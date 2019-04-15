ОСАГО может вскоре подорожать. Когда лучше оформить полис?

Средняя стоимость полиса ОСАГО снизилась на 4% в первом квартале 2019 года. При этом средняя цена обязательной автогражданки для общественного транспорта, включая такси, увеличилась на 9%. Есть вероятность, что вскоре подорожает и ОСАГО для простых водителей. Что же будет с ценами?

После расширения тарифного коридора ОСАГО, вступившего в силу 9 января 2019 года, средняя цена полиса снизилась на 4% — с 5815 до 5560 рублей. Об этом сообщил Российский союза автостраховщиков (РСА). Более всего — на 42% — подешевел полис для мотоциклов и мотороллеров, а для легковых автомобилей физических лиц — на 3% (с 5635 до 5488 рублей).

При этом для тех категорий транспорта, по которым страховщики отмечали высокую убыточность, средняя цена полиса ОСАГО выросла. Теперь для такси средняя стоимость обязательной автогражданки увеличилась на 9% — с 16 321 до 17 760 рублей, для троллейбусов — на 10% (с 9086 до 10 019 рублей), для трамваев — на 5% (с 5248 до 5504 рублей), для автобусов, осуществляющих регулярные перевозки, — на 12% (с 12 916 до 14 423 рублей).

После обнародования этих цифр у экспертов возникли сомнения. По словам главного аналитика ООО "ЦАФТ" (Центр аналитики и финансовых технологий) Антона Быкова, после введения 20-процентного коридора в начале 2019 года тарифы ОСАГО выросли в большинстве регионов.

— Для начала хотелось бы получить какое-то заключение и понять, кто в данном случае вводит общественность в заблуждение. Пока сложно представить, как страховым компаниям в сложной отраслевой обстановке, тем более в секторе автострахования, самом проблемном, удаётся снижать средний уровень тарифов. И даже если действительно так, это выглядит как краткосрочное статистическое отклонение на фоне "макроэкономической стабильности" в российской экономике и регуляторных изменений Банка России, а не как результат технологического, структурного роста эффективности, — прокомментировал ситуацию Лайфу Антон Быков.

Он также отметил, что, как только внешняя конъюнктура придёт к привычному уровню нестабильности (это может произойти уже в мае), тарифы по ОСАГО, даже по данным РСА, устремятся к верхней границе 20-процентного коридора.

Аналитик компании "Финист" Ирина Ланис считает, что снижение стоимости обязательной автогражданки на 4% в дальнейшем может обернуться гораздо большими платежами для водителей. По её мнению, коммерческие страховые компании не будут работать с потерей прибыли.

— При новом расчёте коэффициента бонус-малус нижняя граница стоимости полиса может опуститься до коэффициента 0,5, но надеяться на такое могут буквально единицы. Большинству придётся взглянуть на коэффициент 2,45. То есть компании могут увеличить стоимость ОСАГО практически в два с половиной раза, а это уже далеко не 5488 рублей, а все 13 445. Безусловно, и разбег для манёвра не забыли обеспечить, ведь система расчёта "возраст — стаж" ранее включала четыре категории. Теперь же автовладельцев будут делить на 58 категорий. Получается, вариант сделать ОСАГО подороже будет у каждой страховой компании, — считает Ирина Ланис.

В повышении цен на ОСАГО в 2019 году на 15–20% уверен и начальник отдела инвестиций "БКС брокер" Нарек Авакян. Новые правила ЦБ о тарифном регулировании, вступившие в силу с 1 января 2019 года, предполагают коридор колебания тарифа, и он будет зависеть от прибыльности того или иного региона.

— Крупнейший игрок рынка автострахования уже сделал перерасчёт стоимости, и в большинстве регионов тарифы выросли в среднем на 15%. Однако стоит отметить, что страховщики уже давно жалуются на убыточность этого сегмента бизнеса, в отличие от каско. В данном случае ЦБ пошёл страховым компаниям навстречу. Нужно понимать, что при убыточности и навязывании той или иной услуги пользователи будут стараться от неё избавиться либо постараются пролоббировать более высокую её стоимость, что и произошло с ОСАГО. Рано или поздно это должно было произойти, — пояснил Нарек Авакян.