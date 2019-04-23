Объединённый кредит. Чем опасна новая схема рефинансирования

Этой весной банки активно запускают программы по рефинансированию. В частности, объединяя ипотеку и другие кредиты заёмщика в один объединённый кредит. Несмотря на все очевидные плюсы, у этой схемы есть и немало рисков. Лайф разбирался в новых программах рефинансирования и выяснил, на чём банки могут обмануть заёмщиков и когда не стоит объединять кредиты.

Как и любой банковский продукт, рефинансирование имеет свои плюсы и минусы и подходит далеко не всем и не во всех ситуациях. Тем более когда речь идёт об объединении кредитов.

Снижает риск просрочки и уменьшает ежемесячный платёж

Если эти кредиты объединить в один, да ещё и уменьшить при этом процентную ставку, то заёмщику становится полегче. Когда есть несколько займов в разных банках, риск просрочки выше.

— Удобнее делать один платёж в один банк, — пояснила руководитель федеральной юридической компании "Стопдолг" Валентина Зебницкая. — Особенно целесообразно проводить рефинансирование с объединением кредитов клиентам МФО и обладателям кредитных карт. Но с такими клиентами банки очень неохотно работают, для рефинансирования у них должна быть идеальная кредитная история, никаких просрочек.

Увеличивается срок платежа

Главный риск, с которым могут столкнуться заёмщики при рефинансировании нескольких кредитов, — это увеличение времени их погашения. Основная задача рефинансирования — снизить ежемесячный платёж за счёт удлинения сроков кредитования на один-два года, рассказал президент Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (СРО "НАПКА") Эльман Мехтиев. Правда, на практике может оказаться, что в конечном итоге клиент выплатит банку ту же сумму, только за более длительный срок.

Повышается общая сумма выплаты по кредиту

Коммерческие банки пытаются обменять "удобство платежа" от объединения и рефинансирования нескольких кредитов на значительную переплату, отметил главный аналитик ООО "ЦАФТ" (Центр аналитики и финансовых технологий) Антон Быков. Хорошо, если рефинансирование приведёт только к увеличению срока платежа. Часто вместе с увеличением срока увеличивается и общая сумма выплат по кредиту. Так что рефинансирование имеет смысл для свежих кредитов.

— Система выплат по кредиту построена таким образом, что сначала вы выплачиваете проценты по кредиту и только по небольшой нарастающей начинаете погашать свой основной долг, — рассказала аналитик компании "Финист" Ирина Ланис. — К примеру, если вы брали кредит на 500 тыс. рублей на пять лет и вам осталось три года выплат, то даже при снижении кредитной ставки на 1% выгода составит всего лишь 7 тыс. рублей, в то время как снижение на 3% поможет сэкономить 17 тысяч.

Услуга не для всех

О ещё об одном нюансе объединённых кредитов эксперт Международного финансового центра Дмитрий Иногородский узнал на собственном опыте. Он позвонил в банк и по телефону получил одобрение на рефинансирование. Только вот в отделении в этой услуге отказали. Просто предложили взять кредит наличными на нужную сумму. Но если у клиента максимальная кредитная загруженность, такой кредит не дадут, пояснил Дмитрий Иногородский, поскольку при выдаче нового кредита банк учитывает выплаты по уже имеющимся. Если у человека половина доходов уходит на погашение займов, новый ему не дадут. Таким образом, под видом новой услуги банк просто заманивает платёжеспособных клиентов, которые могут взять новый кредит.

Не для маленьких сумм

При объединении кредитов нужно учитывать общую сумму долга. Это имеет смысл, если кредит предстоит выплачивать ещё хотя бы шесть месяцев, пояснил начальник отдела продаж "БКС брокер" Вячеслав Абрамов. В противном случае оформление займа обернётся ещё большими выплатами.

По словам эксперта, размер задолженности должен составлять сотни тысяч рублей. Оформлять рефинансирование на небольшую сумму попросту невыгодно. Чаще всего его проводят, если у клиента есть ипотечный или хотя бы большой долгосрочный потребкредит.

Можно потерять залог

Если при объединении нескольких кредитов всё формируется в единый залоговый кредит (например, объединяются товарные кредиты, кредитная карта и ипотека), важно понимать, что возникает риск потери залогового имущества. До объединения клиент банка мог при снижении дохода направлять деньги на погашение в первую очередь займа, обеспеченного залогом (ипотеки или автокредита), и сохранять имущество. Теперь такой возможности не будет.