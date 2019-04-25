"Голые" курорты. Куда отправляют отдыхать нудистов

Надоело носить кучу одёжки? Тогда пора отправляться туда, где она совсем не обязательна. Так, в России есть целый ряд турагентств, специализирующихся на турах для нудистов. Лайф расскажет, куда и за сколько могут отправиться любители позагорать нагишом.

Любители понежиться на солнце мечтают об идеальном загаре. Да так, чтобы на теле оставалось мало белых пятен или вообще не оставалось. Самый оптимальный способ — загорать абсолютно обнажённым. Проблема лишь в том, что не каждый наберётся смелости раздеться на общественном пляже.

Другое дело — нудисты. Ходить по пляжу голым — это не просто развлечение, а целая философия. Так они показывают единение с природой. Для них, кстати, стали делать отдельные туры по местам, где можно ходить без одежды не только у воды, но даже по территории отеля. Правда, стоят такие путешествия на 20–30% дороже, чем обычные туры. Зато за эти деньги можно оказаться в отеле "только для своих". Более того, есть и горнолыжные курорты для нудистов, где можно проехаться со склона совсем без одежды.

Директор специализированного турагентства "Натурвэй" Вячеслав Конышев рассказал Лайфу о самых популярных направлениях для нудистов.

Латинская Америка (200 тыс. — 2 млн рублей)

Популярными экзотическими направлениями для состоятельных нудистов являются Ямайка и Мексика. Правда, удовольствие это недешёвое. Туры стоят сотни тысяч. В основном из-за перелёта. К тому же многие хотят совместить пляжный отдых и круиз.

Среди самых ярких предложений турагентств — круизы по Карибскому и Средиземному морям. Но такие путешествия подходят людям, у кого есть и деньги, и время. Тур с последующим круизом в хорошей каюте запросто может обойтись в 2 млн рублей. К тому же большинство лайнеров отправляются из Флориды, а россиянам это неудобно: и перелёт долгий, и визу американскую получать нужно. Поэтому обычно наши натуристы отправляются в круизы по Средиземному морю. Их стоимость — от 200 000 до 1 млн рублей за неделю. Цена зависит от типа каюты и типа корабля.

Бюджетные туры в Европу

Простые нудисты едут в такие страны, как Черногория, Хорватия, Франция, Испания и Греция. Там много возможностей найти отдых с единомышленниками по цене обычного тура — порядка 30 000 — 40 000 рублей с человека.

Для любителей "голого" отдыха в мире уже давно открыты специализированные отели и кемпинги не только у моря, но и в горах. Там можно, например, с ветерком прокатиться на горных лыжах без одежды. А во Франции есть даже целый "голый" город — Кап Даг и "голый" остров — Иль де Левант.

Вообще, большинство курортов для натуристов объединяет одно: они расположены на отшибе, вдали от людных мест. Отели тоже разные: в одних можно ходить без одежды где угодно. В других есть дресс-код. Например, нельзя находиться обнажённым в главном здании. При этом на пляже и у бассейна, наоборот, можно отдыхать только без одежды.