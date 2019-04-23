"Жёлтый дьявол". Стоит ли вкладываться в золото

Цена на золото растёт после падения до минимума с конца декабря 2018 года. Таким образом "жёлтый металл" вновь привлёк внимание инвесторов. Лайф разбирался, стоит ли вкладываться в золото и что ждёт цены на драгметаллы в ближайшем будущем.

По данным торгов, золото дорожает после того, как на прошлой неделе его цена опустилась до минимума с конца декабря 2018 года. В минувший четверг драгметалл подешевел до 1270,1 доллара за унцию. Это стало минимальной отметкой с 25 декабря 2018 года. И вот цены снова пошли вверх. Вопрос: надолго ли?

Золоту прописали рост

Сейчас цена на золото находится под давлением доллара. Причём зависимость у них обратная — чем дороже американская валюта, тем дешевле "жёлтый металл". Такое наблюдение высказывает аналитик ГК "Финам" Сергей Дроздов. По его словам, на фоне сильных показателей американской экономики доллар удерживает лидирующую позицию по отношению к ведущим мировым валютам. Так, недавние локальные минимумы по золоту практически совпали с его сильным укреплением к евро. Фактически доллар достиг лучшего показателя с ноября 2018 года.

— Январское решение Центрального банка США (ФРС) взять паузу в череде повышения ключевой процентной ставки лишь на время ослабило позиции американской валюты. Но если сравнить экономические показатели еврозоны и США, то можно увидеть, что поводов для сильного ослабления доллара практически нет, а значит, нет серьёзного повода и для роста цены "жёлтого металла", — отметил эксперт.

Однако старший аналитик "БКС премьер" Сергей Суверов считает, что в этом году цена на золото может вырасти примерно на 5–7%. В него, по словам эксперта, могут вложиться консервативные инвесторы с учётом защитной функции этого металла в периоды экономической нестабильности, опасаясь нового мирового экономического кризиса.

Для российского Центрального банка это и инструмент дедолларизации, защиты инвестиций от возможных санкций на активы в валюте США, включая американские гособлигации. В то же время, говорит Суверов, частные инвестиционные фонды предпочитают золоту акции, а инфляционные ожидания в мире остаются невысокими, что не даст золоту существенно подорожать.

— В целом золото традиционно считается в большей мере способом защиты капитала, нежели инвестицией. При размещении средств в этот актив целесообразно ориентироваться на срок не менее трех-пяти лет, то есть на долгосрочный временной отрезок. С точки зрения диверсификации портфелей золото является привлекательным инструментом, его оптимальная доля в общем портфеле инвестора составляет 5–10%, — пояснил эксперт.

Ценный актив

Спрос на золото как на безопасный актив может увеличиться в том случае, если в ближайшее время льготы для покупателей иранской нефти будут отменены, отношения между Пекином и Вашингтоном останутся напряжёнными, а мир получит сразу несколько сигналов о возможном обострении геополитических отношений на разном уровне, считает старший аналитик информационно-аналитического центра "Альпари" Анна Бодрова.

Перспективы во вложении в золото также видит Сергей Суверов. Правда, эксперт предостерёг, что золото стоит рассматривать не как альтернативу инвестициям в доллары, а как дополнение.

— Рекомендуемая доля долларов в портфеле может составлять и 50%, но здесь, безусловно, всё зависит от целей инвестора. Если говорить о конкретных инструментах инвестиций в золото, то здесь выбор огромный. Например, вложения в физическое золото: покупка слитков или монет, открытие металлических счетов. В "жёлтый металл" можно инвестировать и через рынок ценных бумаг, включая фонды и готовые инвестиционные продукты с привязкой к этому активу. Косвенно можно поучаствовать и через покупку акций золотодобывающих компаний. Отметим, некоторые "золотые" финансовые инструменты можно приобрести через индивидуальный инвестиционный счёт, что позволит увеличить итоговую доходность за счёт налогового вычета, — пояснил Суверов.

В целом, как заявила Анна Бодрова, вложения в золото абсолютно надёжны. Вкладчикам стоит только обратить внимание на то, что золото не даёт быстрого дохода почти никогда — это инструмент для тех, кто никуда не торопится и умеет ждать.