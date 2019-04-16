Встряска для души. Сколько стоят жёсткие методы борьбы со стрессом

Спрос на услуги по жёсткому снятию стресса набирает обороты. Есть специальные комнаты, где можно разгромить молотком псевдоофис или с грохотом разбить посуду и даже лечь в гроб. Лайф узнал, сколько стоят такие услуги, а также насколько они полезны или опасны для здоровья.

Промозглая погода, офисные будни и отсутствие отпуска — эти три фактора способствуют развитию стресса, из-за которого снижается трудоспособность и появляется раздражительность. Однако сейчас набирают популярность услуги по жёсткому снятию стресса.

Так, в Москве есть "расфигачечная", где клиенту предоставляют комнату с техникой или мебелью, в которой можно без жалости крушить всё кувалдой и кричать. Устроить маленький дебош одному или в компании с другом можно за 2500 рублей. В распоряжении участников окажется стеллаж с посудой, видеокассетами, книгами, бытовой и офисной техникой.

За 7900 рублей можно устроить средний дебош на троих. Комната будет обустроена согласно пожеланиям клиента. Как обещают авторы проекта, с нереализованным желанием разнести в щепки письменный стол или компьютер не уйдёт никто.

Если разгромного часа окажется мало, можно взять дополнительную услугу. Разнести один предмет мебели стоит 500 рублей. Столько же обойдётся покидать в стену 20 видеокассет. Разбить телевизор можно от 1000 рублей, а настоящее пианино — от 4000 рублей.

Справиться со стрессом можно и на аттракционе по битью посуды. Участнику также предоставляется комната, в которой можно бросать в стену стеклянную посуду за 350 рублей.

Любители острых ощущений, которых мучает стресс, предпочитают вышибать клин клином. Как раз для таких существуют экстремальные квесты. Лечь в гроб и позволить ведущему заколотить его гвоздями стоит 1000 рублей.

Не менее экстремально можно провести выходные в команде спецназа. За 36 часов участник погружается в оперативно-боевую деятельность спецподразделения — от элементов подготовки до прохождения тактического сценария в условиях, максимально приближенных к реальным (выстрелы, дым, взрывы и настоящий бой с противником). Полный отрыв от серой рутины офисных будней и заряд адреналина. Цена такого удовольствия — 20 000 рублей.

На 48 часов можно погрузиться в жизнь поисково-спасательного отряда МЧС в Приэльбрусье. Участников ждут занятия скалолазанием и проведение спасательной операции в условиях смоделированной чрезвычайной ситуации. Стоимость — 56 000 рублей.

Воспользовавшиеся экстремальными способами борьбы со стрессом отмечают, что после попадания в непривычную для себя среду начинают смотреть на жизнь совсем другими глазами. Психолог центра "Мир вашего Я" Ольга Торлецкая считает, что переоценивать жизнь с помощью экстремальных ситуаций не самый лучший способ.

— Переосмысление происходит на духовном уровне. Использование экстрима с угрозой жизни для пересмотра своих ценностей приносит мгновенный, но недолгосрочный результат. Да, существующая проблема может стать для вас незначимой, когда вы окажетесь на грани жизни и смерти. Но надо иметь в виду, что в будущем могут появиться и совершенно другие трудности. Что же теперь, всё время подвергать себя опасности ради решения проблемы? — рассказала Лайфу психолог.

Эксперт отметила, что не следует путать экстрим с угрозой для жизни и выброс адреналина. Например, прыжок с парашютом не несёт угрозы для жизни. Перед прыжком участник проходит специальную подготовку, инструктаж и получает необходимое оборудование.

— Не имею ничего против выплеска адреналина. Здесь у человека появляется возможность эмоционально обогатиться. Однако стоит понимать, что это разовая акция. Тот же самый прыжок не решит вашей проблемы, но даст эмоциональную разгрузку, — отметила Ольга Торлецкая.