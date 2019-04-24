Боитесь нового налога? Как продать дачу быстро и выгодно

По данным портала "Мир квартир", предложения о продаже дач с начала года выросли на 8,7%, спрос при этом снизился на 6,3%. Эта тенденция наблюдается уже не первый год, дачу становится всё труднее продать. Как выгодно и быстро продать загородную недвижимость? На что обращать внимание при продаже?

В первом квартале 2019 года россияне стали чаще продавать свои дачи. Аналитики портала "Мир квартир" отметили, что количество предложений выросло на 8,7%. В то время как у экспертов площадки "Авито Недвижимость" эта отметка достигла 21,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Эксперты считают, что причиной массовых продаж загородной недвижимости стали дачная реформа, которая вступила в силу с 1 января, и повышение налога на зарегистрированные по амнистии дачи.

Как назначить цену

Спрос на участок зависит не только от его внешнего вида, но и от местоположения. Начальник отдела экспертов по фондовому рынку "БКС брокер" Василий Карпунин советует не завышать цену при продаже и обращать внимание на транспортную доступность. По нынешним временам, как заявил он, она сейчас гораздо важнее, чем несколько лет назад.

— Надо оценивать дачу в соответствии с рыночными реалиями. Проще всего продавать земельный участок и сделать скидку на дом, если в его строительство не были вложены значительные суммы, — рассказал эксперт.

Предпродажная подготовка

Для выгодной продажи Василий Карпунин также посоветовал сделать лёгкий косметический ремонт: так сказать, довести дом до ума. Небольшие доработки могут дать значительную прибавку к стоимости.

По словам управляющего директора компании "Универ капитал" Артёма Лютика, можно обойтись и без вложений в ремонт. Лучше перед продажей навести порядок в самих строениях: помыть окна, подкрасить двери, ставни. Необходимо привести в порядок и сам участок: убрать сухие ветки, выбросить мусор и старый хлам.

Для привлечения покупателя эксперт также советует размещать своё предложение везде, где это возможно: в интернет-сообществах, агентствах недвижимости, на досках объявлений.

— Очень важно помнить о сезонности продаж. В тёплое время года можно намного выгоднее продать дачу, нежели в холодное, — отметил Артём Лютик.

Заинтересованность покупателя зависит и от фотографий объекта продажи. Лучше всего сделать несколько снимков самого дома и дачного участка в выгодных ракурсах.

Проверка документов

— Подойти к продаже загородной недвижимости важно и с юридической точки зрения. Необходимо убедиться, что все строения узаконены, а сам участок не отягощён никакими обстоятельствами, — пояснил Артём Лютик.

Coбиpaть дoкyмeнты для пpoдaжи дaчнoгo yчacткa лyчшe зapaнee, чтoбы мoжнo былo быcтpo oфopмить cдeлкy кyпли-пpoдaжи и пepeдaть пpaвo coбcтвeннocти пoкyпaтeлю. Для этого понадобится целый пакет документов.

Выписку из Единого государственного реестра недвижимости (EГPH) можно заказать онлайн на сайте Росреестра, взять лично в Росреестре или ближайшем МФЦ. Стоимость зависит от формы документа и способа подачи заявки. С помощью этой выписки можно убить сразу двух зайцев. Во-первых, она показывает покупателю, что продавец действительно является собственником недвижимости. Во-вторых, доказывает, что на недвижимость не наложены арест и другие ограничения. Лучше заказать две выписки — отдельно на земельный участок и на саму дачу.

Также на руках должна быть справка об отсутствии задолженности. Если же имеется долг, его необходимо погасить перед продажей дачи. Потом взять справку об отсутствии задолженности в садово-дачном товариществе.

Что касается технических документов, то продавец должен будет пepeдaть пoкyпaтeлю пpoeкт гaзификaции и пoдвeдeния дpyгиx кoммyникaций, a тaкжe тexничecкий плaн и кaдacтpoвый пacпopт нa нeдвижимocть. Тexничecкий плaн здaния мoжнo cдeлaть в БTИ, а кaдacтpoвый пacпopт oфopмляют в Pocpeecтpe. Ecли зeмля или дoм нe пocтaвлeны нa yчёт, нyжнo oбязaтeльнo cдeлaть этo.