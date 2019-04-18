Время — деньги. Как сэкономить на обмене валют

Лайф рассказывает, как сэкономить на обмене валют, когда бывает самый выгодный курс и где ниже комиссии.

Уличные обменники в России попали под запрет ещё в 2010 году. С тех пор количество махинаций с валютами действительно заметно снизилось. Подавляющее большинство клиентов стали обменивать деньги в отделениях банков. Казалось бы, сэкономить в такой ситуации можно, только выбрав банк с более выгодным курсом. На самом деле это не так. Существует целый ряд способов значительно снизить потери при обмене.

К примеру, в одном и том же банке курс может ощутимо колебаться в течение дня. Эксперт Академии управления финансами и инвестициями Геннадий Николаев рекомендует проводить операции в будни днём. Утром и вечером курс может быть выше. Точнее, выгоднее менять деньги во время работы Московской биржи — банк может в режиме реального времени закупать валюту. По статистике, самый удачный курс бывает с 11:00 до 17:00. А худшее время — вечер, ночь, выходные и праздничные дни, заключает эксперт.

Действительно, перед выходными банки стараются повысить курс. Есть ещё один нюанс — менять деньги в кассе у операциониста может быть куда менее выгодно, чем через онлайн-банк. Ещё одна возможность сэкономить — поменять деньги через банкомат. Выгода будет зависеть от банка и типа карты.

Ведущий финансовый советник "БКС Премьер" Антон Берлинер советует для начала определиться, какую сумму, в какой валюте и для каких целей клиент хочет обменять.

— Менять деньги можно не только перед поездкой за границу, но и с целью заработать на разнице курса. Валюту также покупают для инвестирования или приобретения определённого товара, например недвижимости, — рассказал Лайфу финансовый эксперт.

Кроме того, важно понимать, когда потребуется эта сумма, поскольку валюту можно купить в тот момент, когда курс кажется низким, а воспользоваться ею через какое-то время. Если деньги не нужны наличными в ближайшее время, а планируется направить их для покупки ценных бумаг, недвижимости или другого товара, то выгоднее всего использовать брокерский счёт. Курс будет максимально выгодным, и комиссии низкие — в среднем 0,05%. Антон Берлинер пояснил, что с помощью брокерского счёта можно купить валюту по курсу, максимально приближенному к биржевому. Это наиболее выгодный вариант, особенно когда речь идёт о крупных суммах.

По его словам, сложность может возникнуть, если купить валюту у конкретного брокера, а открыть депозит на эти деньги в банке, который к этому брокеру не имеет отношения. Обычно комиссия за перевод валюты во внешний банк составляет 20–40 долларов. Однако если после покупки валюты прошёл определённый срок (обычно месяц), можно не тратиться на комиссию, снять деньги наличными (в кассе или банкомате) и принести их в другой банк.

— Если сумма небольшая, стоит уточнить размер комиссии, а также способ снятия наличными и воспользоваться наиболее дешёвым вариантом. Если сумма существенная, целесообразно воспользоваться банковским переводом в любом случае — в целях безопасности, — отметил эксперт.

Тем, кто собирается в экзотические страны, где редкая местная валюта, эксперт советует заранее купить доллары безналичным путём. Он пояснил, что ряд банков берёт комиссию за сиюминутное снятие средств после таких операций. Комиссия может доходить до 5–7% с каждой операции. Но через 15–30 дней комиссии уже не будет. По окончании "комиссионного периода" клиент может снять доллары наличными, а экзотическую валюту приобрести на них уже по приезде в отпуск.

— Наличными в кассе следует покупать валюту только в тех случаях, когда она потребовалась срочно, например, купили горящую путёвку и нужны деньги на карманные расходы. Покупая валюту наличными, можно потерять 1–3%. Однако при покупке мелких сумм это не столь критично, — говорит Антон Берлинер.

Эксперт Геннадий Николаев считает, что выгоднее всего открыть валютный счёт, за обслуживание которого, скорее всего, платить не придётся, и переводить деньги между своими счетами. Во избежание серьёзных скачков курса специалист порекомендовал не обменивать всю желаемую сумму в один день. Лучше разделить её на несколько дней.