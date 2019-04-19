Атака на доллар. Центробанк ужесточит требования к валютным вкладам

ЦБ всерьёз обеспокоился ростом валютных депозитов в российских банках. Действительно, россияне, опасаясь колебания курса рубля, всё больше интересуются вкладами в долларах и евро. В результате тренд на девалютизацию российских банков остановился. Чтобы исправить ситуацию, регулятор намерен ужесточить требования к валютным вкладам. Лайф разбирался, как Центробанк собирается бороться с долларизацией банков и как это отразится на простых вкладчиках.

За первые три месяца этого года доля валютных вкладов в банках выросла с 20,3 до 21,5%. Такие данные обнародовала первый зампред Центробанка Ксения Юдаева. По её словам, прирост денег на валютных вкладах оказался рекордным — около 11 миллиардов долларов. Из них 5,8 миллиарда приходится на юридические лица и 5,5 — на физические.

Регулятора такая статистика настораживает. Ещё с прошлого года был взят курс на девалютизацию банковских балансов, и вот налицо обратная тенденция. Опасения регулятора понятны. Риск введения санкций со стороны США никуда не исчез. Чем меньше долларов на счетах вкладчиков, тем спокойнее банк переживёт возможные санкции. Чтобы вернуть тенденцию к дедолларизации, Центробанк может ужесточить требования к резервированию вкладов в иностранной валюте.

— Само по себе финансовое резервирование подразумевает выделение запаса денег для форс-мажорных ситуаций, — рассказал главный аналитик ООО "ЦАФТ" (Центр аналитики и финансовых технологий) Антон Быков. — Каждый коммерческий банк размещает определённую долю от привлечённых средств на счёте в ЦБ, не получая от неё дохода. Естественно, отвлечение финансового капитала из коммерческой деятельности подразумевает недополученную прибыль. Поэтому для банков размер нормы резервирования и её изменение напрямую влияет на прибыль.

Если Банк России повышает норму резервирования именно по валютным вкладам, это означает, что издержки по этому продукту для банков вырастут. По словам Антона Быкова, для их компенсации нужно будет либо снизить проценты, либо "уговорить" клиентов перевести валютные депозиты в рублёвые, где норма резервирования останется прежней. Это не коснется тех граждан, у кого валютные депозиты уже открыты. Изменить условия действующего договора банк в одностороннем порядке не может, уточняет аналитик. Эти изменения, если они будут приняты, касаются вновь открываемых валютных вкладов.

Впрочем, в такой ситуации могут появиться новые трудности с открытием вклада. Ужесточение требований для физлица может обернуться большой бумажной волокитой при размещении валюты, считает руководитель аналитического департамента компании "Финист" Катя Френкель. По её словам, коммерческие банки будут делать всё для того, чтобы спрос на этот инвестиционный инструмент снизить.

— Есть вероятность, что валютный вклад больше не будет привязан к основному депозиту, чтобы осложнить конвертацию в ту или иную валюту, — предполагает директор департамента управления активами компании Erarium Group Денис Лисицын. — Скорее всего, это делается в качестве превентивной меры, чтобы как можно больше нивелировать предполагаемые последствия ожидаемых санкций, а также в целях укрепления рубля.

Если США ударят по банковскому сектору нашей страны, это приведёт к заморозке валютных вкладов и принудительному конвертированию иностранной валюты в национальную по заниженному курсу, предупреждает эксперт Международного финансового центра Гайдар Гасанов. При геополитических угрозах, а также нестабильной экономической ситуации как в стране, так и за её пределами условия вкладов в иностранной валюте максимально рискованные и абсолютно невыгодные.

— Стоит вспомнить кризисный 2014 год, когда волна санкций ударила по коммерческим банкам — "Россия" и Банк СМП, — рассказал Гайдар Гасанов. — В текущих реалиях санкции могут затронуть госбанки России, отклик от этого может быть ещё жёстче. Учитывая, что значимая часть ОФЗ находится в руках нерезидентов, массовая распродажа обвалит рынок российского госдолга. При геополитических угрозах вкладчики в иностранной валюте должны понимать, что операции в безналичных иностранных валютах могут быть заморожены в силу санкций, поэтому по возможности уже сейчас следует обналичивать иностранную валюту. При масштабной распродаже госдолга России это повлечёт за собой и девальвацию рубля. Позже доллары можно будет конвертировать в рубли по более выгодному курсу.