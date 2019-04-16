Храните ваши денежки... Преимущества и риски валютных карт

С начала года россияне начали активнее вкладывать деньги в валюту. Многие опасаются падения курса рубля на фоне возможных санкций со стороны США. При этом сейчас банки вовсю предлагают открыть не только вклады в долларах или евро, но и валютные карты. Правда, этот способ сбережения таит в себе немало рисков. Лайф разбирался в плюсах и минусах валютных карт.

Сейчас российские банки предлагают более 150 видов валютных карт. Условия у всех разные, но суть одна: карта привязана к счёту в иностранной валюте — обычно в долларах или евро. Многие россияне стали заводить их и для путешествий, и для накоплений. Карты заводят и для того, чтобы было удобнее управлять валютным вкладом.

К тому же у большинства банков есть возможность открытия мультивалютных карт, рассказывает аналитик инвестиционно-финансовой компании "Солид" Вадим Кравчук. Они могут быть привязаны сразу к нескольким счетам в разных валютах. Допустим, в рублях, долларах, евро и фунтах стерлингов. Такие карты особенно удобны для путешественников. Ряд банков даже научили карты автоматически распознавать, с какого именно счёта тратить деньги. Допустим, при оплате покупок в зоне евро будут автоматически списывать деньги со счёта в евро, а в США — в долларах. Таким образом, держатель карты не будет платить комиссию за конвертацию. Только нужно всегда следить, чтобы на соответствующем счёте были деньги, иначе списание произойдёт с рублёвого счёта.

— Валютные карты необходимы только в том случае, если вы регулярно совершаете или принимаете переводы в иностранной валюте либо часто путешествуете, — пояснил эксперт Академии управления финансами и инвестициями Геннадий Николаев. — В противном случае заводить валютную карту попросту бессмысленно.

Впрочем, карта карте рознь. В ряде банков, оформив валютную карту, можно получить повышенный процент по депозитам в соответствующей валюте. Также есть программы, при которых карта открывает доступ к обмену валюты по курсу, близкому к биржевому, отметил инвестиционный стратег "БКС премьер" Александр Бахтин.

К тому же валютная карта удобна при оплате в зарубежных интернет-магазинах, рассказал практикующий трейдер-аналитик компании "Финист" Олег Бугулов. Если расплачиваться обычной картой за покупки в валюте, то придётся платить процент. Более того, при расчётах по рублёвым картам может происходить двойная конвертация. Допустим, магазин в Великобритании принимает оплату в фунтах, но платёжные системы поддерживают расчёты только в долларах и евро. При оплате через такую платёжную систему деньги будут конвертированы дважды — сначала из рублей в евро, а затем уже в фунты. Таким образом, валютная карта позволяет существенно сэкономить на конвертации.

При выборе валютной карты нужно обращать внимание и на программы лояльности, предлагаемые банками. Валютные карты, как и рублёвые, могут предполагать, например, начисление бонусов или кешбэка за покупки. Это тоже может стать дополнительной выгодой для любителей покупок в онлайн-магазинах или поклонников заграничного шопинга.

— Убытки могут возникнуть в том случае, если держатель начнёт расплачиваться валютной картой внутри нашей страны — в этом случае он будет платить за конвертацию, — пояснил Александр Бахтин. — Стоит упомянуть о минусах рублёвой карты при расчётах за рубежом. Если вы расплатились рублёвой картой в иностранном магазине, конвертация средств может произойти с большим запозданием (до 30, а в некоторых случаях даже до 60 дней). И в случае падения рубля в этот период ваша покупка может обойтись в итоге значительно дороже в рублёвом эквиваленте.

Не стоит забывать, что за обслуживание карты придётся платить комиссию. Причем, в её валюте. Если нет необходимости расплачиваться в валюте и нет постоянных поступлений денег из-за рубежа, то смысла открывать валютную карту нет, считает главный аналитик ООО "ЦАФТ" (Центр аналитики и финансовых технологий) Антон Быков. Если нужна только возможность быстро работать с иностранной валютой — допустим, открывать счета или снимать какую-то сумму при изменении курса, — лучше выбрать мультивалютную карту. При правильном выборе банка-эмитента и формата её обслуживания такая карта может дать существенные преимущества при распоряжении деньгами, заключил Антон Быков.

Эксперт Международного финансового центра Владимир Рожанковский предостерёг от того, чтобы заводить карту просто "на всякий случай". Он отметил, что, вопреки ожиданиям, с начала года рубль чувствует себя весьма уверенно. Несмотря на целый ряд негативных новостей и обсуждение санкций, резкого обрушения курса не произошло. В таких условиях, по словам аналитика, просто поиграть на курсе с помощью карты не получится. Если человек положит на неё доллары, купленные по современному курсу, а потом захочет снять их с карты и перевести в рубли, то потери будут очевидными. Такие операции имели смысл только на фоне серьёзных колебаний курса, которых сейчас нет.