкций никуда не делась. К тому же, по его оценкам, высока вероятность, что договорённости об ограничении добычи в рамках ОПЕК+ не будут продлены. На этом фоне поддержка рубля со стороны нефти может исчезнуть. Не исключено повторение сценария прошлого года, когда курс доллара и евро по отношению к рублю начал активно расти с сентября, делает вывод аналитик.

— Лично я бы предпочёл доллар, так как за прошлый год рубль подешевел по отношению к нему на 17,5%, а к евро — всего на 6,8%, — признался директор департамента управления активами компании Erarium Group Денис Лисицын. — К тому же евро — это синтетическая валюта, которая по факту может вообще прекратить своё существование.

Кстати, есть мнение, что валютные сбережения сейчас в принципе не лучшее средство для вложения капитала. И без разницы, в чём именно, будь то доллар или евро. Рубль с начала года, по сути, зажат в узком диапазоне 65–66 за доллар, владельцы валютных депозитов терпят убытки. По словам эксперта Международного финансового центра Владимира Рожанковского, уже до майских праздников рубль может укрепиться до отметки 63,7–63,8 за доллар и 72,1–72,2 за евро. В такой ситуации одинаково невыгодно вкладываться и в доллары, и в евро.