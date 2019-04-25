Работу на майские праздники оплатят по новым правилам

Многим работодателям в мае этого года придётся оплачивать работу сотрудников по новым правилам. Лайф разбирался, сколько заработают сотрудники, которые будут трудиться в выходные.

Размер выплат за работу в выходные регулируется 153-й статьёй Трудового кодекса. В прошлом году некоторые её положения заинтересовали Конституционный суд. Он постановил, что при выплатах нужно учитывать не только оклад, но и другие стимулирующие выплаты.

Допустим, зарплата состоит из оклада и премии. За работу в выходной предусмотрен двойной тариф, поясняет ведущий юрист Европейской юридической службы Светлана Голденкова. Раньше работодатель вполне мог посчитать выплату только исходя из оклада. Тем, кто будет работать в грядущие майские праздники, повезёт больше. Теперь придётся делать расчёты исходя из полного заработка сотрудника.

Оплата "оклад+премия" Сотрудникам на окладе работу в праздники будут оплачивать исходя из суммы оклада и всех компенсационных и стимулирующих выплат

Сдельная оплата Оплачивается не менее чем по двойным сдельным расценкам

Оплата по тарифным ставкам Проводится в размере не менее двойной дневной (часовой) тарифной ставки