От ЦБ ждут низкую ставку. Это затронет ваши вклады и кредиты

Уже в этом году Центробанк дважды снизит ключевую ставку, а в следующем году — трижды. Такой прогноз дали аналитики крупнейшего американского банка Goldman Sachs. Насколько оправданны ожидания заокеанских финансистов? Если прогноз оправдается, это может сильно отразиться на банковских ставках. Когда будет выгоднее брать кредиты и почему стоит побеспокоиться о деньгах на вкладах заранее?

Американские аналитики дали весьма смелый прогноз. По их мнению, в этом году Центробанк дважды снизит ключевую ставку, каждый раз по 0,25 процентного пункта. Уже к декабрю она опустится до 7,25%. В 2020 году на такую же величину ЦБ снизит ставку трижды, заключают аналитики Goldman Sachs. Кстати, и в самом Банке России предполагали, что будут снижать ставки. Правда, не делали таких громких заявлений.

В то же время вкладчики забеспокоились, что ждёт ставки по вкладам и не получится ли, что сбережения будут попросту съедаться инфляцией. И повод для беспокойства действительно есть. Очевидно, что снижение учётной ставки ЦБ станет поводом для сокращения доходности по вкладам, заключает ведущий аналитик ООО "Эксперт плюс" Мария Сальникова. Это обернётся оттоком денег из банков. Особенно на фоне опасений по поводу девальвации рубля, низких темпов роста заработной платы или её отсутствия, увеличения доли задолженности по уже взятым кредитам, стагнации ипотечного рынка, добавляет аналитик. Она опасается, что это спровоцирует активность мошенников и мелких бизнесменов по привлечению денег в финансовые пирамиды. Это ещё больше осложнит возврат кредитов и повысит закредитованность клиентов банков. По мнению Марии Сальниковой, в ЦБ предполагают такое развитие событий, поэтому сильно снижать ключевую ставку всё-таки не будут.

— Прогноз по снижению процентной ставки вполне обоснован, если учесть, что она повышалась в ответ на угрозы санкций, чтобы не было ажиотажа и паники на рынке валют, — считает директор департамента управления активами компании Erarium Group Денис Лисицын. — Сейчас ЦБ увеличил золотовалютные резервы страны, страхи относительно санкций поутихли. Мировые цены на нефть достаточно высокие. В результате рубль стабилен. Держать высокую процентную ставку не имеет смысла. Она стагнирует экономику страны. Снизится ставка, будут дешевле кредиты — будет активнее развиваться бизнес.

Руководитель аналитического департамента Международного финансового центра Роман Блинов тоже считает, что такое снижение ставки ЦБ приведёт к существенному падению ставок по депозитам. Он полагает, что это вполне может произойти уже в этом году. Правда, с оговоркой. По мнению аналитика, ЦБ если и будет ощутимо снижать ключевую ставку, то только в случае значительного падения доллара и укрепления рубля. Будет и положительный момент. По словам Романа Блинова, в то время как ставки по вкладам снизятся, упадут и ставки по кредитам.

— Мы полностью согласны с мнением Goldman Sachs, — рассказал директор информационно-аналитического центра "Альпари" Александр Разуваев. — Сейчас годовая инфляция составляет 5,3%, ключевая ставка — 7,75%. Однако, вероятно, к концу года инфляция снизится до 4%, а в 2020 году уйдёт ниже. Снижение ключевой ставки приведёт к падению ставок по кредитам и депозитам. Так что деньги лучше размещать в банках сейчас и на длительный срок, а с кредитами лучше подождать до 2020 года.

Впрочем, далеко не все российские экономисты согласны с прогнозом американских коллег. Есть мнение, что сценарий Goldman Sachs маловероятен. Эксперт Академии управления финансами и инвестициями Геннадий Николаев отметил, что ЦБ принимает решение по ставке на основе динамики инфляции и степени риска на международных рынках — оба фактора в настоящий момент вызывают серьёзные опасения. По состоянию на март, годовая инфляция была 5,3%, что в два раза выше, чем за аналогичный период в 2018 году — 2,4%, напомнил аналитик. Большое влияние (порядка 0,7%) на прирост потребительских цен оказало увеличение НДС. Полностью оценить эффект от повышения налога можно будет лишь по окончании первой половины 2018 года. А значит, говорит Геннадий Николаев, до этого времени регулятор может занять выжидательную позицию.

По мнению практикующего трейдер-аналитика компании "Финист" Олега Бугулова, сейчас предпосылок для воплощения в жизнь американского прогноза нет. Для понижения ставки необходимо убедиться, что в ближайшее время риск роста инфляции будет снижаться. Однако макроэкономическая обстановка достаточно сложная для российского рубля, считает эксперт. Олег Бугулов ожидает, что в ближайшей перспективе стоимость нефти и спрос на российские ОФЗ будут падать. Эти факторы наряду с риском начала новой волны санкционных заявлений повлекут за собой снижение курса отечественной валюты. По словам аналитика, это потребует от ЦБ принятия каких-то мер, одной из которых может стать повышение ключевой ставки.