Без хамона и пармезана. Какие ещё продукты нельзя ввозить в Россию

Читайте также

Без хамона и пармезана. Какие ещё продукты нельзя ввозить в Россию

1146

Фото: © Агентство "Москва" / Никеричев Андрей

Туристам могут запретить ввозить в Россию хамон и пармезан. Лайф выяснил, какие ещё продукты нельзя брать с собой из-за границы.

Национальная мясная ассоциация направила письмо российскому вице-премьеру Алексею Гордееву с просьбой запретить ввоз в страну мясной и молочной продукции для личного пользования. Под угрозой оказались хамон и пармезан. При этом сейчас на многие продукты уже наложены ограничения на ввоз, о чём большинство туристов даже не догадываются.

Еда животного происхождения

В ручной клади и багаже туристы могут привезти только готовую продукцию в заводской упаковке. Нормы ввоза — до 5 кг на человека

Фото: © Wikimedia Commons

Картофель

Сырой картофель ввозить нельзя. Он полностью под запретом

Фото: © Pixabay

Семена

Нельзя ввозить любые семена

Фото: © Pixnio

Продукты без упаковки

Любые продукты животного происхождения без заводской упаковки ввозить нельзя. В том числе и купленную на рынке рыбу

Фото: © Pixnio

Кофе и фрукты

Можно ввозить до 5 кг свежих овощей, грибов, зелени, свежих и сушёных фруктов, ягод, необжаренного кофе, муки, круп

Фото: © Pixabay

Автор:
ЯН
Яна Недомолкина
  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×