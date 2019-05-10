Копим с умом. Как откладывать деньги и ни в чём себе не отказывать

Лайф узнал, как правильно копить деньги, сколько откладывать и для чего вести учёт своих доходов и расходов.

По данным опроса сервиса Superjob, примерно 40% россиян не имеют сбережений. 29% опрошенных не ведут учёт своих трат и доходов. Как отмечают эксперты, причина отсутствия накоплений — в неумении откладывать правильно.

Важно понимать: экономия не снижает уровень жизни, она помогает грамотно распределять свой бюджет.

Как копить деньги правильно?

Определитесь с целью На что вы копите деньги? Нужно сформулировать для себя задачу, тогда откладывать будет проще Фото: © Pixabay

— Новая машина, "неприкосновенный запас на чёрный день", первоначальный взнос на ипотеку или просто новые туфли — всё это является мотивацией для накоплений. Когда вы будете чётко понимать, зачем вам эти деньги, вы с лёгкостью сможете ежемесячно откладывать заработанные средства, — говорит исполнительный директор УК "Финэкс плюс" Владимир Крейндель.

Небольшие суммы, но регулярно Не нужно затягивать пояса и в один месяц откладывать 80% зарплаты, а в другой — 5%. Лучше понемногу, но стабильно Фото: © Pixabay

Накопление не должно сильно нарушать ваш комфорт. Откладывайте ту сумму, которая не заставит вас недоедать или периодически залезать в копилку. Откладывайте от 10% до 30% дохода. По словам Владимира Крейнделя, именно такой ежемесячный размер средств будет комфортным для любого бюджета.

Диверсифицируйте накопления Не нужно откладывать деньги "под матрас". Выбирайте разные формы накопления средств Фото: © Pixabay

Покупка иностранной валюты, вклады, покупка акций и облигаций — это правильные формы накопления средств. От откладывания "в кубышку" лучше перейти к инвестициям, чтобы деньги работали, а не лежали.

Не тратьте на пустяки Копейка рубль бережёт — великая и очень правдивая русская пословица Фото: © Pixabay

По словам доктора экономических наук Александра Хандруева, если суммировать все мелкие траты, которые кажутся незначительными, получается очень приличная сумма. Лучше её отложить на что-то более нужное.

Одна чашка кофе стоит примерно 100–200 рублей. В месяц на бодрящий напиток тратится от трёх до шести тысяч рублей. Ежедневные поездки на такси в месяц могут вылиться в 9–15 тысяч рублей. Даже на шоколадных батончиках можно экономить полторы тысячи рублей ежемесячно.

Соблюдайте финансовое благоразумие Не берите в долг и не пытайтесь влезать в те финансовые истории, в которых вы не разбираетесь Фото: © Pixabay

Долговые обязательства нарушают ваш финансовый уклад и мешают отложить деньги без ущерба для вашего комфорта. Кроме того, как отмечает Александр Хандруев, участие в финансовых пирамидах, инвестиции и вклады в непроверенные, но разрекламированные проекты чреваты потерей денег, а не их приумножением.

Эксперты отмечают, что ведение учёта своих доходов и расходов дисциплинирует и наглядно показывает, что вы можете себе позволить, что было куплено зря, а на что лучше отложить побольше. Свои отношения с деньгами нужно выстраивать так же, как отношения в семье: внимательно, терпеливо и иногда идти на компромиссы. Тогда будут и новая машина, и хорошая квартира, и долгожданный отпуск.