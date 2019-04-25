Рубль по 75? Как падение нефти отразится на курсе валют

С начала года нефть уверенно дорожала. Это был один из основных факторов, который способствовал укреплению национальной валюты. На этой неделе цены на "чёрное золото" начали снижаться. Как это повлияет на курс рубля?

Уже к концу майских праздников курс может опуститься до 74,5 рубля за доллар, считает главный стратег "УНИВЕР Капитал" Дмитрий Александров. Он отметил, что технически цена нефти достигла целей роста и теперь вполне может вернуться и к 70 долларам за баррель. Это может стать одним из факторов ослабления рубля.

Решение США ввести тотальные нефтяные санкции против Ирана может привести к локальной смене тренда на нефтяном рынке. Это может быть вызвано тем, что Саудовская Аравия и Объединённые Арабские Эмираты в короткий срок выведут на рынок до 1,5 млн баррелей дополнительной нефти в день, чтобы заместить недопоставки из Ирана в объёме 1 млн баррелей в сутки. Таким образом добыча будет увеличена как минимум на 0,5 млн баррелей в сутки, подсчитал ведущий аналитик Forex Optimum Иван Капустянский. На рубль локальная коррекция на нефтяном рынке повлияет негативно, но не критично. Он будет колебаться, по оценкам эксперта, на уровне 63–65.

— Если действительно начался тренд на понижение нефтяных котировок, то это негативно скажется на курсе рубля, — считает практикующий трейдер-аналитик компании "Финист" Олег Бугулов. — Падение стоимости нефти может стать сигналом к снижению спроса на рисковые активы, а это значит, что инвесторы активно начнут забирать деньги из развивающихся экономик, к которым относится и Россия. Иностранные инвесторы начнут продавать российские ценные бумаги, и доля нерезидентов в российских ОФЗ может сократиться, что приведёт к снижению курса отечественной валюты. При таком стечении обстоятельств можно прогнозировать возвращение котировок к максимумам конца 2018 года, то есть примерно к уровню 69,9 рубля за доллар.

Эксперт Международного финансового центра Гайдар Гасанов полагает, что поводов для паники нет и серьёзных предпосылок для падения рубля не появилось. Он напомнил, что в апреле прошлого года рубль укреплялся до 56, и мы не можем сказать, что с тех пор ситуация в России значительно ухудшилась. По словам Гайдара Гасанова, ощутимого влияния на курс рубля падение нефти не окажет.

Нефть если и продолжит снижаться в цене, то недолго, считает начальник отдела инвестиционных стратегий "БКС Брокер" Виктор Мухомодьяров. По его мнению, на рубле это сильно не отразится. Начиная с 2015–2016 годов корреляция между стоимостью чёрного золота и российского рубля существенно снизилась. Это легко просматривается на примере нынешнего года.

Начиная с января нефть стремительно дорожала и выросла на 34%. За это же время рубль укрепился к доллару только на 7%, отметил Виктор Мухомодьяров. При этом на курс, помимо стоимости ресурсов, влияет множество факторов. Это и кредитно-денежная политика Центробанка, и санкционные риски, и элементарное соотношение спроса и предложения на валютном рынке.