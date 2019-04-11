Каникулы без налогов. Как можно сэкономить на ипотеке

Люди, оформившие "ипотечные каникулы", смогут не уплачивать подоходный налог. Соответствующий законопроект уже внесён в Госдуму. Лайф выяснил, как ипотечники могут сэкономить уже сейчас и кому положены налоговые льготы.

Госдума уже приняла в первом чтении законопроект, который разрешает ипотечные каникулы. Если у заёмщика тяжёлая жизненная ситуация, то он может получить отсрочку платежа. Клиент может обратиться к кредитору с просьбой об установлении "льготного периода" сроком до полугода. На это время платёж будет или сокращён, или вовсе приостановлен.

Правда, позже депутаты решили, что надо дать возможность заёмщикам сделать перерыв и в налоговых выплатах. Заёмщик на время "каникул" должен быть полностью освобождён от всех платежей, связанных с ипотекой. В их число входят и налоги, так как собственник ипотечной квартиры всё равно должен платить налог на своё недвижимое имущество.

Новая мера решает один из важных юридических вопросов. Налоговые каникулы можно рассмотреть как материальную выгоду. Если будет установлено, что заёмщик получил материальную выгоду от пользования займом по ставке ниже, чем ставка рефинансирования ЦБ РФ, то он получает налогооблагаемый доход, а ставка составит уже не 13, а 35%, пояснил руководитель налоговой практики юридической компании BMS Law Firm Денис Зайцев. Чтобы не создавать дополнительные трудности для таких заёмщиков и дать им послабления на период "каникул", депутаты предлагают скорректировать эту норму.

Кстати, налоговые льготы для ипотечников есть и сейчас, но не все о них знают.

— Это в первую очередь так называемый налоговый вычет, когда на счёт налогоплательщика возвращается сумма уплаченного им налога на доход, — рассказал адвокат, управляющий партнёр юридического бюро U&Partners Андрей Андреев. — Впрочем, здесь существуют свои ограничения. Так, заявление в налоговую инспекцию о своём праве на вычет можно подавать до тех пор, пока не будет исчерпан лимит в размере 3 млн рублей.

Кстати, обращаться в налоговую за вычетом необязательно сразу же после покупки квартиры. Жёстких сроков тут нет, пояснил Андрей Андреев. Можно обратиться как в первый год приобретения жилья в ипотеку, так и через пять лет. Правда, юрист даёт рекомендацию: заявление о предоставлении налогового вычета стоит подавать вместе с налоговой декларацией — ежегодно до 30 апреля. При этом он обращает внимание, что, если собственник купленной по ипотеке квартиры вынужден брать новый кредит для погашения старого, он всё равно может воспользоваться правом налогового вычета.

— Также надо учитывать, что вычет могут получить только те, кто официально уплачивает соответствующие налоги с доходов, — рассказал руководитель налоговой практики юридической компании BMS Law Firm Денис Зайцев. — Неважно, работает человек или нет, у него должны быть доходы, подлежащие налогообложению.

К тому же право на вычет предусмотрено для тех, кто уже приобрёл в собственность квартиру. Обязательно должно быть оформлено право собственности на квартиру. Соответственно, речь не идёт о случаях долевого строительства, когда объекта как такового ещё нет, пояснил Денис Зайцев.