Право налево. Какие знаки Зодиака чаще всего изменяют

Оказывается, склонность к изменам зависит не только от характера, но и от знака зодиака. По крайней мере, в этом уверены астрологи. Среди одних знаков зодиака больше верных супругов, а другие чаще склонны к измене. При этом причины могут быть разные — от внешности до карьеры. Лайф выяснил, какие знаки зодиака больше всего склонны к измене и почему.

Чтобы добиться карьерного роста или повышения зарплаты, не обязательно работать в поте лица. Например, Львы готовы пойти на измену в корыстных целях. Причём мужчины чаще всего оказываются альфонсами, заключает руководитель Школы научной астрологии Сергей Безбородный. Он рассказал Лайфу о том, представители каких знаков зодиака более верные, а какие — более ветреные. Кто изменяет просто по любви, а кем движет холодный расчёт.

Абсолютно по разным причинам изменяют больше всего женские знаки зодиака: Дева, Козерог, Скорпион и Рыбы. Среди изменщиков-мужчин больше Овнов, Тельцов, Весов и Рыб. Причём на неверность их толкает женская красота.

— Вообще, на измену способны представители всех знаков зодиака. Но данные представители склонны к измене больше всего, причём по разным причинам. Овны, Весы и Рыбы в большинстве своём и вовсе не считают поход налево за измену, — рассказал Лайфу Сергей Безбородный.

Уйти от супруга к любовнику могут женщины, родившиеся под знаками Овна, Козерога и Скорпиона. Мотивом для них может быть потеря интереса к брачному союзу.

А вот Стрельцы и Близнецы могут изменять, но после этого всё равно возвращаются к своим избранникам. В этом случае причиной для измены может служить финансовое положение.

Реже всего изменяют Раки и Тельцы. Если уж они и совершают ошибку, то делают это осознанно и окончательно рвут отношения со своей второй половинкой.

Весы долго не могут решиться на измену. Пока они всё обдумывают и взвешивают, сомневаются, нужны им перемены в жизни или нет, зачастую теряют расположение поклонников. При этом они не испытывают особого сожаления.

Если в отношениях что-то не устраивает Водолеев, то им проще уйти от избранника или развестись. Представители этого знака презирают измену и при этом не пытаются заводить на стороне ничего не значащие романы.