Растения-убийцы и радио. Как защитить дачу от клещей

Горожане уже начали дачный сезон, но выходные за городом легко могут испортить клещи. Впрочем, сейчас есть немало средств, чтобы отпугнуть незваных гостей. Например, можно посадить специальные растения-инсектициды или купить ультразвуковой отпугиватель. И это далеко не все методы борьбы. Лайф узнал, как защитить свой дачный участок от клещей и сколько это будет стоить.

Весна уже в разгаре, да и в мае нас ждут целых пять праздничных дней. Многие поедут за город открывать дачный сезон. Однако испортить всё могут клещи. Пик их активности приходится на период с мая по июнь, но уже в апреле по всей России к медикам обратились сотни пострадавших. Поэтому, чтобы защитить себя, своих близких и домашних животных, специалисты рекомендуют позаботиться о защите дачного участка заранее. Сейчас самое время, чтобы заняться профилактикой или выгнать клещей, которые уже успели облюбовать вашу лужайку.

Самостоятельная обработка спецсредствами. 500–1000 рублей

Избавиться от паразитов самостоятельно выйдет более бюджетно. Для обработки нужно использовать только специальные инсектицидные средства. Цена одного флакона — от 120 рублей. Для обработки небольшого участка можно уложиться в сумму до 500–1000 рублей.

Чаще всего от уличных клещей используются препараты, в основе которых лежит перметрин. Чем больше его концентрация, тем выше эффективность. Однако перед использованием необходимо позаботиться о способе нанесения отравы, чтобы не навредить себе и растениям.

Обработка участка специалистами. 3000–10 000 рублей

Если нет желания обрабатывать свой участок самостоятельно, можно вызвать специальную службу дезинфекции от паразитов. Обработать участок площадью 10 соток обойдётся в сумму от 3000 рублей. А чем больше площадь загородной земли, тем меньше будет цена за одну сотку.

Специалисты выезжают в день обращения и сначала осматривают территорию. Они ищут места скопления клещей. Исследуют и траву, и водоёмы, и культурные растения. Затем проводят обработку инсектицидами — специальными препаратами. В зависимости от площади участка работа занимает в среднем от 30 минут до пяти часов.

Далее специалисты проводят усиленную обработку периметра участка, чтобы установить барьерную защиту. Своего рода порог, который не смогут преодолеть насекомые со стороны. В каждом конкретном случае подбирается индивидуальная схема обработки участка. Всё зависит от того, есть ли там уже клещи, если есть, то насколько много. Главное, чтобы была безветренная погода и в ближайшие два-четыре дня после обработки синоптики не прогнозировали дождей. Также не рекомендуется отдыхать на участке в течение трёх-пяти дней после обработки

Спецрастения. 500 рублей

Если не хочется использовать химикаты, то можно присмотреться к природным инсектицидам. Это растения, которые отпугивают клещей. Например, по периметру дачи можно высадить ромашку. Ещё более серьёзный барьер для клещей — ромашка в сочетании с багульником. Не понравится им и запах пижмы. Кора черёмухи — настоящий яд для клещей. Так что такое дерево на даче не помешает. Для большего эффекта из коры черёмухи делают отвар и опрыскивают им участок. С помощью растений-инсектицидов с клещами можно бороться не только эффективно, но и дёшево. Потратиться придётся только на семена, а это не более 500 рублей.

"Радио" для клещей. 2500 рублей

В последнее время всё больше дачников присматриваются к ультразвуковым отпугивателям. Прибор работает на определённой звуковой частоте, выбранной таким образом, чтобы человек и животное не смогли её различить.

У клеща нет зрения и обоняния. На передних конечностях насекомого есть волоски, которые распознают приближение теплокровного объекта: человека или животного. Клещ забирается на свою жертву и начинает искать самые нежные участки кожи, чтобы было легче впиваться. Ультразвук выступает раздражителем чувствительных волосков на лапках клеща. В результате он теряет способность распознавать добычу, не пытается нападать и старается покинуть неприятную для него территорию.

Правда, у них есть свои минусы. Во-первых, цена — 2500 рублей. Во-вторых, как правило, радиус действия у них небольшой — порядка одного-двух метров. Устанавливать их по всему периметру участка просто невыгодно. Но прибор небольшой по размеру, он помещается в ладошку. Его можно крепить к ошейнику собаки, к коляске ребёнка, к ремню или просто убрать в карман, чтобы спасти себя от вредителей.