Как снижение цен на дизель скажется на бензине

Нефтяники обещают снизить цены на дизель. Правда, это коснётся не всех. К тому же есть риск, что снижение цен на дизель обернётся повышением цен на бензин. Экономисты считают, что таким образом нефтяники могут попытаться компенсировать потерянную прибыль. Лайф разбирался в особенностях ценообразования на топливном рынке.

Правительство договорилось с нефтяниками о снижении цены на дизельное топливо до уровня октября прошлого года. Вице-премьер Дмитрий Козак сообщил, что это позволит уменьшить цену на летний дизель ещё на 1,3–1,7 рубля за литр. Впрочем, не всё так просто. Летний дизель стоит примерно на два рубля дешевле зимнего. Если бы правительство не договорилось с нефтяниками о снижении цен, то был риск, что они просто оставят их без изменений. В итоге могло получиться, что летний дизель продавался бы по цене более дорогого — зимнего.

Ещё один нюанс в том, что Дмитрий Козак говорил о снижении цены на дизель "в основном для сельхозпроизводителей". Это действительно актуально в период аграрных работ, который начался весной. При этом выходит, что снижение цен всё-таки коснётся не всех, а только определённых категорий покупателей топлива. Аналитики сходятся во мнении, что на определённый период весной дизель действительно может подешеветь. Правда, ненадолго. В дальнейшем стоимость топлива продолжит расти. К тому же у снижения цен на дизель может оказаться побочный эффект — подорожает бензин.

— Удерживать цены на уровне 2018 года никак не получится, — объяснил эксперт Международного финансового центра Гайдар Гасанов. — Рост инфляции с начала года из-за повышения НДС на 2% будет оказывать серьёзное влияние на топливные цены. Стоит также учесть, что Минфин указывает инфляцию в рамках 4–5%, но фактическая инфляция по стране гораздо больше и достигается порядка 15%. Может быть временная пауза в росте цен на топливо у крупных отечественных нефтяных компаний, что может показаться снижением цен по сравнению с независимыми АЗС.

По словам Гайдара Гасанова, нужно учитывать, что правительство договаривалось с представителями крупных вертикально интегрированных нефтяных компаний (ВИНК). Соответственно, речь идёт о сдерживании цен именно на их заправках. На независимых АЗС могут быть иные цены. Сейчас идёт глобальный рост цен на нефть, который продолжится до конца года. Нефтяным компаниям будет выгодно большие объёмы топлива поставлять на экспорт. В связи с этим объёмы топлива, поставляемые на внутренний рынок, будут направлены на собственные заправочные станции и биржу, а независимым АЗС может и вовсе ничего не продаваться. Им придётся закупать его у посредников по более высоким ценам, заключает аналитик.

Для сельхозпроизводителей цены могут быть снижены, но для других покупателей ситуация может быть не столь радужной. Такое мнение высказал ведущий аналитик Forex Optimum Иван Капустянский. По его словам, розничные продажи, скорее всего, будут отданы на откуп нефтяникам, поэтому ожидать заметного снижения цен не стоит. Стоимость дизеля имеет большое значение для экономики страны из-за повсеместного использования не только в сельском хозяйстве, но и в промышленности, грузоперевозках, различных федеральных структурах и так далее. По оценкам эксперта Академии управления финансами и инвестициями Геннадия Николаева, в этих сегментах можно ждать снижения стоимости дизтоплива, но оно не будет повсеместным. Нефтяники постоянно говорят о своих убытках и могут компенсировать снижение цен для одной категории покупателей повышением для другой.

— Вопроса два: получит ли агросектор качественный продукт по такой нерыночной цене и как долго нефтяники смогут исполнять просьбы по заморозке цен на сырьё, — говорит старший аналитик информационно-аналитического центра "Альпари" Анна Бодрова. — На посевную и летний период дизель действительно может чуть подешеветь, но символически, буквально на несколько рублей. Это сократит издержки сельхозпроизводителей. Но чем дольше длится история с искусственным сдерживанием топливных цен, тем сложнее будет из неё выбраться без стресса для потребителя.

Решение правительства поможет сдержать аппетиты нефтяников, считает директор Департамента управления активами компании Erarium Group Денис Лисицын. Иначе, заключает аналитик, нефтяники могли бы взвинтить цены под предлогом сезонного подорожания цен на горючее. И это тогда, когда они получают демпфирующие надбавки от правительства и фактически ничего не теряют. Несложно выполнить и требование по возврату цен на уровень осени прошлого года. По словам Дениса Лисицына, стоит сравнить цену на дизель в октябре 2018 года и сейчас: тогда на АЗС дизтопливо стоило в среднем 44,5 рубля за литр, а сейчас — 47,5 рубля. Так что производители внакладе всё равно не останутся.

— В большинстве точек продажи дизеля и бензина значительных изменений цены ждать не стоит, — считает ведущий аналитик ООО "Эксперт плюс" Мария Сальникова. — Почему делаем акцент на том, что в большинстве точек продажи, но не во всех? Потому что будут пытаться продемонстрировать стабильность цен в среднем по стране или по аграрным регионам. Если посмотреть на кривую стоимости дизеля исторически за последние десять лет, например, то видно, что тенденция роста непрерывна и коррекций вниз нет ни при каких условиях (ни внешних показателях, ни внутренних).

Сейчас, с февраля по апрель, цена на дизель по стране упала примерно на 2%, а в Москве и вовсе стабильная. В то же время стоимость бензина прекратилась и держится примерно на одном и том же уровне. При этом, по словам Марии Сальниковой, есть риски, что бензин начнёт дорожать. По её словам, новый виток роста цен может спровоцировать возможное падение рубля на фоне санкций.