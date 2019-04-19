Школа развода. Как строители обманывают при ремонте

Сделать ремонт в квартире — затратное удовольствие, но всегда найдётся бригада, которая обещает всё сделать подешевле. Пытаясь сэкономить, многие заказчики сами приходят к мошенникам. Впрочем, высокая цена тоже не гарантирует спокойствия. Получить проблемы можно даже за баснословные деньги. Лайф разбирался, как строители могут обмануть при ремонте и на что обращать внимание, чтобы не стать жертвой жуликов.

— Нашла бригаду для ремонта квартиры, составили договор подряда. Договорились об оплате в два приёма: 40% — после демонтажа и 60% — в конце работы. Заплатила первую часть, но после этого от строителей и след простыл. Больше не появляются, телефоны отключены. Теперь сижу одна в разрушенной квартире, — пожаловалась Ирина на форуме, посвящённом ремонту.

Ирина — не единственная, кто столкнулся с недобросовестными строителями. Жуликами могут оказаться не только взятые с улицы работники, но и профессионалы из специализированных фирм.

Самым распространённым разводом клиента на деньги, по словам директора юридической службы "Единый центр защиты" Константина Боброва, является завышенная стоимость строительных материалов. Жулики закупают материал по меньшей цене, а остаток кладут себе в карман. При этом чеки на покупку якобы дорогого материала они подделывают.

Если на деньги развести клиента не удаётся, для навара подойдёт и лишний строительный материал. Для этого рабочие просто просят у хозяина купить товара больше, чем нужно на самом деле. Неизрасходованный материал они охотно забирают с собой.

— Бывают случаи, когда строители завышают объём работ. К примеру, приписывают к площади дополнительные квадраты. Они могут не включить в предмет договора какой-либо объём работ. Эти работы всё равно будут сделаны, только оплачиваться будут как дополнительные услуги, которые стоят на порядок дороже, — рассказал Лайфу Константин Бобров.

Содрать деньги с хозяина квартиры могут и специальные фирмы, занимающиеся ремонтом. Как пояснил эксперт, это так называемые компании-однодневки, которые набирают определённое количество клиентов, взимают с них предоплату, а после больше не выходят на связь.

Эксперт также отметил, что некоторые фирмы набирают клиентов и привлекают к работе другого подрядчика. Впоследствии другой подрядчик работы выполняет, но получить денежные средства от этой фирмы не может, в связи с чем обращается с требованием вернуть долг уже непосредственно к клиенту.

— Каждый обман из перечисленных может составлять выгоду для строителей примерно от 2 тыс. руб. до 25 тыс. руб., а в отдельных случаях — и выше. Эта сумма представляет собой значительные убытки для хозяина жилища, — отметил Константин Бобров.

Избежать мошенничества со стороны строителей можно, заключив с ними договор подряда. Для этого стоит внимательно изучить все его условия. Если клиент предпочёл нанимать работников через фирму, то контору нужно проверить. Константин Бобров советует запросить у фирмы её учредительные документы. Их можно сверить со сведениями по выписке из ЕГРЮЛ (Единый государственный реестр юридических лиц), скачать которую бесплатно можно на сайте Федеральной налоговой службы.

Клиенту следует проверять стоимость закупленных товаров, а по возможности закупать их самому. Риски обмана можно снизить, если постоянно контролировать ремонт и расспрашивать у строителей обо всех деталях выполняемых работ.

— Изучите строительные правила и нормы тех видов работ, которые выполняются в квартире. Сопоставляйте их результат с правилами и нормами. При сдаче объекта проведите тщательную проверку и зафиксируйте все замечания в акте сдачи-приёмки результата работ, — посоветовал эксперт.