Победи Таноса. Сколько стоит атрибутика супергероев Marvel

В России премьера картины "Мстители: Финал" состоится 29 апреля. Лайф выяснил, сколько стоит стать супергероем.

Этой весной киновселенная Marvel радует поклонников фильмов про супергероев сразу двумя картинами: на экраны уже вышла лента "Капитан Марвел", а 29 апреля состоится долгожданная премьера — "Мстители: Финал". Фильм покажет окончательный этап противостояния группы супергероев и коварного инопланетного злодея Таноса.

Аналитики сервиса бесплатных объявлений "Авито" проанализировали, какие спецтовары для фанатов Marvel выставили на продажу и сколько они стоят.

Пожалуй, сильнейшим бойцом отряда Мстителей является Халк. Его костюм можно купить по средней цене в 1000 рублей. Есть и эксклюзивный экземпляр, гарантирующий суперсилу. Правда, стоить он будет дороже — 150 000 рублей.

Победить злодея Таноса можно не только силой, но и интеллектом. Речь, конечно же, о Железном Человеке. Его маска со звуковыми и световыми эффектами на батарейках стоит 2500 рублей.

Главным атрибутом Капитана Америки является щит. На "Авито" его можно купить за 500 рублей (а за 750 ещё и с маской). Но полную мощь владельцу даст коллекционный полноразмерный щит за 21 000 рублей.

Стать Тором, богом грома и молнии, невозможно без оружия. Обзавестись секирой можно за 1000 рублей, а молотом — за 1300–3000 рублей. Тем, кто хочет быть в команде с Таносом, достаточно надеть перчатку бесконечности. Самый могущественный артефакт во вселенной Marvel с подсветкой и подвижным механизмом стоит 16 000 рублей.

Помимо атрибутики супергероев можно купить и другие предметы — символы киновселенной. За 5500 рублей в Санкт-Петербурге продаётся выпущенная ограниченным тиражом серебряная коллекционная монета с Зимним Солдатом (Баки Барнсом). В дополнение к ней можно купить монету с Чёрной Вдовой.

— Интерес представляет забавный "кроссовер" двух Халков: в Санкт-Петербурге за 7500 рублей предлагается автограф бразильского футболиста Халка, который он поставил на афишу фильма про Халка. Также можно приобрести реалистично изготовленную фигуру Халка из искусственного камня, — рассказали Лайфу в "Авито".

За 8000 рублей можно купить сделанный вручную металлический шлем Железного Человека. Правда, по словам самого продавца, вышел он слегка кривоватым. Купить портрет Таноса, выполненный в стиле стрит-арт, можно за 50 000 рублей.