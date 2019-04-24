Взять ипотеку станет сложнее. На что обращать внимание при покупке новостройки

За первые три месяца нынешнего года больше половины квартир на первичном рынке были куплены на стадии котлована. Такова статистика ЦИАН по Москве и Подмосковью. Эксперты связывают это с ростом цен на новостройки, которые за год подскочили более чем на 10%. Однако уже через два месяца условия покупки жилья на ранних стадиях могут измениться, а цены вырасти. Это коснётся в первую очередь ипотечников. Лайф выяснил, стоит ли торопиться с покупкой жилья на стадии котлована и на что обращать внимание при выборе новостройки.

С 1 июля застройщики переходят на проектное финансирование. Это значит, что на рынке появятся новые игроки — банки. Они будут выдавать застройщикам кредиты на ведение строительных работ и контролировать, на что они были потрачены. При этом участники долевого строительства свои взносы будут делать, но пойдут они не сразу в карман застройщика. Деньги будут собраны на специальных эскроу-счетах. Застройщик получит их после того, как передаст дольщикам ключи от новых квартир.

Таким образом планируется решить проблему многочисленных махинаций застройщиков с деньгами дольщиков. Люди платили и годами не могли получить жильё. Правда, у новых правил есть и свои минусы. Взять новостройку в ипотеку станет сложнее, а цена на ранних стадиях строительства будет мало отличаться от стоимости жилья на более поздних этапах. Просто потому, что расходы застройщика вырастут.

Цены могут вырасти

Сейчас застройщик получает деньги от дольщиков сразу и никаких процентов не выплачивает. Когда сделка будет проходить через банк, придётся платить банку. Не говоря уже про то, что кредитная организация будет следить за целевым расходованием средств и требовать отчёты. А это всё тоже дополнительные расходы и трата времени. Как результат — повышение цены на новостройки, а следовательно, и повышение размера выплат для тех, кто брал ипотеку.

— Уже с лета цены повысятся практически на всю первичную недвижимость, — считает руководитель аналитического департамента Международного финансового центра Роман Блинов. — Надо учитывать и тот факт, что строить теперь будут не все желающие. Строить будут наиболее устойчивые строительные компании и холдинги, а остальные вынуждены будут уйти с рынка. Соответственно, конкуренция в борьбе за клиента станет меньше. В связи с этим могут возникнуть и сложности с выбором недвижимости и оформлением кредита. Так что ипотеку лучше брать сейчас и поторопиться.

Есть и другое мнение. Ипотечный рынок в 2019–2020 годах будет стагнировать, полагает ведущий аналитик ООО "Эксперт плюс" Мария Сальникова. По её словам, цены не будут расти ни на новую недвижимость, ни на вторичное жильё. Причина в том, что покупательская способность не растёт. Не стоит ждать и снижения цен. Никто не отменял маржу, которую строительные компании уже заложили в стоимость жилья. Если есть деньги, то можно не ждать и выбирать квадратные метры с оглядкой на интересующий вас район, ЖК и инфраструктуру вокруг, а не только на стоимость, считает аналитик.

Как не стать жертвой мошенников

— Торопиться не стоит, — советует руководитель аналитического департамента компании "Финист" Катя Френкель. — В связи с переходом рынка на проектное финансирование многие попытаются воспользоваться стремлением покупателей побыстрее приобрести жильё на стадии котлована. Среди этих людей будут не только честные граждане, но и мошенники. Вероятнее всего, скоро будет очень много предложений, даже на слишком привлекательных условиях. Поэтому стоит внимательно делать оценку компании и не бросаться на супервыгодные условия, какими бы привлекательными они ни были.

Стоит помнить, что мошенники в ход пускают психологические трюки. К ним же могут прибегнуть и фирмы, которые понимают: в новых условиях они работать с дольщиками не смогут. Если выгодные условия будут иметь жёсткие временные рамки (такое выгодное предложение действует до конца дня/недели), от такого предложения стоит отказаться, советует Катя Френкель.

— Полагаю, что часть застройщиков сразу окажутся в зоне риска, поскольку должны обладать суммой не менее 10% от общей проектной стоимости строительства объекта, — рассказал ведущий юрист Европейской юридической службы Србуи Иващенко. — Поторопиться, может, и следует, но только если застройщик проверенный и цена соответствует заявленным требованиям.

Деньги вернуть не удастся

Ещё один вопрос, который волнует ипотечных заёмщиков: как вернуть деньги при расторжении договора? Сейчас дольщики стараются платить ипотеку, даже если видят, что у застройщика проблемы или им самим грозит дефолт. Дело в том, что, если расторгнуть договор, вернуть удастся только деньги, которые пошли на первоначальный взнос и погашение тела кредита. Проценты никто не вернёт. Изменения в законодательстве эту проблему не решат.

— Сложно считать классической ипотекой залог прав на объект, который ещё должен быть построен только через один-три года, — говорит президент Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств Эльман Мехтиев. — И именно это и составляет основу большинства рисков такой "покупки" для физических лиц. На разных стадиях строительства цена квадратного метра в том же объекте может существенно отличаться. Поэтому изменения в законе о долевом строительстве и есть основная причина повышенного спроса на котлованы.