Таблетка или капли: как защитить собаку от клещей

Ошейник (200–600 рублей)
Это самый популярный способ защиты. Акарицидный (антиклещевой) ошейник пропитан специальной жидкостью, обладающей инсектицидными свойствами. Она впитывается в кожу и сохраняется в подкожной жировой клетчатке. Чтобы ошейник был эффективным, собака должна находиться в нём постоянно. Но здесь есть свои минусы — могут возникнуть аллергические реакции, поэтому ошейник подходит не всем.
Ограничений при использовании ошейника достаточно много. Например, состав пропитки бывает разным. Есть ошейники, которые противопоказаны беременным собакам и щенкам. Часто производители рекомендуют сочетать ошейник с другими средствами защиты — например, спреями. Но есть модели, которые ни с чем нельзя сочетать. Так что ошейник нужно использовать строго по инструкции.
Спрей (500–1000 рублей)
Спреи эффективны и хорошо подходят для собак, которые много времени проводят на улице. Главное, правильно обработать животное и следить за техникой безопасности. Нельзя допустить, чтобы собака начала себя облизывать. Всё-таки состав спрея токсичен. Опрыскивать шерсть нужно по всей длине. Это достаточно трудоёмкий процесс, если собака крупная. Нельзя оставлять необработанные участки. При этом спрей не должен попадать в глаза и нос животного. Собаку запрещено мыть за два дня до и после обработки.
Капли на холку (200–500 рублей)
В отличие от спреев, капли очень удобно наносить. Только нужно учитывать, что капать их прямо перед поездкой за город бесполезно. Обычно капли начинают действовать не сразу, а спустя пару дней. Рекомендации по мытью животного такие же, как и при обработке спреем. Никаких водных процедур в течение двух, а то и трёх дней после обработки.
Таблетки (1000–2000 рублей)
Таблетки выпускаются в форме прессованного состава с различными вкусовыми добавками, например колбасы или курицы. Состав препарата смешивается с плазмой и разносится с кровью, надолго оставаясь в организме животного. Многие думают, что, если заражённый клещ укусил, собака сразу заразилась. На самом деле, чтобы болезнь попала в организм собаки, клещ-переносчик должен напиться крови. Этот процесс занимает не один час.
Таблетки действуют так: клещ впивается, и его парализует. В течение нескольких часов он высыхает и отваливается. Главное — уже с первой секунды клещ не может пить кровь, а значит, животному ничего не угрожает. Немаловажно, что таблетки подходят для всех собак — и для пожилых, и для беременных, и даже для щенков.
Защитные комбинезоны (500–2000 рублей)
Хорошей защитой для собаки может стать комбинезон. Лучше выбирать одежду светлых тонов. На них паукообразные будут хорошо заметны. К тому же специальные комбинезоны имеют складки-ловушки на груди, штанинах, боках комбинезона и на шее. Они преграждают движение клеща вверх. Низ штанин обычно на резинке, чтобы затруднить попадание паукообразных на лапы.
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