Жизнь после брака. Как спасти имущество при разводе

Юристы отмечают, что за последние годы у них в несколько раз выросло число клиентов, желающих оформить брачные договоры. Действительно, сейчас вопросами раздела имущества при разводе всё чаще озадачиваются не только миллионеры, но и простые россияне. Впрочем, как показывает практика, далеко не все проблемы удаётся решить с помощью договора. Лайф выяснил, на какие уловки идут супруги, чтобы скрыть "лишнее" имущество, как развестись и не остаться без денег.

— Горбатился пять лет на ипотеку, машину купил, деньги с продажи своего же гаража на счёт положил, а теперь всё делить пополам? — негодует владелец небольшого строительного магазина Андрей, решивший развестись с женой. — А теперь она ещё и на бизнес мой претендует. Всю жизнь пахал, а к 40 годам, выходит, что надо начинать заново.

Действительно, всё своё имущество Андрей заработал, когда уже был женат. Теперь его супруга претендует на половину всего совместно нажитого, хотя за 15 лет брака работала всего три года. И Андрею придётся делиться. При этом, если бы он позаботился о сохранности своего имущества заранее, то его супруге после развода досталось бы намного меньше.

По общим правилам имущество, нажитое супругами во время брака, является их совместной собственностью. Соответственно, при разводе делится пополам. И не имеет никакого значения, кто зарабатывал на квартиру, выплачивал кредит за автомобиль или приумножал накопления на банковских счетах. При этом Семейный кодекс гласит, что если имущество уже находилось в собственности супруга до заключения брака или было им получено в период брака по наследству, в дар или по другим безвозмездным сделкам, то оно считается его личной собственностью и разделу не подлежит.

— Чтобы обезопасить своё имущество при разводе, нужно заключить брачный договор до заключения брака или в любое время после, — говорит юрист Европейской юридической службы Геннадий Локтев. — Причём важно заверить его нотариально.

В брачном договоре можно указать, кому и какое имущество отойдёт в случае развода. Допустим, чтобы не делить жильё, достаточно записать в документе, что владельцем его при разводе будет титульный собственник, советует адвокат Евгений Корчаго. К примеру, квартира куплена в браке, но оформлена только на мужа. Тогда он является титульным собственником. В документах на жильё фигурирует только он. При этом фактически жильё принадлежит двум супругам, так как куплено во время брака и при разводе должно будет поделиться пополам. Если в брачном контракте записать, что квартира отходит титульному собственнику, то после развода собственником останется только он.

— Если супруги не хотят заключать брачный договор, то имущество на собственные деньги лучше купить до регистрации брака, — говорит Геннадий Локтев. — Если же брак уже заключён, то можно оформить его путём заключения договора дарения. Получается, необходимо привлекать третьих лиц, желательно близких родственников, для осуществления этих сделок. Если имущество получено в дар от близкого родственника, то не нужно платить налог.

Правда, в этой схеме есть нюансы. Допустим, муж даёт деньги отцу, тот покупает квартиру и оформляет на себя, а потом дарит сыну. Действительно, получая такой дар от близкого родственника, мужчина не платит налог. При этом это его личное имущество, и в случае развода делиться им не придётся. Но есть нюанс. При желании жена может оспорить такую сделку и признать её недействительной через суд, поясняет Евгений Корчаго. Одно дело, если отец мужа человек обеспеченный, имеет хороший доход, недавно продал какую-то недвижимость или получил наследство. Одним словом, у него была возможность купить квартиру. В этом случае супругу не стоит волноваться. Жена на квартиру претендовать не сможет.

Другое дело, если отец мужа пенсионер, у которого ничего нет, кроме пенсии в 10 тысяч рублей, а незадолго до сделки муж снял со своего счёта в банке сумму, равную сумме покупки. В этом случае жена может доказать, что таким образом он пытался увести деньги из семейного бюджета, чтобы обделить её при разводе, поясняет Евгений Корчаго.

Отдельный вопрос, если деньги на покупку имущества были выданы родственниками одного из супругов, а он купил на них недвижимость. По общим правилам второй супруг будет претендовать на долю, и в случае, если возникнет спор, необходимо будет в суде доказать, что это не совместно нажитое имущество супругов, а имущество, которое разделу не подлежит.

В этом случае, по словам Геннадия Локтева, необходимо зафиксировать факт передачи денег на приобретение недвижимости. Он рекомендует делать это в безналичной форме — переводом с одного банковского счёта на другой. Надо зафиксировать, что деньги были переданы (перевод) в дар, заключив договор дарения в простой письменной форме. Покупку квартиры лучше оплачивать с того же счёта, на который поступили деньги в дар. Тогда, если возникнет судебное разбирательство, можно будет доказать, что квартира покупалась на деньги родственников одного из супругов и делить её не нужно.

Часто бывает, что накануне развода муж или жена решает имущество продать. Если для продажи квартиры согласие второго супруга необходимо, то для машины не обязательно. Евгений Корчаго рекомендует в таком случае всегда брать письменное согласие супруга на сделку. Иначе он сможет в суде доказать, что не знал о сделке, и вполне может претендовать на половину вырученных от продажи денег.

Если говорить о банковских счетах, то деньги на них без брачного договора будут делить. Совсем другое дело — банковская ячейка. По словам Евгения Корчаго, если один из супругов снимет деньги и положит в ячейку, а второй не знает о её существовании, то эта сумма может не делиться. Дело в том, что практически невозможно доказать, что супруг потратил деньги не на семейные нужды. В целом же адвокат советует хорошо подумать, прежде чем вступать в брак, и не ходить в ЗАГС с людьми, которым вы не доверяете. Иначе при разводе можно многое потерять.