Рубль по 75? Как падение нефти отразится на курсе валют
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Уже к концу майских праздников курс может опуститься до 74,5 рубля за доллар, считает главный стратег "УНИВЕР Капитал" Дмитрий Александров. Он отметил, что технически цена нефти достигла целей роста и теперь вполне может вернуться и к 70 долларам за баррель. Это может стать одним из факторов ослабления рубля.
Решение США ввести тотальные нефтяные санкции против Ирана может привести к локальной смене тренда на нефтяном рынке. Это может быть вызвано тем, что Саудовская Аравия и Объединённые Арабские Эмираты в короткий срок выведут на рынок до 1,5 млн баррелей дополнительной нефти в день, чтобы заместить недопоставки из Ирана в объёме 1 млн баррелей в сутки. Таким образом добыча будет увеличена как минимум на 0,5 млн баррелей в сутки, подсчитал ведущий аналитик Forex Optimum Иван Капустянский. На рубль локальная коррекция на нефтяном рынке повлияет негативно, но не критично. Он будет колебаться, по оценкам эксперта, на уровне 63–65.
— Если действительно начался тренд на понижение нефтяных котировок, то это негативно скажется на курсе рубля, — считает практикующий трейдер-аналитик компании "Финист" Олег Бугулов. — Падение стоимости нефти может стать сигналом к снижению спроса на рисковые активы, а это значит, что инвесторы активно начнут забирать деньги из развивающихся экономик, к которым относится и Россия. Иностранные инвесторы начнут продавать российские ценные бумаги, и доля нерезидентов в российских ОФЗ может сократиться, что приведёт к снижению курса отечественной валюты. При таком стечении обстоятельств можно прогнозировать возвращение котировок к максимумам конца 2018 года, то есть примерно к уровню 69,9 рубля за доллар.
Эксперт Международного финансового центра Гайдар Гасанов полагает, что поводов для паники нет и серьёзных предпосылок для падения рубля не появилось. Он напомнил, что в апреле прошлого года рубль укреплялся до 56, и мы не можем сказать, что с тех пор ситуация в России значительно ухудшилась. По словам Гайдара Гасанова, ощутимого влияния на курс рубля падение нефти не окажет.
Нефть если и продолжит снижаться в цене, то недолго, считает начальник отдела инвестиционных стратегий "БКС Брокер" Виктор Мухомодьяров. По его мнению, на рубле это сильно не отразится. Начиная с 2015–2016 годов корреляция между стоимостью чёрного золота и российского рубля существенно снизилась. Это легко просматривается на примере нынешнего года.
Начиная с января нефть стремительно дорожала и выросла на 34%. За это же время рубль укрепился к доллару только на 7%, отметил Виктор Мухомодьяров. При этом на курс, помимо стоимости ресурсов, влияет множество факторов. Это и кредитно-денежная политика Центробанка, и санкционные риски, и элементарное соотношение спроса и предложения на валютном рынке.
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