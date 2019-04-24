Таблетка или капли: как защитить собаку от клещей

По разным оценкам, после укуса клеща в России ежегодно умирает от одной до двух тысяч собак. Чаще всего причиной гибели становится пироплазмоз, смертельно опасное заболевание. И это далеко не единственная болезнь, переносчиком которой являются паукообразные. Лайф выяснил, как можно защитить собак от укусов клещей.

Ошейник (200–600 рублей)

Это самый популярный способ защиты. Акарицидный (антиклещевой) ошейник пропитан специальной жидкостью, обладающей инсектицидными свойствами. Она впитывается в кожу и сохраняется в подкожной жировой клетчатке. Чтобы ошейник был эффективным, собака должна находиться в нём постоянно. Но здесь есть свои минусы — могут возникнуть аллергические реакции, поэтому ошейник подходит не всем.

Ограничений при использовании ошейника достаточно много. Например, состав пропитки бывает разным. Есть ошейники, которые противопоказаны беременным собакам и щенкам. Часто производители рекомендуют сочетать ошейник с другими средствами защиты — например, спреями. Но есть модели, которые ни с чем нельзя сочетать. Так что ошейник нужно использовать строго по инструкции.

Спрей (500–1000 рублей)

Спреи эффективны и хорошо подходят для собак, которые много времени проводят на улице. Главное, правильно обработать животное и следить за техникой безопасности. Нельзя допустить, чтобы собака начала себя облизывать. Всё-таки состав спрея токсичен. Опрыскивать шерсть нужно по всей длине. Это достаточно трудоёмкий процесс, если собака крупная. Нельзя оставлять необработанные участки. При этом спрей не должен попадать в глаза и нос животного. Собаку запрещено мыть за два дня до и после обработки.

Капли на холку (200–500 рублей)

В отличие от спреев, капли очень удобно наносить. Только нужно учитывать, что капать их прямо перед поездкой за город бесполезно. Обычно капли начинают действовать не сразу, а спустя пару дней. Рекомендации по мытью животного такие же, как и при обработке спреем. Никаких водных процедур в течение двух, а то и трёх дней после обработки.

Таблетки (1000–2000 рублей)

Таблетки выпускаются в форме прессованного состава с различными вкусовыми добавками, например колбасы или курицы. Состав препарата смешивается с плазмой и разносится с кровью, надолго оставаясь в организме животного. Многие думают, что, если заражённый клещ укусил, собака сразу заразилась. На самом деле, чтобы болезнь попала в организм собаки, клещ-переносчик должен напиться крови. Этот процесс занимает не один час.

Таблетки действуют так: клещ впивается, и его парализует. В течение нескольких часов он высыхает и отваливается. Главное — уже с первой секунды клещ не может пить кровь, а значит, животному ничего не угрожает. Немаловажно, что таблетки подходят для всех собак — и для пожилых, и для беременных, и даже для щенков.

Защитные комбинезоны (500–2000 рублей)

Хорошей защитой для собаки может стать комбинезон. Лучше выбирать одежду светлых тонов. На них паукообразные будут хорошо заметны. К тому же специальные комбинезоны имеют складки-ловушки на груди, штанинах, боках комбинезона и на шее. Они преграждают движение клеща вверх. Низ штанин обычно на резинке, чтобы затруднить попадание паукообразных на лапы.