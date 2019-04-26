Интернет-торговле грозит новая пошлина. Как изменится цена онлайн-заказов

Покупка в онлайн-магазине с доставкой из Милана может оказаться на 30–40% дешевле, чем в соседнем торговом центре. Именно поэтому россияне всё активнее покупают вещи через Интернет. Правда, вскоре покупки в онлайн-магазинах могут серьёзно подорожать. Интернет-торговле грозит новая пошлина. Как она отразится на конечной цене заказа?

Федеральная таможенная служба (ФТС) подготовила предложения по международному регулированию интернет-торговли. В частности, начать обмен информацией об электронных трансграничных покупках физических лиц. Кроме того, предлагается ввести институт операторов, которые получат полномочия выступать представителями физлиц и от их имени уплачивать пошлины.

— Люди научились покупать товары за границей с выгодой для себя, и вот их ждёт фактически новый налог, — поясняет аналитик ООО "Эксперт плюс" Кирилл Стариков. — Цены в онлайн-магазинах стран ЕС действительно значительно ниже, чем на аналогичные бренды в России. Значит, российский клиент и на самой покупке экономит (не даёт заработать отечественным товарным спекулянтам, которые платят налоги в стране), и на налоговых отчислениях. Однако если говорить о пошлинах, то сначала стоит задаться вопросом ценообразования в России. Почему товары той же марки стоят у нас намного дороже? Получается, что высока торговая накрутка. Если разрыв в цене будет небольшим, то спрос на онлайн-покупки начнёт падать.

Уже сейчас совершенно очевидно, что новые меры по отслеживанию трансграничных покупок потребуют затрат, которые лягут на плечи рядовых пользователей, говорит эксперт Академии управления финансами и инвестициями Геннадий Николаев. При этом не стоит забывать, что институт операторов, взимающих пошлину, уже был введён в начале года. Правда, право на подобную деятельность оказалось только у Почты России, напомнил эксперт. Теперь просто расширится список компаний, которые смогут предоставлять такую услугу. С одной стороны, это хорошо для развития конкуренции на рынке доставки. С другой — цены на товары в зарубежных онлайн-магазинах могут приблизиться к стоимости товаров в российских бутиках.

Кстати, Почта России стала оператором, взимающим пошлины одновременно со снижением беспошлинного порога до 500 евро, но этот факт так и остался незамеченным большинством россиян. Дело в том, что лишь 3% населения совершают в год покупки на большую сумму, объясняет Геннадий Николаев. По его словам, гораздо интереснее обратить внимание на планы ЕС полностью обнулить беспошлинный ввоз для физлиц через два года. Вероятнее всего, отечественные регуляторы последуют их примеру, а значит, в обозримом будущем эффект от нововведений смогут почувствовать все российские покупатели.

— Принимая во внимание ментальность российских ведомств, я вижу в этих инициативах и подводные камни в виде дополнительных сборов и платежей, которые, как всегда у нас в стране, лягут на плечи рядовых граждан и приведут к удорожанию услуг, а возможно, и перекрытию доступа к этим услугам. Ведь не даром у нас в стране говорят: "Таможня отбирает добро…" — резюмирует руководитель аналитического департамента Международного финансового центра Роман Блинов.