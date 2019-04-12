Миллионы с неба. Как и где купить метеорит

Самый дорогой метеорит был куплен в Казани за 2 000 000 рублей. На сайте можно найти осколки Челябинского и Липецкого метеоритов, а также многочисленные поделки и коллекционные предметы, изготовленные с использованием космических тел. Среди регионов по продажам лидируют Москва, Челябинск и Санкт-Петербург. Цены варьируются от сотен до десятков миллионов рублей.
Спрос на метеориты имеется. Например, в 2012 году, как показало исследование, на продажу был выставлен первый образец, а следом за ним — ещё четыре. Средняя цена составила 477 тысяч рублей. С тех пор интерес к метеоритам рос, а цена падала. В этом году метеориты продаются в среднем всего по 2 тысячи рублей.
— Всего у нас было продано 172 метеорита, — пояснили Лайфу в "Авито". — При этом средняя цена заметно снизилась. Общая стоимость проданных предметов за семь лет составила 5,5 млн рублей, а средняя цена — 32 тысячи. Почти четверть всех сделок пришлась на 2013 год, когда в окрестностях Челябинска упал метеорит, — рынок буквально взорвался.
Большой ценовой разброс объясняется рядом факторов, среди которых и масса, и субъективная ценность, которую определяет продавец. Например, за 10 млн рублей в Подмосковье продаётся "фрагмент космического тела", найденный "в одной из аномальных зон Калужской области". Он "периодически "плачет", оставляя оранжевый след", — сообщает продавец.
Кстати, метеориты продаются не только как небесные камни для коллекции. Умелые руки превращают их в произведения искусства. Так, из металлического фрагмента метеорита Сеймчан сделали шар массой 512 граммов, оценённый в 180 000 рублей. Можно обзавестись монетами со вставками из метеоритов с островов Кука, Мали или из ниобия, а также кольцами. Коллекционера порадуют и статуэтки, сделанные из молдавита — горной породы, образованной в результате удара метеорита о земную поверхность. Есть и очень доступные экономварианты, например, один из осколков Челябинского метеорита за 500 рублей.
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