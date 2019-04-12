Миллионы с неба. Как и где купить метеорит

Сегодня День космонавтики. С особой радостью его отмечают люди, которые получили из космоса поистине звёздный подарок. Оказывается, за последние семь лет россияне купили метеоритов на 5,5 млн рублей. Таковы результаты исследования сайта бесплатных объявлений "Авито".

Самый дорогой метеорит был куплен в Казани за 2 000 000 рублей. На сайте можно найти осколки Челябинского и Липецкого метеоритов, а также многочисленные поделки и коллекционные предметы, изготовленные с использованием космических тел. Среди регионов по продажам лидируют Москва, Челябинск и Санкт-Петербург. Цены варьируются от сотен до десятков миллионов рублей.

Спрос на метеориты имеется. Например, в 2012 году, как показало исследование, на продажу был выставлен первый образец, а следом за ним — ещё четыре. Средняя цена составила 477 тысяч рублей. С тех пор интерес к метеоритам рос, а цена падала. В этом году метеориты продаются в среднем всего по 2 тысячи рублей.

— Всего у нас было продано 172 метеорита, — пояснили Лайфу в "Авито". — При этом средняя цена заметно снизилась. Общая стоимость проданных предметов за семь лет составила 5,5 млн рублей, а средняя цена — 32 тысячи. Почти четверть всех сделок пришлась на 2013 год, когда в окрестностях Челябинска упал метеорит, — рынок буквально взорвался.

Большой ценовой разброс объясняется рядом факторов, среди которых и масса, и субъективная ценность, которую определяет продавец. Например, за 10 млн рублей в Подмосковье продаётся "фрагмент космического тела", найденный "в одной из аномальных зон Калужской области". Он "периодически "плачет", оставляя оранжевый след", — сообщает продавец.

Кстати, метеориты продаются не только как небесные камни для коллекции. Умелые руки превращают их в произведения искусства. Так, из металлического фрагмента метеорита Сеймчан сделали шар массой 512 граммов, оценённый в 180 000 рублей. Можно обзавестись монетами со вставками из метеоритов с островов Кука, Мали или из ниобия, а также кольцами. Коллекционера порадуют и статуэтки, сделанные из молдавита — горной породы, образованной в результате удара метеорита о земную поверхность. Есть и очень доступные экономварианты, например, один из осколков Челябинского метеорита за 500 рублей.