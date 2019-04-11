Крути педали. Как обманывают продавцы велосипедов

Снег уже растаял, и самое время озадачиться покупкой велосипеда. Новый или бэушный — это выбор каждого, но в любом случае есть риск наткнуться на недобросовестного продавца. Лайф расскажет, на что надо обращать внимание при выборе и как вернуть свои деньги, если купили велосипед с рук.

— За несколько недель умудрилась приобрести три бэушных велосипеда, и все неудачно. Искала подешевле, но в итоге у одного была стёрта резина (хотя говорили, что новая), у другого тормоз сломан, то почти весь велосипед был в ржавчине. При покупке всё просматривала, вроде всё нормально было. А когда домой приезжала, находила недочёты, — жалуется на форуме одна из покупательниц, столкнувшаяся с недобросовестными продавцами.

Похожая история произошла ещё с одной женщиной. Зимой она подарила сыну на день рождения долгожданный новый велосипед. О проблемах стало известно только тогда, когда через несколько месяцев ребёнок решил на нём прокатиться.

— Велосипед продали с проколотой камерой. Также на нём было очень сложно разгоняться ребёнку 11 лет. Потом оказалось, что у велосипеда неправильно поставлены тормоза. Пришлось просить знакомого мастера отрегулировать велосипед полностью. Скорости переключались не как положено, починить их невозможно, причём велосипедом ребёнок почти не пользовался. Брызговики отлетели сразу, остался только передний — да и то только половинка от него.

На просторах Интернета можно найти множество таких историй. Нарваться на недоброкачественный товар можно, покупая его не только с рук, но и в специализированном магазине.

За покупкой лучше отправляться с человеком, который хорошо разбирается в велосипедах. Во-первых, он сможет назвать вам отличия одной модели от другой. Во-вторых, увидит те недочёты, которые новичок даже и не заметит.

Если принято решение о покупке бэушного велосипеда, тогда стоит поинтересоваться у продавца документами и чеками на товар. В онлайн-магазинах и на рынке легко могут продать краденый экземпляр, после чего не исключены проблемы с полицией. Стоит обратить внимание также на номер рамы. Если он затёртый, значит, скорее всего, товар краденый.

Важной частью конструкции велосипеда является рама. При осмотре необходимо проверить её на сколы, царапины. За ними могут прятаться трещины. Также проверить раму на наличие трещин можно, слегка нагнув велосипед от себя и надавив на педали. Если есть дефекты, можно услышать скрипы и трески. Рама в таком случае может пружинить, но не должна издавать посторонних скрипов.

Необходимо убедиться в правильности настройки переключения передач. Нужно приподнять заднюю часть велосипеда, затем, крутя педали, переключить все скорости. Переключение должно быть плавным, в противном случае потребуется регулировка.

Цепь на растянутость можно проверить специальным прибором. Если его нет, то можно замерять линейкой. Если она сильно растянута, её необходимо заменить, так как это влечёт износ кассеты и системы. В идеале цепь стоит менять с кассетой. На это придётся, конечно, раскошелиться.

Уделить внимание следует и колёсам. Они должны катиться ровно, друг за другом, и быть без "восьмёрок". Необходимо проверить вмятины и трещины в ободе. Спицы должны иметь равномерную натяжку, а резину следует проверять на наличие порезов, прелости и износа.

Если дефекты будут выявлены после приобретения велосипеда, покупатель вправе вернуть товар, но только при наличии документов, подтверждающих покупку.

— Покупка товара с рук всегда имеет определённые риски, ведь никто не застрахован от приобретения вещи с браком или дефектом. При подобных сделках покупатель сам несёт ответственность за свой выбор, поскольку зачастую ему никто не запрещает внимательно осмотреть и опробовать товар. Когда продавец выступает как юридическое лицо, никаких проблем не возникнет, так как он обязан выдать покупателю документы о покупке товара, — рассказал Лайфу партнёр юридической компании Atrium Consult Group общественный деятель Сергей Веремеев.

На случай возможных разногласий эксперт советует покупателю и продавцу составить договор купли-продажи. В документе продавцом указываются все недочёты товара, а покупатель подписывается под тем, что осведомлён о них. Кроме того, не помешает подготовить и акт приёма-передачи товара.

— Впоследствии на эти документы следует ссылаться для разрешения разногласий. В данном случае отношения регулируются Федеральным законом № 2300-1 "О защите прав потребителей", — резюмировал Сергей Веремеев.