Последняя распродажа? Что ждёт курс биткоина

В среду биткоин преодолел важную психологическую отметку в 5200 долларов. Оптимисты считают, что точка невозврата пройдена, ралли началось, его не остановить, и уже в этом году курс взлетит к 10 000. Скептики уверены: началась последняя распродажа, и спекулянты специально взвинчивают цены, чтобы подороже продать остатки крипты. Лайф разбирался, что же происходит на самом деле и что будет с курсом биткоина.

С начала апреля биткоин подорожал более чем на 1000 долларов. Учитывая общее напряжение на крипторынке с сентября прошлого года, цифра внушительная. На этой неделе "цифровое золото" не только перевалило за отметку в 5200 долларов, но и укрепилось на этом уровне. Произошло то, чего так долго ждали. Биткоин неоднократно пытался прорвать психологический рубеж и наконец-то прорвал.

Если рассматривать ситуацию с точки зрения технического анализа биржевых процессов, то прорыв крипты был закономерен. Когда какой-либо актив неоднократно поднимается до определённой вершины и пытается её пробить, то в конечном итоге с очередной попытки ему это удаётся. Удалось и биткоину. Он вышел из ценового коридора, в котором колебался всю зиму и начало весны. Как отметил ведущий аналитик Forex Optimum Иван Капустянский, с точки зрения технического анализа монета выходит в новый коридор колебаний, где верхняя отметка уже 6000–7000 долларов. Таким образом, уже в ближайшее время крипта может добраться и до этих показателей.

Впрочем, аналитик подчеркнул: биткоин — в чистом виде спекулятивный инструмент, он не развивается по классическим законам биржи. Не исключено, что спекулянты пытаются взвинтить цену и просто уйти с крипторынка с прибылью.

— На рынке криптовалют наступает предотпускной период, летний, — рассказал криптоаналитик и трейдер компании ERARIUM Group Александр Агеев. — В это время криптоинвесторы планируют уйти в отпуск с полными карманами денег. За последний месяц цена на биткоин, а это основной актив на рынке, была искусственно поднята и поддержана трейдерами выше 5000 долларов. Соответственно, они начали активно скупать активы, а профессиональные трейдеры — продавать большие объёмы. И сейчас непосредственно идёт процесс сбыта, который поддерживается спекулятивным заманиванием неопытных трейдеров, питающих большие надежды на бесконечный рост биткоина в покупке. Это может продлиться до начала июня, а затем цена плавно опустится до уровня 4500 и пойдёт вниз.

До тех пор, пока монета не преодолеет рубеж в 5600, говорить о каком-либо развороте рано, считает эксперт Академии управления финансами и инвестициями Геннадий Николаев. По его словам, тренд, заданный в декабре 2017 года, не изменился — криптовалюта имеет гораздо больше шансов продолжить падение, а не "развернуться". Отсутствие негативного новостного фона способствовало небольшому укреплению курса, однако значительное падение торговой активности в последние дни намекает на скорый возврат к отметкам в 4500–4800.

По словам Геннадия Николаева, формальной причиной для падения может послужить законодательный запрет майнинга в Китае. Слухи о запрете появлялись неоднократно, но впервые предложения инициативных групп вылились в законопроект. Обсуждение идеи продлится до 7 мая. Впрочем, далеко не все экономисты смотрят на крипторынок так скептически.

— Я придерживаюсь позиции роста, — заявил вице-президент РАКИБ по трейдингу Андрей Грачёв. — Рынок сейчас идёт вверх. Да, будут колебания, коррекции, "проливы", но в глобальной перспективе рынок растёт, и терпеливые заработают очень много денег.

Эксперт Международного финансового центра Гайдар Гасанов отметил, что биткоин снова набирает популярность, а это даёт импульс для развития рынка. Впрочем, он напомнил, что сейчас на рынке появилось множество манипуляторов, которые вбрасывают различные слухи. По всем законам технического анализа следует ожидать следующую восходящую волну к уровню 5500, считает Гайдар Гасанов. Правда, по его словам, это ещё не повод ждать нового стремительного роста курса. Весомых причин для этого нет.

Пожалуй, единственная ощутимая новость для рынка за последнее время — Visa и Coinbase создают партнёрство для запуска криптовалютной карты. Согласно отчёту Computer World, две компании запускают новую карту Coinbase, которая будет привязана к кошельку криптовалюты держателя. Таким образом, владельцы карт смогут тратить криптовалюту так же легко, как деньги на своём счёте.

В принципе, идея для криптодержателей отличная, считает Гайдар Гасанов, но это не повод, чтобы крупные институциональные инвесторы начали входить на рынок, а именно они серьёзно влияют на стоимость крипты. Так что может быть небольшое повышение курса, но не резкий скачок.