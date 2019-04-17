С карты на карту. Как не потерять деньги при переводах

Этой весной сразу несколько крупных банков заявили об отмене комиссий за денежные переводы. Правда, касается это не всех клиентов, речь идёт только об определённых перечислениях. Лайф узнал, как вычислить скрытые комиссии банков, на что обращать внимание при переводе с карты на карту и когда такие операции могут обернуться серьёзными проблемами.

Сначала нужно узнать, берёт ли банк комиссию за перевод денег. Условия могут быть разными. Одни банки разрешают без комиссии переводить определённую сумму в месяц. Другие — берут за эту операцию 1–2%, редко больше. Это касается, как правило, переводов между картами разных банков. Обычно комиссию назначает банк-получатель. У него и нужно узнавать, сколько придётся заплатить за перевод, отмечает эксперт Международного финансового центра Гайдар Гасанов.

При переводе денег с карты на карту в рамках одного и того же банка, как правило, никаких комиссий не взимается. Зато они вполне могут быть, если карта клиента оформлена в одном регионе, а перевод осуществляется с карты того же банка, но из другого региона, уточняет Гайдар Гасанов.

— Один из вариантов обхода комиссии — перевод не по номеру карты, а по полным реквизитам банковского счёта, — рассказывает аналитик инвестиционно-финансовой компании "Солид" Вадим Кравчук. — Правда, срок исполнения в таком случае может быть больше.

Если хочется сэкономить, стоит обратить внимание на систему быстрых платежей Банка России (СБП), советует руководитель Департамента образования Института трейдинга и инвестиций "Феникс" Евгений Удилов. Здесь пока вообще нет комиссий, так как система проходит обкатку и осуществляется набор "клиентской базы". Правда, в полноценном режиме, то есть и на отправку, и на приём переводов, пока работает не так много банков. Есть и ещё один нюанс. Отсутствие дополнительных сборов тоже не будет вечным. Система заработала только с конца февраля, но уже сейчас в банках поговаривают о том, что к лету могут начать брать комиссию.

— Чтобы не терять на так называемых скрытых платежах, нужно перед завершением операции по переводу смотреть итоговую сумму списания средств с вашего банковского счёта, — советует аналитик ООО "Эксперт плюс" Кирилл Стариков. — Если возникает вопрос об окончательной сумме перевода, нужно уточнять стоимость операции и причины её увеличения в онлайн-поддержке.

Бывает, банковские клиенты пытаются совершить перевод с кредитной карты. Такая операция считается обналичиванием средств, за неё предусмотрена отдельная плата, предупреждает Кирилл Стариков. Во время перевода важно внимательно проверить данные получателя. При ошибке в номере карты вернуть деньги может быть проблематично.

Кстати, экономисты рекомендуют задуматься над тем, какие последствия могут быть у перевода. Например, не рекомендуется переводить деньги незнакомым людям. Зная только номер карты, злоумышленники могут подобрать срок её действия. После этого можно совершать покупки на сайтах, где не требуется ввод CVV-кода. В такой ситуации легко стать жертвой хакеров, которые просто опустошат ваш банковский счёт. Во многих случаях поступления на карту могут заинтересовать ФНС России, так как напомнят ситуацию, когда человек получает доход, но не платит налоги.

— За свои переводы можно опасаться, если вы ИП и переводите денежные средства на стороннее физлицо, — предупреждает трейдер-аналитик компании "Финист" Ирина Ланис. — Это лишний звоночек для ФНС России о том, что с денежных средств, возможно, не будут уплачены налоги. У переводов между двумя физическими лицами тоже есть нюансы: при стабильных переводах на одинаковые суммы есть шанс также почувствовать на себе пристальный взгляд налоговой и вопрос, "не скрываете ли вы, гражданин, доходы". Такой подход вполне оправдан, поскольку периодичность платежей говорит, как правило, либо о "серой зарплате", либо о получении дохода от сдачи жилья в аренду и ухода от налогов. Под подозрение попадают и переводы на суммы свыше 600 тысяч рублей, которые проходят через Росфинмониторинг. Возможно, потребуется доказать происхождение денег.