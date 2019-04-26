Покупаем кулич: от 100 рублей в "Дикси", 150 в "Магните", 3000 в "Перекрёстке"

Перед Пасхой в магазинах можно найти куличи на любой вкус и кошелёк — от небольших традиционных до авторских, которые представляют собой настоящий шедевр кулинарного искусства. Лайф расскажет, где и за сколько можно купить символ Пасхи.

Самым правильным куличом считается, конечно, тот, который вы испекли самостоятельно, вложив в это все силы и любовь. Но, к сожалению, не у всех на это есть время и силы. Самый простой вариант — сходить в магазин и купить уже готовый кулич. В кофейнях и ресторанах тоже можно приобрести пасхальный символ, но с более креативным дизайном и по соответствующей цене.

"Пятёрочка" Кулич весом 500 граммов стоит 200 рублей. В то время как 390 грамм кулича от "Фили Бейкер" стоит 280 рублей Фото © РИА Новости/Нина Зотина

"Магнит" Стоимость 125 граммов кулича примерно 40–50 рублей. Цена за 900 граммов — 150 рублей Фото © РИА Новости/Сергей Пятаков

"Перекрёсток" Кулич "У Палыча" весом 650 граммов стоит 539 рублей. Можно найти и кулич с лесными ягодами за 3 тыс. рублей Фото © ТМ "У Палыча"

"Дикси" По акции 500 граммов пасхального кулича будут стоить 100 рублей Фото © РИА Новости/Александр Полегенько

"Вкусвилл" Кулич "Творожный" с изюмом и фундуком стоит 350 рублей за 300 граммов. Обычный 150-граммовый кулич с изюмом стоит 150 рублей Фото © ВкусВилл

"Азбука вкуса" Цена за кулич, посыпанный миндалём, — 470 рублей за 300 граммов. А кулич весом 150 граммов с цукатами — 250 рублей Фото © Азбука Вкуса

Кулич из церковной лавки В церковных лавках при монастырях и церквях можно купить куличи почти по той же цене, что и в магазинах. Средняя цена 300–700 руб. Фото © РИА Новости/Варвара Гертье

Авторский кулич Куличи от профессиональных кондитеров можно купить в кофейнях и ресторанах. Правда, за красоту надо платить от 400 до 3000 рублей Фото © Instagram/frankie_osminog

Сколько стоит приготовить кулич самому?

В среднем продуктовая пасхальная корзина обойдётся в 400 рублей. В неё входят молоко 900 мл, 180 граммов сливочного масла, десяток яиц, пачка сухих дрожжей, килограмм муки, килограмм сахара, соль, изюм и сухие пищевые красители. Это необходимые продукты для приготовления пасхального кулича и окрашивания куриных яиц. Себестоимость кулича в домашних условиях — примерно 100–200 рублей.