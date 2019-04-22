Рубль слишком укрепился. Будет ли падение в мае

К концу апреля доллар опустился относительно российской валюты ниже 64 рублей. При этом ещё в начале месяца такой сценарий казался невероятным. Новые угрозы санкций и непростая ситуация в экономике должны были негативно сказаться на рубле, но этого не произошло. Правда, многие экономисты считают, что сегодняшнее укрепление национальной валюты не может продлиться долго. Лайф разбирался, от чего сейчас зависит курс рубля и каких изменений ждать в мае.

В начале апреля Минфин дал долгосрочный прогноз курсу валют. Аналитики министерства пришли к выводу, что рубль будет колебаться в коридоре от 64 до 75 рублей за доллар. Впрочем, уже к концу месяца доллар упал ниже 64. Если верить позитивным прогнозам, то он продолжит падать и дальше.

С начала года рубль активно укрепляется, несмотря на внешние угрозы. Казалось, что в первых числах апреля тренд сменится. Рубль упал к доллару до 65, и многие финансисты ждали дальнейшего движения вниз. Но его не произошло, и к концу апреля национальная валюта показывает невиданную стабильность. Причём не только к доллару, но и к евро. За два дня европейская валюта дважды обновила годовые минимумы и опустилась ниже 72 рублей.

— Основные факторы, определяющие сейчас курс рубля, — дорогая нефть и невероятно высокий спрос на аукционах по размещению облигаций федерального займа, поскольку нерезиденты конвертируют доллары в рубли для покупки ОФЗ, — объяснил старший портфельный управляющий ООО "Универ сбережения" Дмитрий Ибрагимов. — Думаю, такой тренд ещё продолжится какое-то время, поэтому не исключаю в мае снижения курса доллара до 63 рублей, а курса евро — до 71 рубля.

Эксперт по фондовому рынку компании "БКС брокер" Дмитрий Бабин тоже считает, что потенциал роста рубля ещё не исчерпан. По его словам, национальная валюта сейчас всего лишь сокращает значительный санкционный дисконт, который был заложен в курсе во второй половине прошлого года.

Действительно, рубль заметно ослабел, когда в США заговорили о новом законопроекте, содержащем жёсткие антироссийские меры. Впрочем, прошло больше полугода, но тех самых серьёзных санкций так и не последовало. Получается, что санкционные риски уже с лихвой заложены в нынешнем курсе.

— В апреле американская сторона фактически признала проблемы в продвижении санкционного документа из-за охлаждения интереса в Конгрессе США к данной теме, — пояснил Дмитрий Бабин. — Всё это подстёгивает интерес к российским активам со стороны иностранных инвесторов, которые конвертируют валюту в рубли для покупки ОФЗ, что способствует планомерному укреплению рубля. Если внешнеполитическая ситуация не ухудшится, вероятно, к маю доллар уйдёт ниже зафиксированного в марте восьмимесячного минимума в 63,63 рубля и даже ниже 62 рублей. Евро будет демонстрировать ещё более слабую динамику. В мае он может опуститься ниже психологически важного уровня 70 рублей.

Впрочем, многие экономисты оценивают ситуацию на валютном рынке как тревожную. По их мнению, рубль укрепляется опережающими темпами, не соответствующими реальным темпам развития экономики. Это значит, что в любой момент может начаться ослабление курса.

— Безусловно, длительный рост рубля невозможен хотя бы по причине его невыгодности для российских финансовых властей, поэтому уже в середине мая мы ориентируемся на разворот курса, — рассказал руководитель аналитического отдела компании Grand Capital Сергей Козловский. — Мы не ждём резкого обвала, движение будет плавным. Доллар остановится в диапазоне 64,5–65,5 рубля, евро вернётся к отметке 73.

Сейчас темпы роста на нефтяном рынке уже замедлились. Котировки с трудом удерживают уровень 72 доллара за баррель, отметил эксперт Академии управления финансами и инвестициями Геннадий Николаев. Всему виной заявления российских чиновников о нежелании продлевать соглашения по сокращению объёмов добычи нефти в июне. Таким образом, под влиянием сырьевого рынка и сохраняющейся угрозы новых санкций курс в мае может ослабнуть до 65 рублей за доллар, считает аналитик.

К лету перспективы рубля будут ухудшаться, полагает ведущий аналитик брокерской компании Forex Optimum Иван Капустянский. По его словам, на это указывает ряд факторов. В июне пройдёт пересмотр сделки об ограничении добычи в рамках ОПЕК+. Российская сторона заявляет, что её продлевать не нужно. Если сценарий будет развиваться как в прошлом году, то рубль потеряет поддержку нефти. К тому же доллар имеет потенциал укрепиться вследствие роста американской экономики. Она единственная из развитых демонстрирует значимый рост. По словам Ивана Капустянского, в годовом выражении темпы роста ВВП США составили 3%, в то время как экономика ЕС выросла на 1,1%, а Японии — на 0,3%.

В связи со снижением инфляции в перспективе предстоящих месяцев ЦБ России может снизить свою ключевую ставку, что также будет играть против рубля, считает руководитель группы аналитиков ООО "ЦАФТ" (Центр аналитики и финансовых технологий) Марк Гойхман. Учитывать надо и то, что именно слабая национальная валюта даёт больше притока рублей в страну от экспорта. Это выгодно и Минфину для наполнения бюджета, и экспортёрам, формирующим экономическую картину в России. Эти факторы, по словам Гойхмана, не дадут доллару ослабеть ниже уровня 63–63,7 рубля.

— Не стоит забывать о том, что американская валюта на мировом рынке укрепляется, о чём свидетельствует рост индекса доллара США, — отметил директор департамента управления активами компании Erarium Group Денис Лисицын. — К тому же рубль начинает слабеть в преддверии или в период каких-либо праздников. Май — это пора достаточно продолжительных праздников, так что ожидаю ослабления рубля к доллару до 70 рублей, а к евро — до 80 рублей.