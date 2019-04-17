Обратная сторона туризма. Нотр-Дам войдёт в список "тёмных" экскурсий

Собор Парижской Богоматери до недавнего времени был визитной карточкой французской столицы. Наряду с Эйфелевой башней он красовался на открытках и входил в топ-5 самых посещаемых достопримечательностей города. И вот он разрушен. На реставрацию, по предварительным данным, уйдёт лет десять. Но есть категория туристов, для кого разрушенный собор интереснее отреставрированного. Это любители так называемых тёмных туров — экскурсий по мистическим и заброшенным местам. Лайф посмотрел на изнанку блистательного Парижа и выяснил, какие ещё места города можно посетить во время "тёмных" экскурсий.

Вечером 15 апреля 2019 года старинный собор охватил огонь. В результате обрушились шпиль, часы и крыша католического храма. Вероятной причиной ЧП названо возгорание на чердаке в ходе восстановительных работ. Стоит отметить, что места, в которых когда-то произошла трагедия, привлекают туристов не меньше. В пресс-службе туристического оператора Tez Tour Лайфу рассказали, что после пожара в соборе Парижской Богоматери не исключают повышенного интереса туристов к Парижу.

— Снижения турпотока на фоне этой ужасной трагедии мы не ожидаем, хотя это и наложит отпечаток на впечатление туристов от посещения острова Сите, — пояснили Лайфу в Tez Tour. — Наоборот, с высокой долей вероятности сложившаяся ситуация положительно скажется на росте интереса к направлению, так как многие захотят стать свидетелями восстановления и второго рождения одного из самых знаменитых зданий в мире. Пешеходные экскурсионные программы туроператора в Париже будут происходить без изменений, за исключением возможности зайти внутрь собора.

Кстати, сейчас собором всерьёз заинтересовались любители мистики, романтики разрушенных зданий и желающие узнать обратную сторону жизни в Париже. Нотр-Дам может стать частью "тёмных" экскурсий, как и ряд других известных и скрытых достопримечательностей города.

Катакомбы

О катакомбах под Парижем ходит неимоверное количество легенд, многие из которых окутаны тайной и мистикой. Кто-то уверен, что в катакомбах обитают злые духи. Некоторые считают, что именно здесь спрятан философский камень Николя Фламеля, а кто-то забирается в них ради острых ощущений. Как бы там ни было, но эти обширные туннели под старым городом начинаются всего в 20 метрах под ногами парижан. Появились катакомбы ещё в Средние века, когда в Европе бушевала эпидемия чумы и на городских кладбищах уже не хватало места для умерших.

Улица кота-рыболова (Rue de Chat Qui Pêche)

Rue du Chat qui Peche — одна из самых старых и узких улиц в Париже. Своё название улочка получила благодаря городской легенде XV века. Говорят, что неподалёку от этого места жил чёрный кот, который умел ловить рыбу лапой. Котом владел отец Перле, старый каноник Сен-Северина, которого подозревали в занятиях алхимией, а она в те времена практически приравнивалась к чёрной магии. Однажды трое студентов Сорбонны обратили внимание, что кота и его хозяина никогда не видели вместе, и, недолго думая, сделали вывод, что отец Перле — оборотень. Тогда троица подкараулила чёрного кота, возвращавшегося с рыбалки, убила его, а труп бросила в реку. Отца Перле никто в тот день в Париже так и не встретил. Поползли слухи, что студенты на самом деле убили не кота, а каноника, и правосудие свершилось невероятно быстро и без всякого следствия: королевский прокурор постановил повесить всех троих. Через пару дней, к удивлению горожан, отец Перле вернулся в Париж из непредвиденной поездки за город и отслужил воскресную мессу в Сен-Северине. В тот же день чёрный кот вернулся к привычной рыбной ловле на берегу Сены. С тех пор улица и получила своё нынешнее название. После этого кота каноника больше никто не трогал. Говорят, призрак кота-рыболова всё ещё пробегает по узкой парижской улочке.

Бульвар дю Тампль

Как пугают экскурсоводы во время прогулок по мистическим местам Парижа, каждую ночь перед Рождеством на этом бульваре кто-то встречает очень странного монаха. Он кричит на прохожих, оскорбляет и даже проклинает их. Легенда гласит, что монаха отлучили от церкви по доносу граждан и его душа после смерти не нашла покоя. Призрака видели неоднократно, но он не причинял вреда людям.

Сад Тюильри

Знаменитый сад Тюильри, основанный Екатериной Медичи, тоже окутан мистикой. Призрак Красного человека — личного ассасина жестокой королевы, убитого по её же распоряжению, — как говорят, всё ещё бродит где-то в садовых аллеях ближе к Лувру. По легендам, окровавленный призрак убийцы не только предсказал смерть королевы Медичи и гибель её дворца в огне, но и являлся всем последующим монархам, включая Наполеона Бонапарта, предрекая их скорое падение. После того как дворец королевы был сожжён, уже во времена Парижской коммуны, мстительный дух успокоился, громких заявлений больше не делает, но красную тень посетители парка иногда замечают среди лабиринтов кустарника.

Призрак Оперы Гарнье

Парижская опера, она же Гранд-опера, а в современной Франции Опера Гарнье, — один из самых известных и значимых театров оперы и балета. Знаменитый мюзикл Эндрю Ллойда Уэббера знают во всём мире, а между тем в его основе лежит даже не одноименный роман "Призрак оперы" писателя Гастона Леру, а вполне правдивая история, произошедшая в Париже в 1873 году. Тогда молодой талантливый пианист потерял во время страшного пожара свою невесту, а сам был обезображен пламенем. Он нашёл убежище в подвалах Оперы Гарнье, где скончался от горя. Потом в здании театра стали происходить странные вещи, даже трагические. Так, в 1969 году в самом разгаре представления упала люстра, убив зрителя, сидевшего в кресле под номером 13. А молодая певица Кристина Даэ однажды увидела привидение пианиста, блуждающего по коридорам театра. В контрактах директоров оперного театра всегда присутствует пункт, запрещающий сдавать зрителям ложу № 5 в первом ярусе.

Тайны Лувра

Лувр окружён ворохом тайн и всевозможных преданий. Одно из них говорит о злой мумии Бельфегора, которая появляется в музее по ночам и насылает на встречных самые жуткие страхи. У древних египтян осквернение гробниц считалось одним из самых страшных грехов. Если мумию вывозили из гробницы, это означало мучения для души умершего. Так и Бельфегор, покой которого был нарушен, остался неприкаянно бродить по коридорам музея.

Немало легенд ходит и вокруг самой стеклянной пирамиды Лувра. Местные жители невзлюбили её при возведении. Считается, что это работа самого дьявола, так как число пластинок, которые были использованы для постройки пирамиды, составляет 666 штук.