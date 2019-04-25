Без хамона и пармезана. Какие ещё продукты нельзя ввозить в Россию

Национальная мясная ассоциация направила письмо российскому вице-премьеру Алексею Гордееву с просьбой запретить ввоз в страну мясной и молочной продукции для личного пользования. Под угрозой оказались хамон и пармезан. При этом сейчас на многие продукты уже наложены ограничения на ввоз, о чём большинство туристов даже не догадываются.
Продукты без упаковки
Любые продукты животного происхождения без заводской упаковки ввозить нельзя. В том числе и купленную на рынке рыбу
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Кофе и фрукты
Можно ввозить до 5 кг свежих овощей, грибов, зелени, свежих и сушёных фруктов, ягод, необжаренного кофе, муки, круп
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